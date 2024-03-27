 台湾、尼泊尔之后 泰国也将实现同性婚姻合法化 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.03.2024

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政治

台湾、尼泊尔之后 泰国也将实现同性婚姻合法化

泰国众议院周三（3月27日）通过了同性婚姻法案，在成为东南亚首个实现同性婚姻平权的道路上，泰国迈出了一大步。

泰国LGBTQ+群体非常活跃

泰国LGBTQ+群体非常活跃

（德国之声中文网）在泰国国会众议院，相关法案以399票赞成、10票反对的结果顺利通过。按照程序，在国王批准之前，法案还必须经过参议院的批准。

众议院表决结果出炉后，议员卡莫尔翁瓦特（TunyawajKamolwongwat）将一面彩虹旗带进了议院。他对法新社记者表示，“今天，社会向我们证明了对LGBTQ+ 平权的关注。现在，我们终于可以和其他人一样享有同样的权利。”

泰国本次提案中，把婚姻法中的“男性”、“女性”、“丈夫”和“妻子”的提法均改为性别中性词汇；LGBTQ+情侣将首次在该国享有继承权以及收养权。

泰国总理他威信（Srettha Thavisin）2023年8月上台后不久，他的内阁即做出将同性婚姻事宜交给国会进行辩论的决定。

泰国以宽容著称，不过，这个佛教徒占多数的国家，大部分地区仍然保守，LGBTQ+ 群体虽然非常活跃并引人注目，但也面临许多障碍和歧视。十多年来，活动人士一直在推动同性婚姻平权运动，但在这个频繁发生政变及大规模街头抗议的国家，该主张直到不久前进展缓慢。

在亚洲台湾于2019年5月最先实现同性婚姻平权，2023年11月，尼泊尔也通过同性婚姻法案。

524，我们结婚了！

（法新社）

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