 台湾宣布恢复更多两岸直航航班 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.03.2023

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时政风云

台湾宣布恢复更多两岸直航航班

台湾政府周四表示，将允许恢复更多两岸直航航班，并将于3月10日开始实施。陆委会表示，本次规划“可以说展现了我方最大的善意”。

台湾从3月10日起与深圳、广州、南京、重庆、杭州、福州、青岛、武汉、宁波、郑州等10个大陆城市恢复直航

台湾从3月10日起与深圳、广州、南京、重庆、杭州、福州、青岛、武汉、宁波、郑州等10个大陆城市恢复直航

（德国之声中文网）台湾大陆委员会今日(3月9日）会同交通部、卫福部召开记者会，公布"恢复两岸空运客运航点之规划"。

按照该规划，台湾将从3月10日起与深圳、广州、南京、重庆、杭州、福州、青岛、武汉、宁波、郑州等10个大陆城市恢复直航，此外还将与沈阳、无锡、海口、长沙、西安、济南、合肥、南昌、天津、温州、大连、桂林、徐州等13个城市恢复包机。

三年前中国大陆爆发新冠疫情后，台湾将两岸直航的61个航点大幅减少到4个,仅北京、上海、成都和厦门有两岸直航航点。

今年1月8日，中国大陆在实行三年封控后终于取消了入境中国后全员核酸检测和隔离等措施。2月1日，大陆方面提出建议，希望尽快恢复两岸直航航点，便利台胞往来。台湾陆委会当时回应说，正在依疫情及两岸情势发展评估检讨。

陆委会：希望逐步增加双方的善意及良性互动

据路透社报道，陆委会一名发言人告诉记者，大陆航空主管部门建议台湾恢复26个两岸直航航点，台方考虑了中国的要求，并选择了10个城市，因为那里集中了大量的台湾商人。他说，"此举展示了我方最大的善意"，"我们也希望在这些航点复航的基础上，逐步增加双方的善意交流和合作互动。"

陆委会在3月9日发表的新闻稿中写道，"由于疫后两岸交流的恢复及秩序维护，需要双方共同努力，希望可在此次恢复航点的基础上，逐步增加双方的善意及良性互动。"

新闻稿中还称，在恢复航点讨论过程中，政策上已确定将于清明节前开放"小三通" 客运中转，至于执行细节及配套作业，由陆委会于下周公布。

从1949年起的50多年时间里，台湾海峡两岸之间没有民用航空直航班机。两岸破冰后从2003年起有了民航直飞，以包机形式运作，2009年后改为定期航线，并逐渐增加航点。

（路透社、陆委会网页）

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