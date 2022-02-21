台湾将加入「民主国家」对俄罗斯的制裁行列

（德国之声中文网）俄罗斯入侵乌克兰在台湾受到密切关注。在过去两年里，台湾面临着越来越多来自北京的军事压力，中国将台湾视为自己的领土。

台湾行政院长苏贞昌在记者会上表示：「我们非常严厉地谴责（俄罗斯的）这种侵略行动，同时我们会与民主国家同步，予以制裁。」台湾经济部长王美花则指出，台湾将会「严格审查」对俄罗斯的出口，并与未指明的盟友协调采取进一步行动。

台湾外交部在一份声明中说，作为全球半导体供应链的关键之地，台湾将「持续与美国及其他理念相近国家紧密协调，采取适当的因应作为，协助乌克兰早日远离战祸，恢复区域及全球的和平与稳定。」

在被问及制裁问题时，苹果公司的主要供应商、亚洲最有价值的上市公司 ── 台积电（TSMC）表示，将遵循出口管制规则。

在一份声明中，该企业提到：「台积电遵守所有适用的法律和法规，并完全致力于遵守新的出口管制规则。公司还建立了严格的出口控制体系，包括一个严谨的评估和审查程序，以确保出口控制限制得以遵守。」

俄罗斯并非台湾商品的主要市场，政府数据显示，台湾与乌克兰和俄罗斯的贸易额各占其总额的不到1%。

台湾经济部周四表示，与俄罗斯的天然气合同将于3月到期，接下来台湾将分散天然气的供应来源。

重申台湾不是乌克兰

台湾总统在一场记者会中重申台湾和乌克兰的情况不同，她将台湾海峡形容为「天然屏障」。蔡英文补充说，台湾军队的战斗力不断提高，以及「友好国家和盟国」对该地区的高度关注，为维护安全带来强大的信心。

除此之外，蔡英文也表示：「当然也要巩固全民心防，加强防范认知作战，避免境外势力藉由乌克兰变局操作制造恐慌假讯息，影响台湾社会民心士气。」

台湾国防部周五发布了一段视频，展示了其战斗机、坦克、军舰和士兵训练，以表明他们保卫台湾的决心和意志。

（路透社）

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