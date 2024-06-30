台湾女歌手在金曲奖颁奖典礼上呼吁不要忘记“天安门事件”

台湾原住民独立音乐女歌手巴奈在第35届金曲奖颁奖典礼上以一句“天安门事件也是刚好35年，我们都不要忘记”触发风波。台媒称，巴奈在Instagram上的账号被中国网民“灌爆”。

（德国之声中文网）昨天（6月29日），台湾举行第35届金曲奖颁奖典礼。台湾原住民独立音乐女歌手巴奈（Panai）以首张台语专辑《夜婆》拿下台语专辑奖。在获奖致词时，巴奈说：“金曲奖35年，但是你们知道吗？天安门事件也是刚好35年，我们都不要忘记。”

近些年，由于两岸关系持续紧张，中国歌手已经远离台湾的这一音乐奖项。路透社指出，在颁奖典礼上提及“天安门事件”不会让北京对这一音乐活动产生好感。

1989年6月4日黎明前，中国军队的坦克开进天安门广场，镇压了学生和工人持续数周的民主示威活动。中国从未公布过死亡人数，但人权组织和目击者称死亡人数可能高达数千人。在中国，公开讨论六四天安门事件属于禁忌。但在台湾，人们可以自由谈论这件历史事件。

台湾女歌手巴奈出生于台南，她的父亲是卑南族，母亲是阿美族。多年来她一直为台湾原住民争取合法权益而积极参加社会运动。

金曲奖颁奖典礼结束后，巴奈在后台对媒体表示：“民主的道路漫长而崎岖，我们压力很大，因为我们不知道是否会被‘更大’的势力欺负。”

她说：“我之所以在台上提到（天安门事件）是因为台湾的民主是一个我们所有人都需要珍惜的过程；我们的自由和言论自由，需要我们来守护。”

台湾总统赖清德在脸书上写道：“因为有些音乐，我们听了就不会忘记，今天获得最佳台语专辑奖的歌手Panai Kusui巴奈的感言，我们也不会忘记。……音乐是人生，音乐也是无所拘束的自由，我们会继续守护、捍卫所有音乐人创作的自由，也持续打造更好的环境跟舞台，让更多的音乐作品呈现给所有人。”

据台湾媒体报道，巴奈在颁奖仪式上触碰两岸议题引起大量中国网民的不满。很多中国网民在Instagram巴奈账号下炮轰：“做音乐初衷就不纯粹，非得扯上政治，到时候妳不准领身分证”、“自己是过嘴瘾了，把整个奖害了”、“解放台湾势在必行！”不过也有人对巴奈释出善意：“非常期待能在大陆看到您的演出，有机会、有心力的话，很谢谢您的创作！”

虽然数名中国歌手音乐人在今年的金曲奖获得提名，中国歌手许钧更是获得最佳作曲人奖，但是他们都没有赴台出席颁奖典礼。

台湾中央社报道称，一名名叫裘德的中国音乐人虽然抵达了台湾，但因健康原因在颁奖典礼举行前就已经返回大陆。

（路透社）

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