 台湾富士康第一季度利润暴跌56% | 经济纵横 | DW | 11.05.2023

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经济纵横

台湾富士康第一季度利润暴跌56%

台湾富士康公司周四（5月11日）发布第一季度财报，第一季度利润暴跌56%。富士康表示，全球经济低迷导致了智能消费电子产品的需求下滑。

今年1到3月，富士康净利润为128亿元新台币，同比下降56%。

今年1到3月，富士康净利润为128亿元新台币，同比下降56%。

（德国之声中文网）富士康是全球最大的电子产品代工厂，为许多国际知名品牌代工，其中最知名的就是苹果公司的iPhone手机。

今年1到3月，富士康净利润为128亿元新台币，同比下降56%。第一季度营收为1.46万亿元新台币，同比增长4%。

富士康董事长刘扬伟在财报电话会议上表示，公司预计第二季度智能消费电子产品和其他产品的营收也会下降，这三个月是传统的电子产品消费淡季。他预期整季将呈现季减、年减，预计年底会有更明确的方向。

他还表示，由于目前企业仍处于新事业投资、持续全球化布局阶段，资本支出相对提高，连带影响折旧摊销成本。今年要达到与去年一样的毛利率，将会有很大挑战。

富士康母公司鸿海集团扩大布局印度，当地子公司斥资30亿元印度卢比在卡纳塔克邦的班加罗尔购置土地，目的为营运需求。鸿海集团除了扩大在印度iPhone产线，也在积极在印度布局苹果无线耳机与iPhone关键元件

富士康目前在全球20多个国家都拥有生产及服务点。

富士康冲突折射中国“清零”困境

由于中国在疫情期间采取严格的防疫措施，再加上美中关系持续紧张等多重因素的影响，富士康也正在寻求生产线多样化。

 Counterpoint Research高级分析师林科宇说，利润暴跌应被视为富士康的“投资曲线”，因为它寻求将更多资金投入到汽车产业和虚拟技术等领域。

林科宇说：“制造端则无法赚取利润，因为他们需要重新投资，升级设备和技术，支持苹果公司等客户正在开发得尖端产品。”

（法新社）

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