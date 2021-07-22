台湾就「中国间谍」指控对前副国防部长进行调查

（德国之声中文网）台湾媒体《镜週刊》报导，台湾当局目前正在调查一名前国防部副部长和其他几名现役和退役军官，因为他们疑似与来自中国的间谍接触。

在台海关係愈趋紧张之际，这项调查是近年来两岸间罕见地涉及了最高级别的间谍案件，更被台媒称为史上最大「共谍案」。《镜週刊》指出，遭调查中的高官张志平于2019年7月至2021年7月1日间，担任台湾国防部军政副部长，是军方第三号人物，地位仅次于部长与参谋总长，也是中国试图接触、吸收的最高层级台湾军方将领。

《镜週刊》报导，张志平疑似与一名中国中央军事委员会的香港代表接触，其妻还曾受该名代表招待到香港旅游。​​台北地检署则表示，相关案件正在侦办中，对报导内容不予评论。

知情人士称，早在2015年7月台湾前总统马英九执政时，张志平就在退役台湾军官牵线下认识该香港代表，双方曾数次有过餐叙。而检调侦办本案已蒐证超过5年以上，预计近期将收网，届时涉案层级及情节不排除会再升高。

路透社则引述消息人士称，张志平是军方和相关安全机构正在调查的几个人之一，他们疑似受中国政府的「组织渗透」行动所利用。

张志平在今年7月后调任国防大学校长。台湾中央社报导，张哲平發表声明称，《镜週刊》报导是「捕风捉影、穿凿附会」，而他担任军人数十载，平常即养成良好保密习性，不会针对军中事务擅自發言。

张哲平表示，他郑重澄清，有关家人赴大陆省亲、旅游均为自费；且他与同学、退伍袍泽、友人间聚餐等情事，也都严守保密要求及廉政相关规范，绝无不法言行。

张哲平也说，相关单位若需要他亲自说明疑义，他将全力配合。

台湾国防部发言人则没有对任何调查发表评论。但是国防部一份对外声明则称，中国共产党的「情报部门 」一直试图 「透过中间人 」与台湾高级将领取得联系，但国家机密没有被泄露。

国防部也称，该部已积极强化官兵及军眷反情报教育、并鼓励检举，相信「能有效遏止敌谍对台渗透，确保国家安全。」

路透社报导，中国国防部没有立即回应评论请求。

（综合报导）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。