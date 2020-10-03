台湾如何自卫？ 美国防部官员出主意

（德国之声中文网）本周二（10月6日），赫维尔（David Helvey，台媒译名"海大卫" ）助理防长在美台商会主办的国防产业视频会议上表示，台湾计划明年再度增加军费预算14亿美元，是朝正确的方向迈出的一步，但面临中国大陆日益增加的威胁，仍不足以确保其防御能力。

今年8月，台湾内阁会议决定明年的军费预算为4534亿元新台币(约152.4亿美元)，比本年度（4113亿元新台币）增加10%以上。此举的背景是，多年来，北京在台湾周边的军事活动明显增加。北京称台湾是其不可分割的领土的一部分，必要时将断然使用武力"收复"。

美国国防部印太事务首席副助理部长赫尔维

在视频会议上，赫维尔指出，对于台湾因应武吓的能力和战备，中国人民解放军是一种考验。他表示，解放军的行动是真实和危险的，但并非不可战胜，台湾可以通过明智的投资，明确告知北京当局：台湾社会及其武装力量决心保卫台湾。

谈及台湾的国防预算，他说，"增加预算是正确的方向，不过，尚不足以确保台湾能利用其地理位置、先进技术、劳动力和爱国人口，将固有优势转变为强大的防御能力。 "

"大量投资小实力"

他表示，台湾必须继续在自主发展和向外采购之间的国防投资上寻求平衡，同时避免过度投资于有限资源无法带来良好回报的那些领域。

他称，美国鼓励台湾"大量投资小实力"，以表明，"任何来犯或攻击都必付出庞大代价"。

这些实力包括尽量采购海岸防御性导弹，以及其它有助防御海岸和滩头的能力，包括短程对空武器、水雷、快速打击车辆、自行火炮及先进的监控设备。

在自主发展和向外采购之间寻求平衡

他还强调，台湾应加强后备兵力，训练"应向民众展示…规模虽小但有备而来的行动有助于台湾的国防 "。

路透社称，随着对中国意图忧虑的增加，美国以及其它国家的军界对于台湾的军事准备能力、台湾人民对抵抗解放军进攻的意愿也有更多的忧虑。

根据一项法律，美国能向台湾提供帮助，助其自卫，但该法具有"战略多义性"，没有明确定义北京的何种攻击构成美方必须进行军事干预的理由。

上周，消息人士告知路透社，美国计划向台湾出售多达7种武器系统，其中包括鱼雷、巡航导弹和无人机。

凝炼/苗子（路透社）

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