台湾宣告死刑有条件合宪 什么意思？

自4月的言词辩论之后，台湾宪法法庭9月20日判决，死刑合乎宪法，但应限缩适用范圍。台湾废死联盟执行长林欣怡告诉DW，这显示宪法法庭也承认死刑制度并不如想像严谨。

（德国之声中文网）週五（9月20日），台湾宪法法庭针对“死刑是否违宪”，做出“113年宪判字第8号”判决，结果认为死刑合宪，但应限缩适用范圍。此前，王信福等37名死囚主张死刑违反宪法平等权、生存权、比例原则，因此声请法規范宪法审查。

宪法法庭审判长许宗力发表判决结果并说明理由。据大法官判决，在刑法内，如果刑罚只有唯一死刑才违宪；而如果是以死刑为最重本刑，只有犯罪情节属最严重的时候才适用、且程序符合最严密程序要求的状况，并不违宪。

此外，死刑宣判必须得到合议庭所有法官的一致决，有精神障碍或心智能力不足的犯人，不得判决死刑。

对于这样的判决，台湾废死联盟执行长林欣怡向DW表示可惜。“如果宪法法庭能坚守人权捍卫者的角色，我觉得它可以引领台湾的社会超越只是想著复仇、吓阻、很直觉对于死刑的反应，而且可以打破仇恨的循环，开启疗愈创伤的可能性。可是宪法法院并没有这样做。”

林欣怡指出，大法官虽仍认为死刑合宪，但也承认死刑应在程序上限缩，这就显示了“死刑制度并不是像大家想像的那么严谨”。她进一步呼吁行政院、司法院和立法院应该依照大法官判决的意旨，推动相关修法，“因为宪法判决已经要求要有更严谨的程序”。

图为废死联盟执行长林欣怡。（资料照） 图像来源: Privat

法律白话文运动社群总监刘珞亦向DW表示，虽然这个判决不算是完全实质废死，但确实增加判决死刑的难度，未来会被判死刑的案例可以预见会更大幅减少。

判决公布后，反对废除死刑的国民党主席朱立伦的回应，依旧强调台湾多数民意反废死的情况。他称现阶段“完全没有”废死的条件，宪法法庭如今的判决是“违反民意，创造社会治安最大危机”。国民党此前便曾表示将“大动作反击”，不排除走上街头抗议。

刘珞亦则表示，虽然民众反应需要再观察，但结论就是死刑仍然存在，民意应该不至于有太大反弹。

台湾最后一次执行死刑是2020年；目前全球有超过140个国家在法律上已废死、或在实务上超过十年未执行死刑。台湾、美国、日本是少数仍有死刑的民主政体。

死刑释宪案：台湾人怎么看废死？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。