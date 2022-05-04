台湾：如果中国武力侵略 希望国际社会制裁

台湾宣布经济制裁白俄罗斯，采取与俄罗斯相同的出口管制措施。台湾外交部长吴钊燮表示，如果未来中国武力侵略台湾，希望国际社会也能够予以制裁。
（德国之声中文网）台湾外交部长吴钊燮周六（5月7日）表示，如果未来中国武力侵略台湾，希望国际社会能够像制裁入侵乌克兰的俄罗斯一样制裁中国。
台湾已经加入由西方主导的对俄罗斯入侵乌克兰的制裁，并在周五宣布将白俄罗斯也列入制裁名单。
由于台湾与白俄罗斯和俄罗斯的直接经贸数量极少，这些举措在很大程度上是象征性的。
乌克兰的遭遇在台湾民众中赢得了广泛的同情，因为许多人认为如果中国武力攻打台湾，那么台湾的处境将与今天的乌克兰有共同之处。
在台北举行的"2022欧洲节"上，台湾外交部长吴钊燮致词时强调，台湾加入国际社会、特别是欧洲友好国家的行列一起谴责与制裁俄罗斯和白俄罗斯进行制裁，是基于国际正义，在做正确的事。
吴钊燮说："我想我们也可以思考到，我们台湾未来如果遭受到中国的武力威胁或者武力侵略的时候，我们当然希望国际社会也能够理解台湾支持台湾，也制裁这种侵略行为。"
自乌克兰战争开始以来，台湾已经提高了其警戒级别，预防中国采取类似的行动。迄今，台湾政府尚未报告中国即将发动攻击的迹象。
中国没有谴责俄罗斯的侵略行为，并拒绝将乌克兰与台湾进行任何比较，宣称台湾不是一个国家，而只是中国的一个省。台湾民选政府对中国的态度表达了强烈的质疑。
立法院长游锡堃出席同一活动时说，"乌克兰人民英勇抵御俄罗斯的入侵迄今已73天，我们看到乌克兰人民英勇奋战、保家卫国的精神让人非常敬佩，乌克兰一定会胜利，坚持到底。"
与乌克兰不同的是，包括美国和所有欧盟成员国在内的大多数国家，只与北京有正式的外交关系，而没有与台北建交，不承认台湾是一个国家。因此，假如中国武力攻击台湾，国际社会作何反应尚不清楚。
（路透社、台湾媒体）
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