台湾如何反击中国的虚假信息

（德国之声中文网）从新冠病毒到美国重要政治人物佩洛西（Nancy Pelosi）的争议性访台行程，台湾的每一个重大事件都给了中国用虚假信息和统一宣传淹没该岛的机会，但一些台湾的机构正在通过事实核查来维护其独立性。

今年3月，台湾再次上了新闻头条，因为在数字社会项目（Digital Society Project）调查关于网上接收最多假新闻的国家中，台湾在榜上名列榜首。该年度调查基于瑞典民主研究机构V-Dem的数据。

自从该岛于1949年与中华人民共和国分道扬镳之后，后者一直在尝试透过各种方法，促进台湾人支持统一的意愿。从一开始的扩音宣传和歌曲，到现在转变为越来越恶意的阴谋论和捏造的谣言。

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一个不会让台湾屈服的威胁

非政府组织「台湾事实查核中心」的总编审陈慧敏告诉德国之声：「这是在制造恐惧，让台湾人疲于奔命。」台湾事实查核中心和许多其他非营利性组织一样，致力于打击网上虚假信息。她说：「中国以前也曾试图这样威胁我们，近期最令人担忧的行为之一是在社交媒体渠道上对台湾公民开的性暴力玩笑。 」

不过，台湾的政府和人民似乎都不愿向威胁屈服。台湾政府已经开始与非营利组织合作建立联盟，以反击中国的假信息行动。

强大的民主，薄弱的媒体信任

自由之家（Freedom House），一个部分由美国政府资助的非营利组织，将台湾的民主评为亚洲第二自由，与德国不相上下。但中国试图对台湾媒体造成的影响是该组织对台湾 「充满活力和竞争力」的民主环境最主要的担忧之一。

台湾的民主或许强大，但台湾社会对传统媒体的信任度却相当低。无国界记者组织（RSF）在其2021年的新闻自由指数中，将台湾在180个国家中排名第43。尽管有严格的法规限制，但中国的影响力已经渗透到一些出版商和广播机构中，播放对中国友好的内容，压制对中国的批评。

为了避开中国的宣传，许多台湾用户已经转向从社交媒体和众筹、开源的新闻媒体获取时事，如「报导者」等。

传授媒体素养

然而，用户在数字领域面临着新的威胁，从精准投放（microtargeting）、数据盗窃和扭曲的搜索演算法，到虚假信息、网络攻击和驱动特定叙事的恶意程序。当隐藏在软性内容中，如流行的舞蹈动作或美妆技巧时，虚假信息就很难被发现，也很容易被广传分享。

「这是一个非常严肃的问题」，台湾国安局长陈明通在接受质询时曾表示，TikTok或小红书等社交应用程序不仅收集了过多的用户数据，而且还可以成为 「认知作战」的载体。

年轻人喜爱的的社交媒体平台可能被用于传播假新闻

为了加强年轻一代对此的防范，台湾教育部将媒体素养纳入其最新的教学指南，要求6至18岁的学童学习如何「有效地使用各种类型的技术、信息和媒体」。

「台湾媒体观察基金会」的建议促成了此政策，该基金会是一个致力于维护新闻自由的非营利组织。该基金会还为老师们编写了相关教材。

聊天软件的事实核查和验证

除了社交程序外，中国同时也在聊天应用程序上传播谣言。在台湾，LINE可以说是最受欢迎的此类应用程序。就在2020年台湾总统选举前夕，LINE聊天群中的一些用户对候选人之一的蔡英文进行了毫无根据的指控 ── 比如说她的博士学位是伪造的。根据核查，此类聊天群中至少有一半的假新闻是来自中国。

作为应对，台湾的非政府组织与政府合作，为LINE创建一个验证工具。基于CoFacts（一个开源的志愿者协作计划）的代码，LINE聊天机器人在用户提交可疑材料后提供快速评估，并连接到经过核实的详细信息。

台湾事实核查中心与Facebook开发了一个类似的附加功能。在这里，一个后台工具提醒事实核查人员注意平台上传播迅速和误导性的帖子。一旦他们确定该内容是错误的，人们会收到警示和正确信息的细节。

新冠病毒带来的启示

为了维护公众的信任，与政府合作的非营利组织会小心翼翼地与他们合作的部门保持距离。陈慧敏解释：「台湾事实查核中心的特点是既不接受国家资金，也不替政府政策背书。 」

为了赢得公众信任，这些组织正在应用它从新冠疫情中学到的积极经验，例如使可靠信息更容易取得、以简单的用语让消息传达更清楚明了。

影响超出台湾的边界

然而，新冠疫情的爆发也给台湾带来了一个令人不安的教训。 2020年底，事实核查人员在缅甸、越南、柬埔寨、新加坡、马来西亚、菲律宾 ── 甚至罗马尼亚、斯洛伐克、俄罗斯和英国都观察到与新冠疫情有关的类似虚假信息和宣传，信息来源为中国。他们的结论是，台湾是中国网上虚假信息策略的「试验场」，在台湾成功之后，相同策略会被复制到其他国家。

有关台湾军方的虚假信息也渗入了国际媒体。 8月初，中国的国家媒体新华社提供了一张图片，据说是描述一名中国士兵在台湾海峡观察台湾海军的情况。

这张图片广为流传，直到资深摄影记者提出质疑。经调查后发现，这是一张经过变造的图片。陈慧敏告诉德国之声，这是她们组织首次在国际媒体上发现关于目前紧张局势的假照片。她担心这不会是最后一次。

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