台湾官方民调：87.5%民众反对「一国两制」

（德国之声中文网）台湾的大陆委员会9日公布例行民调结果，显示有87.5%的台湾人反对「一国两制」，8成以上民众支持捍卫国家主权及台湾民主。陆委会强调「台湾多数民意反对中共对台政治军事等施压，认同政府坚定维护主权安全的两岸政策立场」。

今年7月，陆委会也曾经公布类似民调，当时针有近89.2%的台湾民众不赞成其中国对台湾主张「一国两制」，88.7%民众持续以武力威胁台湾。相较之下，反对或不赞成「一国两制」的台湾人减少了1.7个百分点，并未有太大差距。

不过根据陆委会官网显示，7月与9月有关「一国两制」的民调问题有些许不同。7月是问是否赞成「一国两制」，9月则是是否反对「一国两制」。

更早前，陆委会3月的民调显示，有74.9％的台湾民众不认同 「一个中国原则」的「九二共识」。88.2%的民众反对中国所提的以「一国两制」实现两岸统一。

陆委会9日所公布的民调中，还包括中国不断吸引拉拢台湾高科技人才，有逾6成民众支持政府修法加强管制涉国家核心关键技术人员赴中国，另外，也有6成民众支持台湾政府未来严审中国人士赴台申请。

另外，在长期观察议题方面，主张「广义维持现状」的民众仍占绝大多数，达到85.4%。至於有关中国政府对台湾态度方便，认为对台湾政府不友善的民众有73%，对民众不友善的则相对较低，将近60%。

陆委会在新闻稿中指出，近期国际社会关切台海情势和平稳定的重要性。台湾做为区域负责任的一方，将致力维护台海和平现状，坚定捍卫国家主权与安全，并持续与有共同价值的友好夥伴深化合作；呼吁北京当局停止对台威吓打压，正视我方所提「和平丶对等丶民主丶对话」的互动倡议，务实处理两岸问题，方能为良性互动创造有利条件。

今年7月，国台办曾经对陆委会当时公布有关香港及「一国两制」的民调回应称，「一段时间来，民进党当局不断操弄香港事务，支持黑暴势力，叫嚣『援港』行动，攻击『一国两制』，企图把香港搞得越来越乱，如此达到谋『独』拒统的政治目的。其恶毒的行径世人共睹，其阴险的图谋昭然若揭」。

更早前，台湾前总统马英九曾在3月形容「一国两制」走入历史，当时国台办发言人朱凤莲对此评论称，希望台湾有关政党和人士能够客观丶务实看待完善香港特别行政区选举制度的有关做法，「抛开偏见，明辨是非」。

（综合报导）

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