台湾如何自卫？ 美国防部官员出主意

美国国防部印太事务首席副助理部长赫尔维在一次视频会议上对台湾扩大国防预算表示欢迎，为确保其防御能力，台湾应“明智投资”。
（德国之声中文网）本周二（10月6日），赫维尔（David Helvey，台媒译名"海大卫" ）助理防长在美台商会主办的国防产业视频会议上表示，台湾计划明年再度增加军费预算14亿美元，是朝正确的方向迈出的一步，但面临中国大陆日益增加的威胁，仍不足以确保其防御能力。
今年8月，台湾内阁会议决定明年的军费预算为4534亿元新台币(约152.4亿美元)，比本年度（4113亿元新台币）增加10%以上。此举的背景是，多年来，北京在台湾周边的军事活动明显增加。北京称台湾是其不可分割的领土的一部分，必要时将断然使用武力"收复"。
在视频会议上，赫维尔指出，对于台湾因应武吓的能力和战备，中国人民解放军是一种考验。他表示，解放军的行动是真实和危险的，但并非不可战胜，台湾可以通过明智的投资，明确告知北京当局：台湾社会及其武装力量决心保卫台湾。
谈及台湾的国防预算，他说，"增加预算是正确的方向，不过，尚不足以确保台湾能利用其地理位置、先进技术、劳动力和爱国人口，将固有优势转变为强大的防御能力。 "
他表示，台湾必须继续在自主发展和向外采购之间的国防投资上寻求平衡，同时避免过度投资于有限资源无法带来良好回报的那些领域。
他称，美国鼓励台湾"大量投资小实力"，以表明，"任何来犯或攻击都必付出庞大代价"。
这些实力包括尽量采购海岸防御性导弹，以及其它有助防御海岸和滩头的能力，包括短程对空武器、水雷、快速打击车辆、自行火炮及先进的监控设备。
他还强调，台湾应加强后备兵力，训练"应向民众展示…规模虽小但有备而来的行动有助于台湾的国防 "。
路透社称，随着对中国意图忧虑的增加，美国以及其它国家的军界对于台湾的军事准备能力、台湾人民对抵抗解放军进攻的意愿也有更多的忧虑。
根据一项法律，美国能向台湾提供帮助，助其自卫，但该法具有"战略多义性"，没有明确定义北京的何种攻击构成美方必须进行军事干预的理由。
上周，消息人士告知路透社，美国计划向台湾出售多达7种武器系统，其中包括鱼雷、巡航导弹和无人机。
凝炼/苗子（路透社）
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