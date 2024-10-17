台湾官员：此次中国军演构成了前所未有的威胁

在评估本周中国环台军演的幕后战略意图时，一名台湾安全事务高级官员表示，中国方面正在演练将军事演习快速转变为全面进攻的能力。台湾国防部长顾立雄表示，不排除中共利用任何时机、时间点，找任何借口从事对台军演。

（德国之声中文网）本周一（10月14日），中国举行了围绕台湾的大规模军事演习，宣称这是在台湾总统赖清德发表“双十讲话”后对“台独势力”发出的警告。中国视民主治理的台湾为其领土的一部分。

过去五年以来，中国方面几乎每天都会在台湾周边地区做出军事动作，其中包括至少四次大规模军演，以及常态化的“联合战备巡逻”

一名要求匿名的台湾官员表示：“他们正在练习将军演转变为攻击行动的能力。”这位官员表示，匿名状态下，他比较能够畅所欲言。这位官员表示，共有153架次战机参加了本次军演，参演战机数量创下新高。此外，还有大约25艘中国海军舰只接近了24海里台湾毗连区。他说：“他们已经非常靠近台湾，对台湾的压力正在加大，也在进一步压缩台湾做出回应的时间。此次演习对台湾构成了前所未有的巨大威胁。”这位官员表示，演习期间，中国方面还向其内陆发射了两枚导弹，但具体目标不详。

台湾国安官员：此次中国军演对台湾构成了前所未有的威胁。 图像来源: PLA/AFP



这位台湾安全事务官员表示：“这次军演他们虽然没有向台湾发射导弹，但他们确实进行了导弹发射练习。”

中国国防部尚未就路透社的置评请求做出回应。本周一，中国方面宣称，必要情况下，将会对台湾采取进一步的行动。



台湾总统赖清德及其政府拒绝北京提出的主权索求，表示台湾的未来必须要由台湾民众自己决定。赖清德也曾多次呼吁同中国开展谈判，但遭到了中方的拒绝。

在周四提交立法院的一份报告中，台湾国防部称，目前中国每个月都会在台湾周边进行三到四次“联合战备巡逻”，“这种挑衅行为对我军构成了越来越严重的威胁”。

对于有关中国何时会展开下一次对台军演的媒体提问，台湾国防部长顾立雄表示，中共对台军演常常毫无正当性，台湾军方一向料敌从宽，不排除中共利用任何时机、时间点找任何借口从事相关演习活动。他表示：“这也让我们所有人看到了北京的霸道本质。”



一位谙熟该地区安全局势的驻台北外交官表示，北京的军演构成了“极大的威胁”，因为中国正在通过军演不断加强其动员及作战能力。因话题过于敏感而要求匿名的这位外交官说：“持久性的战备级别正在不断提升，进而能够在极短的时间内转化为战争状态。”

（路透社）

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