台湾媒体如何抵御中国的宣传战？

本周在波恩举行的全球媒体论坛（Global Media Forum）上。来自台湾和德国的媒体人讨论了台湾如何应对中国的宣传战这一话题。

（德国之声中文网）今年1月的总统大选前，台湾民众普遍担心中国政府会试图影响选举。鉴于以往选举中也发生过类似情况，人们的担忧并非毫无根据。

北京采用了多种方法来加强对台湾亲中团体的支持，劝阻台湾民众投票支持 "台独"政党，并在民众中制造恐惧气氛。方法之一是经济胁迫，中国的宣传将这次投票形容为在经济繁荣或萧条之间做出的选择。

2018年以来，在台湾的外国媒体机构的数量翻了一番。台湾的重要性与日俱增，不仅与其关键的地理位置有关，同时中国对这块弹丸之地施压的努力也吸引了全球更多的关注。

台湾大选结束了，你还好吗? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

本周德国之声在波恩举办的全球媒体论坛（Global Media Forum）上，一场讨论会的主题是"台湾媒体如何抵御中国的威胁"。与会的嘉宾有"真的假的"（Cofacts）查证协作社群的创办人李比邻、台湾著名新闻网站"报导者"的总编辑李雪莉，以及DW调查报道部的负责人马蒂亚斯·比林格（Mathias Bölinger）。

专制与自由的对垒

与会者指出，在讨论中国旨在破坏台湾民主的媒体战略时，必须考虑中国进攻性的地缘战略意图这一重要背景。

在记者无国界组织发布的 "2024年世界新闻自由指数"中，台湾排名第27位，而中国大陆排名第172位。主持人指出，由此可见，两岸对新闻自由的看法大相径庭。"与此同时，根据瑞典民主与多样性中心的数据，台湾受海外假新闻攻击的严重程度位居世界第一，其中大部分来自中国。"

曾长年在中国作媒体通讯员的比林格认为，中国对台湾的媒体战略反映了中国国内媒体现状的特点。"2016年到2021年这段时间里，我注意到（中国）当局对记者报道的反应之紧张程度加剧了很多。"

讨论现场："台湾媒体如何应对中国宣传战" 图像来源: DW

这段时间里，人们经历了中国对香港民主抗争运动的镇压、新冠病毒大流行爆发后的严厉封控，以及对报道初期疫情的记者的镇压。

可以看到，与中国的地区霸权野心相对应的，是其在国内和其声称拥有主权的领土上压制言论自由的力度加大。

多面向的媒体战

这段时间里，北京采用不同策略压制批评性新闻，并影响香港和台湾的公民。中共惯用的手法之一是利用TikTok等社交媒体平台，此外还利用亲北京团体和在台的大陆籍人士向岛内 "倾销假新闻"。

"过去几年，情况非常具有挑战性"，李雪莉说，香港反修例运动被镇压后，许多记者失踪或入狱，"在台湾，中国不仅散布假新闻，还试图阻止记者进行报道。"

德外长出席DW全球媒体论坛 警告AI加剧不平等 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

讨论会主持人、DW台北记者站的邹宗翰提醒与会者，中国越来越多地使用人工智能生成内容来进行宣传。他以深度造假的蔡英文推销比特币的Facebook视频为例指出，当然这样的内容十分"荒谬"，但台湾受众会一再被灌输此类虚假信息。

"你会在社交媒体上看到越来越多人工智能生成的内容，开始可能是娱乐和软性的新闻，渐渐地，你会习惯于这种AI图像和视频，感觉这也蛮自然的。然后他们就会向你传播更加政治性的内容。"

"真的假的"创办人李比邻说，中国的媒体战是多层面、混合型的。中国一方面试图通过丑化台湾政治家来诋毁他们的声誉，另一方面也对西方进行负面描绘。因此，必须进行事实核查，并向民众讲解，以反驳中国的这种宣传。

专家认为，在未来几年里，北京的媒体战很可能伴随中国对台的军事动作而升级。因此同时应对这两方面的挑战至关重要。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。