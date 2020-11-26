台湾如何在电动车产业中找到优势？

（德国之声中文网）面对电动车的崛起与庞大的中国市场，台湾也开始寻找切入电动车产业的机会。在手机市场趋向饱和的同时，鸿海这家在中国有多处制造据点的苹果iPhone代工制造商，将眼界放向了这一个他们认为具有未来发展性的产业: 电动车。

鸿海董事长刘扬伟在周二（3月16日）在一场记者会接受德国之声记者提问时表示，鸿海在中国丶欧洲和美国的电动车市场都有布局，「三个市场都非常重要，但我认为此时此刻，我们将会看到中国在电动车市场领先。」

他强调，全球一年的汽车销售总量若以1亿辆来计算，目前仅2-3％为电动车。「现在是电动车时代初期，大约再3到4年，你们才会看到大幅度的成长。就像我先前说的，我们必须要准备好。」

台湾与中国的电动车发展，区别在哪？

当前，全世界最大的两个电动车市场就在中国与欧洲，而中国又是最大的单一国家市场。EV-volumes.com网站统计，2020年，中国电动车销量为133.7万辆，其电动车销量占全球销量的41.3%。

台湾经济研究院产业分析师邱昰芳接受德国之声采访时表示，中国的优势在於其内需市场，因此他们不仅能发展自有品牌，也吸引许多欧美品牌车厂以合资方式进入中国，「我们（台湾）的车厂当然就规模来说，是没有办法跟中国匹敌。」

另一家在电动车领域有所布局的和硕董事长童子贤16日接受媒体采访时说，中国在电动车产业的布局可以给台湾产业一个评估竞争力的指标，「当然努力的东西不太一样，中国这边因为内需市场很大，他们可能会希望掌握汽车的品牌，那台湾这边大概会比较从零件丶组件（着手）。」

邱昰芳也说，台湾内需市场小丶没有较强大的品牌车厂，过去台湾供应链厂商切入汽车领域的方式，都是通过与国际车厂的供应商合作，再逐步踏进来; 但到了电动车或自驾车领域，台湾零组件厂商发展得相较快速，不少台厂都已经是特斯拉的电动车零组件供应商。

特斯拉的减速齿轮供应商丶台湾和大工业董事长沈国荣就告诉德国之声，台湾在电动车的零件上领先中国，「中国现在电动车的零件大概属於中低阶的零件，在技术上可能（与台湾）相差大概五年。」

鸿海董事长：希望让中国电动车业「重新思考」

具备零组件技术丶电子业供应链优势的台湾，究竟可以在电动车产业扮演什麽样的角色？鸿海这家电子代工大厂起了个头。

鸿海在去年10月首度推出了他们的「MIH 电动车开放平台」，该平台在软体和硬体层面提供对电动车底盘丶自动驾驶等技术的支持，希望藉此缩短电动车的开发时间。目前，MIH联盟成员已经超过1000家，包括美国软体公司微软丶欧洲芯片公司意法半导体丶中国电动车电池大厂宁德时代等都参与其中。

刘扬伟告诉德国之声，过去中国车厂的供应链生态都还是以一阶系统供应商（Tier 1）丶二阶零组件供应商（Tier 2）这样一层层形式的供应链，但他认为，鸿海的开放式平台可能会改变这样的生态，「我们实际上让中国业者重新思考在电动车产业继续走下去的方式。」

「鸿海现在提的这个MIH的平台，其实最适合用的是新切入到这个领域的厂商。」邱昰芳说，不晓得去哪里找供应商的电动车新创公司，就可能会想要找这个平台合作。

面对庞大的中国市场，鸿海以不同方式积极抢进。今年1月4日，鸿海先是宣布与中国电动车新创公司拜腾合作，将协助这家一度陷入财务危机的公司量产电动车。1月13日，鸿海又与中国第一大车厂吉利汽车签约成立合资公司，未来将提供汽车产业设计到代工制造服务。

邱是芳补充说：「其实鸿海集团（在中国）里面有庞大零组件的布局，所以它如果在中国跟这样的车厂来合作，其实它不仅在整车可能有机会丶有可能争取整车代工，进一步争取到其他零组件跟系统的订单。」

鸿海可能在美国或墨西哥制造电动车

鸿海在美国威斯康辛州的生产计划可能再度生变。鸿海原先计划在当地生产面板，但刘扬伟周二坦言，他们可能将威斯康辛作为生产电动车的据点。

「看起来电动车是可以在当地生产的一个不错的产品。」他说，「我们的团队试过面板，但发现面板可能不是最佳的产品。我们又试了伺服器，看起来是不错的产品，我们也确实在那边生产伺服器。」

他说，鸿海会在今年之内决定在美国或墨西哥生产电动车。今年2月，鸿海与一家美国的电动车新创公司Fisker签署合作备忘录，双方预计在2023年之前量产电动车，目标年产能达25万辆以上，但当时并没有说明生产地。

刘扬伟强调，鸿海是电动车领域的新军，「我们要建立起我们的能力，所以我们的潜在客户才会感到自在丶愿意给我们产品做。」

先前，市场传出鸿海要替苹果制造电动车，但刘扬伟表示这仍然只是「谣言」。

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