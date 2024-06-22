台湾媒体如何抵御中国的宣传战？2024年6月22日
（德国之声中文网）今年1月的总统大选前，台湾民众普遍担心中国政府会试图影响选举。鉴于以往选举中也发生过类似情况，人们的担忧并非毫无根据。
北京采用了多种方法来加强对台湾亲中团体的支持，劝阻台湾民众投票支持 "台独"政党，并在民众中制造恐惧气氛。方法之一是经济胁迫，中国的宣传将这次投票形容为在经济繁荣或萧条之间做出的选择。
2018年以来，在台湾的外国媒体机构的数量翻了一番。台湾的重要性与日俱增，不仅与其关键的地理位置有关，同时中国对这块弹丸之地施压的努力也吸引了全球更多的关注。
本周德国之声在波恩举办的全球媒体论坛（Global Media Forum）上，一场讨论会的主题是"台湾媒体如何抵御中国的威胁"。与会的嘉宾有"真的假的"（Cofacts）查证协作社群的创办人李比邻、台湾著名新闻网站"报导者"的总编辑李雪莉，以及DW调查报道部的负责人马蒂亚斯·比林格（Mathias Bölinger）。
专制与自由的对垒
与会者指出，在讨论中国旨在破坏台湾民主的媒体战略时，必须考虑中国进攻性的地缘战略意图这一重要背景。
在记者无国界组织发布的 "2024年世界新闻自由指数"中，台湾排名第27位，而中国大陆排名第172位。主持人指出，由此可见，两岸对新闻自由的看法大相径庭。"与此同时，根据瑞典民主与多样性中心的数据，台湾受海外假新闻攻击的严重程度位居世界第一，其中大部分来自中国。"
曾长年在中国作媒体通讯员的比林格认为，中国对台湾的媒体战略反映了中国国内媒体现状的特点。"2016年到2021年这段时间里，我注意到（中国）当局对记者报道的反应之紧张程度加剧了很多。"
这段时间里，人们经历了中国对香港民主抗争运动的镇压、新冠病毒大流行爆发后的严厉封控，以及对报道初期疫情的记者的镇压。
可以看到，与中国的地区霸权野心相对应的，是其在国内和其声称拥有主权的领土上压制言论自由的力度加大。
多面向的媒体战
这段时间里，北京采用不同策略压制批评性新闻，并影响香港和台湾的公民。中共惯用的手法之一是利用TikTok等社交媒体平台，此外还利用亲北京团体和在台的大陆籍人士向岛内 "倾销假新闻"。
"过去几年，情况非常具有挑战性"，李雪莉说，香港反修例运动被镇压后，许多记者失踪或入狱，"在台湾，中国不仅散布假新闻，还试图阻止记者进行报道。"
讨论会主持人、DW台北记者站的邹宗翰提醒与会者，中国越来越多地使用人工智能生成内容来进行宣传。他以深度造假的蔡英文推销比特币的Facebook视频为例指出，当然这样的内容十分"荒谬"，但台湾受众会一再被灌输此类虚假信息。
"你会在社交媒体上看到越来越多人工智能生成的内容，开始可能是娱乐和软性的新闻，渐渐地，你会习惯于这种AI图像和视频，感觉这也蛮自然的。然后他们就会向你传播更加政治性的内容。"
"真的假的"创办人李比邻说，中国的媒体战是多层面、混合型的。中国一方面试图通过丑化台湾政治家来诋毁他们的声誉，另一方面也对西方进行负面描绘。因此，必须进行事实核查，并向民众讲解，以反驳中国的这种宣传。
专家认为，在未来几年里，北京的媒体战很可能伴随中国对台的军事动作而升级。因此同时应对这两方面的挑战至关重要。
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