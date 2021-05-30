台湾少子化有解？改变婚育价值观可能是关键

（德国之声中文网）台湾的生育率排名即将位列全球末座丶台湾政府更将少子化列为「国安问题」。专家指出，晚婚才是少子化的关键，改善的方法之一是接纳更多元的婚育价值观。

美国中央情报局(CIA) 今年4月发布预测报告指，2021年在227个国家和地区当中，台湾平均每位女性将只生1.07胎，位列全球最後。其馀倒数几名的国家与地区也皆位於东亚，包括香港丶澳门丶新加坡丶南韩等。

台湾行政院就指出，台湾超低生育率的五大原因包括育儿成本高丶工作与家庭照顾难兼顾丶公共化婴幼儿教育与照顾服务量不足丶婚育价值观改变(包括晚婚丶不婚丶不生)以及青年的经济压力。当前，台湾政府正积极推动育儿津贴等方式鼓励民众生育，但退一步思考或许有其必要性。

「晚婚到最後不婚，其实就是（少子化）很主要一个推进力。」台湾的中央研究院社会学研究所副研究员郑雁馨告诉德国之声，在台湾或是整个东亚，没有结婚基本上不会有生育行为; 而在台湾通常有进入婚姻的人，生育数通常能维持在两个小孩。

晚婚的趋势确实在台湾越来越明显，台湾行政院主计总处统计，截至2020年底为止，台湾25至29岁的人仍有超过8成未婚，30至34岁有超过5成未婚。而台湾内政部统计，2019年，台湾女性生第一胎的平均年龄提升至31岁。

「台湾可能是整个东亚女性平权丶性别平等最高的，可是那个高反应的是在家庭以外的场域，比如说在教育，在就业上。」郑雁馨强调，在家庭内的家务分工丶养小孩丶奉养老人都还是落在女性身上，这反映出家户内性别平权步调仍缓慢，使得女性对进入婚姻更加谨慎丶女性在找对象时花费更多时间，间接影响生育行为。

台湾社会心态转变成关键

身处接生宝宝的第一线丶担任妇产科医师11年的乌恩慈对德国之声说，台湾女性的困境之一是得在生养小孩和职涯当中做抉择，但她认为社会应该接纳更多元丶宽广的生命历程。「不一定就是我们人生（顺序）就是念书，毕业，然後结婚生子，然後女生又要被迫说到底要先生小孩丶还是要拼事业，就是可以让这个过程变得更弹性。」

台湾社会普遍会把婚姻和生育绑在一起。乌恩慈建议，婚育应该脱钩，她以在诊间观察的经验指出，仍有不少还不想走入婚姻丶但希望有小孩的单身女性，台湾政府应该开放单身女性做人工授精丶甚至让同志家庭适用人工生殖法，让希望生小孩的民众能不受传统「婚姻」的束缚。

郑雁馨补充：「假设我们的社会能够逐渐的变得更开放，更多元去接受一些愿意生养小孩的，不管是男性或是女性，他们能够由在没有婚姻关系的状态下去生养的话，那们我们就不会被局限在说，我们今天未婚人口有多少。」

根据经济合作暨发展组织(OECD)统计数据，2018年，冰岛丶法国丶挪威丶瑞典丶丹麦等国有超过5成的新生儿都由非婚姻关系下的母亲所生; 该年，德国也有约3成新生儿在出生时，母亲在非婚姻状态下。

郑雁馨在「台湾超低生育率的迷思与现实」一文中以法国为例，指该国自 1960 年代起曾经历结婚率大幅下降，但其生育率从未崩盘，直到2018年其生育率仍能维持在1.88（平均每位女性生1.88胎），主要就是因为法国对女性生命与理想生育环境的看法开放;该年，大约有6成的新生儿在出生时，父母没有婚姻关系，而是稳定的同居关系，且同居关系受到法国的民事伴侣契约制度（PACS）保护。

反观台湾，她并非全然鼓励台湾社会未婚生子，而是希望台湾社会能好好思考传统婚姻价值的意义。她以上述高所得丶高生育率的国家为例，指这些国家拥有高比例的未婚生子只是表象，其实背後反映的是这些国家的年轻世代对传统意义婚姻的更深层反弹，代表更开放和多元的社会。

「当大家对於家庭跟生命历程的想像更多元的时候，就会让女生有更多的选择，她就没有一定要二选一，她可以有很多的选择的时候，当然就是促成更多人愿意生小孩。」乌恩慈说。

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