 台湾尚未收到WHA邀请 不会放弃努力 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.05.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台湾尚未收到WHA邀请 不会放弃努力

由于中国政府的阻碍，台湾参与世界卫生大会的机会非常渺茫。但台湾政府表示绝不会放弃，将联合友邦及理念相近国家，持续努力争取到最后一刻。

Taiwan Taipei | Übung gegen Ausbreitung des Coronavirus (picture-alliance/AP Images/Yomiuri Shimbun)

台湾此次防疫工作得到了国际社会的不少认可

（德国之声中文网）本周一（5月4日），台湾政府表示尚未收到即将于本月举行的世界卫生大会（WHA）的与会邀请，但不会放弃努力。WHA是世界卫生组织(WHO)的最高权力机构，通常于每年5月召开会议，审议世界卫生组织总干事的工作报告、世界卫生组织的预算报告、接纳新会员国等诸多重要的议题。

由于来自中国方面的反对，台湾被世界卫生组织排挤在外。台湾政府对此表示愤怒，认为这种排挤对台湾参与全球抗击新冠疫情造成阻隔。

美国支持台湾以观察员身份参加本月的世界卫生大会。目前，中美两国就新冠病毒来源等问题发生争执，造成新的紧张关系。

马英九任台湾总统期间，两岸关系回暖，从2009年到2016年，台湾以观察员身份参加了世界卫生大会。蔡英文当选总统之后，两岸关系紧张，2017年和2018年，世界卫生组织都没有向台湾发出邀请函。

世界卫生组织上周宣布，本年度世界卫生大会定于5月18日召开，将以网络会议形式进行。

Schweiz Genf - Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) (picture-alliance/dpa/S. Di Nolfi)

马英九任台湾总统期间，台湾曾以观察员身份参加了世界卫生大会

台湾外交部发言人欧江安表示，台湾尚未收到世卫组织的与会邀请，但是仍在等待，期待能以观察员身份与会，乐愿分享台湾成功抗疫经验。

由于检测和预防工作出色，台湾新冠病毒感染人数远远低于周边国家。

欧江安表示，目前所面临的情势仍十分困难，但政府绝不会放弃，将联合友邦及理念相近国家，持续努力争取到最后一刻。

世卫组织没有对此作出立即回应。

知情人士称，由于中国的阻碍，台湾参与世界卫生大会的机会非常渺茫。

DW.COM

美国驻联合国代表团在推特上响应了“为台湾推文”活动，力挺台湾加入世卫，此举引爆中美口水战。中方批评美国干涉中国内政，严重伤害中国人民感情。 (02.05.2020)

自从新冠病毒爆发以来，台湾的防疫方式与成效便得到不少国际关注。近期，越来越多国家公开表示台湾应该加入世卫。由於世卫即将於五月中举办一年一度的大会，包含美国在内的数国政府也准备透过公开信，呼吁世卫邀请台湾参加会议。 (01.05.2020)

受到疫情严重冲击的美国27日向已经连续15天零本土新增病例的台北取经。双方卫生部长进行了半小时的视频通话。 (28.04.2020)

上周，美国卫生部长阿札尔(Alex Azar)与台湾卫生福利部长陈时中进行视频通话，请台湾分享防疫经验。阿札尔重申美国对台湾参加世界卫生大会的坚定支持。

中国说台湾只有承认"一个中国"原则，接受台湾是中国的一部分，才能参与世界卫生组织活动。蔡英文政府对此表示不能接受。

上周六（5月2日），中国驻日内瓦代表团在网站上发表文章，对美台卫生部门之间的通话表示强烈反对。

这篇文章指出，"台湾地区"是中国的一部分，参与国际组织，包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则处理。

中国政府一再谴责美国将台湾参加世卫组织活动问题政治化。中国政府和世卫组织都表示，在抗击疫情期间，台湾得到了足够的信息和帮助。

台湾政府称只收到有限资讯，而且世卫组织忽视了台湾12月发出的新冠病毒可能人传人的示警电邮。

张平/  达扬（路透社）

观看视频 01:38

台湾问题有多敏感？世卫干事挂电话

相关内容

Taiwan Taipei Chinesische und Taiwanesische Flagge

美国官员为台湾推文 中国怒斥“干涉内政” 02.05.2020

美国驻联合国代表团在推特上响应了“为台湾推文”活动，力挺台湾加入世卫，此举引爆中美口水战。中方批评美国干涉中国内政，严重伤害中国人民感情。

Deutschland Reichstagsgebäude in Berlin

新冠疫情：追偿?问责?调查?德国政界的纠结 29.04.2020

美国部分州已经就新冠疫情向中国索赔，澳大利亚外长要求对中国展开“独立调查”，德国《图片报》总编向中国开出了数千亿欧元的赔偿清单……相比之下，德国政界在这些问题上要谨慎得多。国际法专家则指出，向中国索赔在法律上几乎没有可操作性。

China Wuhan Coronavirus Institute of Virology

德语媒体：如何才能信任中国？ 25.04.2020

有关新冠病毒起源、疫情最早期的疏失等问题，中国政府并没有展现出很高的透明度。《新苏黎世报》认为，此时若是打压中国，可能反而会导致北京不愿承担更多国际责任。《法兰克福汇报》则指出，疫情之后，西方政界与商界必须调整对华立场。

广告

媒体看中国

Filmposter 'Wolf Warriors 2' (picture-alliance/dpa/R.Weihong)

墙外文摘：中国战狼外交有多可怕？

有评论认为，如果国际社会形不成制衡中共、制衡习近平的合力，听任习近平在中港、在国际社会肆无忌惮地践踏普世价值，那么，这个世界将为习近平下台前的疯狂付出的代价将无比惨痛。  