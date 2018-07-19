 台湾婚姻平权元年「粉红经济」萌芽 | 文化经纬 | DW | 23.01.2019

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文化经纬

台湾婚姻平权元年「粉红经济」萌芽

「粉红经济」是以LGBT主体为受众的产品和服务。台湾有亚洲最大的同志遊行，同性婚姻也即将在2019年5月24日合法，不过面对同婚公投的负面结果，台湾人準备好迎接「彩虹世代」了吗？

Taiwan Gleichgeschlechtliche Partnerschaft (Reuters/A. Wang)

台灣同志運動在1980年代末期開始萌芽。經過30多年，許多同志已從隱密的暗櫃走出，在公領域爭取平等權利，更在2017年迎來大法官釋字748號保障同性兩人結婚自由。

（德国之声中文网）台湾民间日前首次举办LGBT创业竞赛，在同性婚姻即将合法前抢先搭建「粉红经济」平台。

比赛负责人、「趣工作共同工作空间」创办人吴宗岱提到，展现同志族群的创意能量与经济实力，也是争取平权的一种形式他说：「这次竞赛的目的，是想鼓励更多LGBT投入商业领域，让『同温层』外的主流大众，能看见同志的经济影响力。」

吴宗岱提到，能够成功举办这样的活动，跟世代变化有关，年轻人的接受度已经很高。虽然比赛宣传过程中还是有人表达不认同，但他强调台湾社会已经成熟到可以友善看待同性恋的主题活动。

Taiwan LGBT startup competition (Keepworking Coworking Space)

台灣舉辦首次LGBT創業競賽，搭建粉紅經濟平台。圖中第一排左二為主辦人吳宗岱，後排站立左一為擔任評審的Hornet前台灣總經理蕭士傑。

赚钱之外的粉红经济学

比赛在11组团队中选出2个优胜团队，包括文化组的同志实体活动社交平台「Fruitful」和科技组的男同志约会APP「GG」。参与团队充满活力与热情，准备进一步实际构画和投入商业市场，不过评审之一的Hornet前台湾总经理萧士杰认为，政策与大环境友善与否才是發展粉红经济的关键。

他说：「台湾都会区对同志接受度很高，但是出了台北以后还是有许多挑战。」他认为粉红经济应该要有相应的平权政策配合，才能够实际看到成效。他补充说： 「等到法案真的通过以后，于法有据，作为一个企业，可以从政策面去配合。」他提到，现在有许多企业因为担心社会眼光，不敢直接表态支持同志相关的活动或企业，这是现实面遇到的困难。

同婚合法倒數四個月

虽然台湾有亚洲最大的同志遊行，在2018年吸引超过13万人走上街头，但去年底的公投中同婚遭受重大挫败。不过按大法官748号解释，5月24日同婚即将合法。相关的「爱情产业链」也蓄势待发。

台湾同志諮询热线協會理事长徐志云对德国之声表示，發展粉红经济的同时，也要注意到社会公平和正义。他说：「同志不是只有台面上那些有经济能力的阳光健康中产阶级。同志有老的、有穷的、有胖的、有丑的、有残疾的，各式各样的同志。大家的权利应该是平等一致的。」

他也提醒，粉红经济在锁定同志族群的同时，也应该注意这些企业是否长期对同志友善，营造性别友善职场并保障同志员工的权益。

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