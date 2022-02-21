 台湾将加入「民主国家」对俄罗斯的制裁行列 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.02.2022

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时政风云

台湾将加入「民主国家」对俄罗斯的制裁行列

蔡英文政府2月25日表示，台湾将与「民主国家」一起对入侵乌克兰的俄罗斯实施制裁。全球最大的合约芯片制造商台积电也表示，该公司将遵守所有出口管制规则。

台湾总统蔡英文在一场记者会中重申台湾和乌克兰的情况不同，将台湾海峡形容为「天然屏障」

台湾总统蔡英文在一场记者会中重申台湾和乌克兰的情况不同，将台湾海峡形容为「天然屏障」

（德国之声中文网）俄罗斯入侵乌克兰在台湾受到密切关注。在过去两年里，台湾面临着越来越多来自北京的军事压力，中国将台湾视为自己的领土。

台湾行政院长苏贞昌在记者会上表示：「我们非常严厉地谴责（俄罗斯的）这种侵略行动，同时我们会与民主国家同步，予以制裁。」台湾经济部长王美花则指出，台湾将会「严格审查」对俄罗斯的出口，并与未指明的盟友协调采取进一步行动。

BG Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine Spanien

世界许多城市都爆发了反对俄罗斯入侵乌克兰的抗议活动，图为2月24日的西班牙马德里

台湾外交部在一份声明中说，作为全球半导体供应链的关键之地，台湾将「持续与美国及其他理念相近国家紧密协调，采取适当的因应作为，协助乌克兰早日远离战祸，恢复区域及全球的和平与稳定。」

在被问及制裁问题时，苹果公司的主要供应商、亚洲最有价值的上市公司 ── 台积电（TSMC）表示，将遵循出口管制规则。

在一份声明中，该企业提到：「台积电遵守所有适用的法律和法规，并完全致力于遵守新的出口管制规则。公司还建立了严格的出口控制体系，包括一个严谨的评估和审查程序，以确保出口控制限制得以遵守。」

俄罗斯并非台湾商品的主要市场，政府数据显示，台湾与乌克兰和俄罗斯的贸易额各占其总额的不到1%。

DW.COM

台灣總統蔡英文在全球輿論關注俄烏戰事時，重申會強化台海軍事因應整備。中國政府則批評這是「蹭熱點」。到底烏克蘭跟台灣有多少可比性，德國之聲請到美台兩位專家深入分析。

3名台湾学生二月中从基辅撤至乌克兰西部，23日搭机前往土耳其转机至台湾，直至下飞机后，才得知俄罗斯已入侵乌克兰。在感到幸运的同时，他们也非常担心仍留在乌克兰的朋友的安全，正在隔离中的3人分别向德国之声分享撤离乌克兰的过程与心情。

俄罗斯宣布承认乌克兰东部两个由分离主义分子控制的地区“独立”。台湾驻外代表投书奥地利报纸，表示台湾对“乌克兰处境感同身受”，支持欧盟站出来捍卫自由与和平。台湾2月民调显示，多数台湾人不认为北京会借乌克兰局势武力攻台。

在全球舆论关注乌克兰局势激化的背景下，台湾总统蔡英文表示将强化台海军事因应整备。中国政府则批评这是“蹭热点”。

台湾经济部周四表示，与俄罗斯的天然气合同将于3月到期，接下来台湾将分散天然气的供应来源。

重申台湾不是乌克兰

台湾总统在一场记者会中重申台湾和乌克兰的情况不同，她将台湾海峡形容为「天然屏障」。蔡英文补充说，台湾军队的战斗力不断提高，以及「友好国家和盟国」对该地区的高度关注，为维护安全带来强大的信心。

除此之外，蔡英文也表示：「当然也要巩固全民心防，加强防范认知作战，避免境外势力藉由乌克兰变局操作制造恐慌假讯息，影响台湾社会民心士气。」

台湾国防部周五发布了一段视频，展示了其战斗机、坦克、军舰和士兵训练，以表明他们保卫台湾的决心和意志。

（路透社）

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