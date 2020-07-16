 台湾学者：美国一定会介入台海军事冲突 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.08.2020

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台湾学者：美国一定会介入台海军事冲突

中国在东部海域密集举行军事演习，除环岛演练，还数度越过海峡中线，台湾采取行动回应。如此近距离相遇，会不会擦枪走火？而其后果又会是怎样？

Taiwan Besuch Paul Ryan, USA | Tsai Ing-Wen, Präsident (Office of President, Taiwan (R.O.C.))

台湾总统蔡英文批评马英九在国家内部"寻找敌人"

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据中国官媒《环球时报》报道，中国军队在台海的军演刚结束，山东、广东、河北、海南等省这两天又宣布，从22日开始又在黄海、南海和渤海开展军演。近期接连不断的军演表明，随着蔡英文政府和美国越来越多地宣示加强关系，大陆军方态度也越发咄咄逼人。

美中军方近来"小动作"不断：美国战舰日前穿航台湾海峡，中国军方称这将带来现实威胁。

（德国之声中文网）今年7月中旬以來，中国在渤海、黄海、东海、台海和南海举行了约10场军事演习，台湾专家认为，同以往比较，今年的军演规模并不最大， 但对台湾有针对性。尤其值得注意的是，今年中国军机飞过边界中线更为频繁，8月10日解放军歼10和歼灭11飞过海峡中线，今年2月也发生过一次。在北京绕道巡航过程中，台湾的飞机和军舰将出动采取监控措施，如果稍有闪失，就会发生所谓的"擦枪走火"。有未经证实的消息，台湾国防部已将向澎湖调派F16战机，以争取5至6分钟的紧急应变时间。

不过，台湾淡江大学大陆研究所所长张五岳对德国之声表示，从目前的情况看，"虽然北京的行动被台湾看作是挑衅，但发生擦枪走火的概率微乎其微，因为它的后续效应非常大，因此各方都极为小心谨慎。"

台湾中研院欧美所研究员林正义在"有话好说"访谈节目中表示，"擦枪走火"是任何一个国家领导人都要避免的，而"中共领导人不希望跟美国在台海有任何军事冲突。"

台湾政治大学国关中心兼任研究员汤绍成在同一档节目中说，对付台湾的后面是对付美国，因此中国军事能力问题应该打上问号。现在中共已走到使用武力威胁这一步，军演就是这一动作的体现，"下一步是真正使用武力。"他说，北京不想造成"歼灭战"的后果，而"瘫痪战"的使用率更高。

西方安全问题专家普遍认为，鉴于中美双方在该地区的频频动作，擦枪走火的可能性在增大，"但没有一方愿意打响这场军事冲突。"一名不愿透露姓名的美国高级官员告诉路透社，中国在这个地区的行为越来越咄咄逼人，误导发生意外冲突的忧虑在增加，而其后果也难以逆料。以《环球时报》为代表的中国媒体一方面强硬表态，为提升对台湾的军事压力喝彩，另一方面却又多次强调中国"不打第一枪"的立场。

Han Kuang Militärübung Taiwan (Reuters/T. Siu)

台湾每年举行汉光军演

目前没有人能够排除两岸出现擦枪走火的可能，因为仍有一些"重大意外因素"难以排除，它们包括台湾触碰到北京不可回避的红线，或者中共为转移内部重大矛盾而向台开战。

虽然两岸开战还处在纸上谈兵的阶段，但谈论的方式已发生变化，更有针对性。前美国参谋长联席会议副主席温尼菲尔德（James Winnefeld）和前中央情报局副局长莫雷尔（Michael Morrell）日前联合撰写的文章设想了一幅场景，即美国大选过后、新总统宣誓前的混乱阶段，中国趁机对台湾下手。这篇题为"从未有过的战争"警告说，解放军可能在2021年1月19日至21日，即美国总统交接期的三天里武统台湾。

台湾岛内对中国军队武力攻台的议题不得不密切关注。几天前，台湾前总统马英九在一次讲演中抛出"首战即终战"的说法，他认为，如果中国解放军攻台，台湾没有机会等到美军的援助，"而且现在美军根本不可能来"。在他看来，"台湾不求战、不畏战，但除备战之外，更要积极避战"。

马英九的言论很快遭到台湾现政府强力反驳。蔡英文总统发文称马前总统对国际和两岸情势的最新动态毫无掌握，"终战"是导致最不安全的说法。她批评马英九在国家内部"寻找敌人"，并问马英九为什么同主流民意有很大距离？台湾民意基金会周一（8月24日）公布了一项最新民调，其中针对马英九"首战即终战"的论述，58.3%的受访民众不同意这种说法，同意的则是33.9%。

US-Kriegsschiff USS Mustin (picture alliance/AP Photo/H. Sinith)

2020年8月美海军马斯廷驱逐舰穿过台湾海峡

抵御住第一波炮袭，美国一定介入

如果两岸开战，会是一种怎样的情形？台湾国军能够抵御多长时间？台湾军事问题记者吴明杰在"有话好说"节目里表示，从硬体防御而言，每年的汉光演习就是在练习抵御对岸发过来的第一波千枚导弹，做到第一波不被打瘫，指挥系统仍旧能运作，硬体上国防势力尚能反击。但吴明杰认为更重要的是"抗敌意志"，不能"一棒下来，你就瓦解了，投降了，这时美军可能来不及反应，因为几天之内你就已经投降了。"

然而，两岸的军事作为，从来不是单纯的军事问题，而是通过军事手段达到政治目的。一旦武力攻台局面出现，张五岳教授认为，"北京不会全面对台动武，而是以最小成本，获得最大成就，以武逼和，以武逼降。这也是如果发生两岸军事冲突这一不幸事件，同在其它地方发生战事所不一样的地方。"

那么，台海一旦火并动武，台湾国军挺住了第一波打击之后，美国会来营救吗？马英九在讲演中所说过"现在美军根本不可能来"。张五岳教授分析认为，台湾遭受大陆的军事打击，美国一定会出手。但问题是，美国的介入能否改变战局，能否让台湾回到原来的地位？他说"美国的介入以什么方式，能否有效防范中国的军事动作，或者在军事行动开始后，能否阻遏中国对台湾造成更大伤害，被中国占领后，能否让台湾起死回生，这些都充满着各种可能。不过，有一点是肯定的，美国一定会介入。"

 

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