台湾婚姻平权受阻 正反方拼年底公投

(德国之声中文网) 台湾性别平权社团传出「反同公投」即将通过连署。这项公投案若在同性婚姻合法化前通过，将成为一场大型的政治民调，影响同婚立法。

虽然台湾去年释宪认定现行法令未保障同志婚姻实属违宪，但至今尚未修法。负责公投的中央选举委员会日前宣布三项「反同公投」提案通过，分别为「以民法婚姻之外形式保障同性结合」、「限定民法婚姻在一男一女」和「国中及国小学不实施同志教育」3项公投。

根据消息人士，台湾基督长老教会牧师机嘉胜日前在一个Line讯息中写道，反同组织「下一代幸福联盟」发起的3项公投，已经收集到30万连署，即将达到成案门槛。若通过，会在年底与县市首长和议员选举一同举办投票。

正在荷兰阿姆斯特丹访问，婚姻平权大平台召集人吕欣洁向德国之声表示，许多国外性别平权团体听闻此事，觉得很惊讶。

她说：「大家很担忧，台湾作为最有可能通过婚姻平权的国家，在亚洲很有代表性，如果最后通过专法，甚至退回到同性伴侣法，对整个亚洲地区同志平权的运动会有很大的负面影响。」

记者联繫下一代幸福联盟，但截稿前未获得回应。

台湾2017年底通过新版《公投法》。以2016总统大选选举人数1878万2991人为基准，1879人（1/10000）可提案发动公投；提案通过后，需要28万1745人（1.5％）连署成案；最后，至少有469万5748人（1/4）投下同意票，且总有效同意票比不同意票多即通过。

蔡英文的态度

选前表示支持婚姻平权的台湾总统蔡英文态度备受各界关注。反同挺同的人都要她出面说明。

8月2日台湾前总统陈水扁也直接点名蔡英文，说释宪成功后，立法院要修民法或立专法的争议如何处理「就看蔡总统兼党主席的政治智慧了」。

婚姻平权推手、民进党立法委员尤美女也指出，蔡英文没有直接表态，是同婚立法陷入胶着的主因。她说：「最高领导人吧。她不敢支持说好，我们就依照大法官会议的解释就直接通过。」直言民进党支持者反对此案是主要障碍。

消息人士指出，目前执政当局面对两极化民意，常以德国先有《同性伴侣法》才有《同性婚姻法》的发展历程当作理由，倾向折衷方案。不过这个说法也被性平团体痛批忽略历史脉络，说没有国家是先释宪表明婚姻平权，再使用倒退的法律。

正面公投连署

为抵制3项反同婚公投，性平团体也正在连署「婚姻平权入民法」和「性平教育」2个公投。不过面对反对方以宗教社群为基础强力动员，支持方陷入苦战。

召集人苗博雅表示，平权公投连署正在冲刺，希望支持婚姻平权的人更勤劳，加强动员。她说：「许多人不知道有平权公投，或者懒得做。」她认为这个连署是公投的前哨战，要阻挡「反同公投」现在就要动起来。



