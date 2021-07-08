台湾宣布於立陶宛设办事处 专家：增进多方合作

(德国之声中文网) 继本月初立陶宛经济部长向德国之声透露将於今年9月或10月在台湾设立办事处後，台湾外交部长吴钊燮20日透过线上记者会宣布，在与立陶宛政府紧密协商後，台湾将在立陶宛首都维尔纽斯(Vilnius)设立「驻立陶宛台湾代表处」。

这也是台湾继2003年在斯洛伐克设立代表处後，相隔18年再次於欧洲国家设立代表处。吴钊燮说，设立代表处的相关工作正在进行，有任何进展将与台湾公众分享。此前，立陶宛经济与创新部长阿尔莫内特（Aušrinė Armonaitė) 在本月5日接受德国之声专访时表示，立陶宛预计今年10月或11月会在台湾设立办事处，并透露目前立陶宛政府正在进行相关的立法程序。

她当时说：「两年前我曾以立陶宛议会成员的身份造访欧盟在台湾的贸易办事处，当时我也注意到波兰在台湾也有一个办事处。我就在想为什麽立陶宛还没有在台湾成立办事处，因为我们两国确实有很强的友谊，双方的企业也都有兴趣建立更多的夥伴关系和联系。」

对於立陶宛在台湾设立办事处的具体时程，吴钊燮20日也说，由於程序涉及立陶宛国内法律修订，所以他未来将在立陶宛同意下对外说明。

立陶宛与台湾近期有不少受到国际关注的互动。6月22日，立陶宛政府宣布将在今年9月底前捐赠2万剂阿斯利康疫苗给台湾，当时立陶宛外交部长在推特上发文表示，他很骄傲能与台湾人团结抗疫，并写道：「爱好自由的人们应相互关照。」

专家：互设代表处能增进多方合作

对於台湾与立陶宛互设代表处一事，台湾中兴大学国际政治研究所所长杨三亿表示，双方互设代表处後，会先强化经贸丶教育丶文化与社会等比较低门槛领域的合作。他告诉德国之声：「经济这一点，我想是台湾跟立陶宛双边关系互动一个很重要的基础。」

杨三亿认为，台湾与立陶宛在教育与文化领域的交流，可以参考台湾与其他中欧与东欧国家的经验，透过交换学生等计划来进行多方面的合作。他说：「设立一个办事处，然後强化双边的经贸经济丶贸易丶文化与社会的交流很重要，但是我们也要从更多的面向来分析一下，台湾如何从立陶宛的经验当中了解如何在美中之间这两大强权之间做出适当的回应。」

虽然台湾与立陶宛过去的经贸额度并不大，但杨三亿指出，台湾可以透过新的代表处与外贸协会将台湾的厂商拉到立陶宛或其他波罗的海的国家，在当地办一些经贸。他向德国之声表示：「如果我们在立陶宛有一个常设的代表处，我相信在了解当地的经济需求後，台湾可以找出两个国家各有的经济贸易强项，那我想进行这些互补应该是非常棒的。」

(综合报导)

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