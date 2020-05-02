台湾尚未收到WHA邀请 不会放弃努力

（德国之声中文网）本周一（5月4日），台湾政府表示尚未收到即将于本月举行的世界卫生大会（WHA）的与会邀请，但不会放弃努力。WHA是世界卫生组织(WHO)的最高权力机构，通常于每年5月召开会议，审议世界卫生组织总干事的工作报告、世界卫生组织的预算报告、接纳新会员国等诸多重要的议题。

由于来自中国方面的反对，台湾被世界卫生组织排挤在外。台湾政府对此表示愤怒，认为这种排挤对台湾参与全球抗击新冠疫情造成阻隔。

美国支持台湾以观察员身份参加本月的世界卫生大会。目前，中美两国就新冠病毒来源等问题发生争执，造成新的紧张关系。

马英九任台湾总统期间，两岸关系回暖，从2009年到2016年，台湾以观察员身份参加了世界卫生大会。蔡英文当选总统之后，两岸关系紧张，2017年和2018年，世界卫生组织都没有向台湾发出邀请函。

世界卫生组织上周宣布，本年度世界卫生大会定于5月18日召开，将以网络会议形式进行。

台湾外交部发言人欧江安表示，台湾尚未收到世卫组织的与会邀请，但是仍在等待，期待能以观察员身份与会，乐愿分享台湾成功抗疫经验。

由于检测和预防工作出色，台湾新冠病毒感染人数远远低于周边国家。

欧江安表示，目前所面临的情势仍十分困难，但政府绝不会放弃，将联合友邦及理念相近国家，持续努力争取到最后一刻。

世卫组织没有对此作出立即回应。

知情人士称，由于中国的阻碍，台湾参与世界卫生大会的机会非常渺茫。

上周，美国卫生部长阿札尔(Alex Azar)与台湾卫生福利部长陈时中进行视频通话，请台湾分享防疫经验。阿札尔重申美国对台湾参加世界卫生大会的坚定支持。

中国说台湾只有承认"一个中国"原则，接受台湾是中国的一部分，才能参与世界卫生组织活动。蔡英文政府对此表示不能接受。

上周六（5月2日），中国驻日内瓦代表团在网站上发表文章，对美台卫生部门之间的通话表示强烈反对。

这篇文章指出，"台湾地区"是中国的一部分，参与国际组织，包括世卫组织活动，必须按照一个中国原则处理。

中国政府一再谴责美国将台湾参加世卫组织活动问题政治化。中国政府和世卫组织都表示，在抗击疫情期间，台湾得到了足够的信息和帮助。

台湾政府称只收到有限资讯，而且世卫组织忽视了台湾12月发出的新冠病毒可能人传人的示警电邮。

张平/ 达扬（路透社）