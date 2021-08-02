台湾奥运名称再受瞩目 自称「中华队」是矮化现象?

(德国之声中文网) 随着2020年东京奥运会正式落幕，台湾破纪录的奖牌数也使其代表团在奥运会等国际比赛中的参赛名称成为各界的关注焦点。过去三周，来自台湾的运动员在东京奥运会上总共赢得12枚奖牌，包括羽毛球的第一枚金牌。

在羽球男双决赛中击败中国对手后，台湾选手李洋在他的脸书上写道，他与搭档王齐麟在奥运夺金让世界看见了台湾，而他也希望把这份奥运殿堂上最高的荣耀，「献给我的国家-台湾」。

虽然包含李洋在内的台湾选手都对自己代表台湾在奥运夺牌感到骄傲，但几十年来，台湾的奥运队伍却一直以「中华台北」的名义参与奥运。事实上，台湾是在1984年的洛杉矶奥运首次以「中华台北」的名义参赛，这个变化也被视为是1979年美国转与中国建交的结果。

在美国转为承认中华人民共和国是「一个中国」的代表後，国际奥会不久後向中华民国施压，最终双方在1981年达成妥协，让台湾能以「中华台北」的名义参赛。其实在1984年洛杉矶奥运之前，台湾曾多次的用不同的名义参与奥运，期间包含中华民国因不满某些奥运主办方同意让中华人民共和国参赛而退赛的情况。

在1981年与国际奥会达成协议以「中华台北」的名义参与奥运後，台湾便不能在奥运赛场上播放中华民国国歌与使用官方国旗，而是以国旗歌与中华奥委会的会旗代表台湾运动选手。

媒体报导中的用词差异

尽管在奥运官方层级不能使用「台湾」，但在2020年东京奥运会期间，「台湾」这个名字仍然能在一些场合被使用。例如，日本公共广播公司NHK的一名主播在奥运开幕式上介绍台湾代表团时，便使用了「台湾」而不是「中华台北」。

此外，许多外国媒体在报导台湾选手奥运期间的表现时，也使用「台湾」而不是「中华台北」来介绍台湾选手。美国奥克兰大学新闻系的助理教授苏巧宁分析，这次奥运期间外国媒体以「台湾」来报导代表队的战绩除了延续近期台湾在国际社会中的能见度外，也显示「能见度」已经有效带动对台湾有利的议题设定和叙事框架。

她告诉德国之声：「自美中冲突升温以来，台湾的国际能见度大幅提升，近期不论是美日峰会丶美韩峰会丶G8峰会，台湾海峡的稳定性皆出现在会後声明稿当中，明显表示台湾议题已进入国际政治讨论的范畴。延续此一脉络，本次奥运期间许多外媒对於台湾的「名份」也做出深度讨论，包括『中华台北』名称的前世今生。」

反观，中国官媒在奥运期间则多次以「中国台北」而非奥运官方规定的「中华台北」来报导台湾在奥运期间的表现，苏巧宁认为，这种用词转变也显示当下更紧缩的两岸政策。除此之外，她也注意到了台湾国内媒体仍多以「中华队」来报导台湾代表队在奥运的表现。她认为，这是自我矮化的现象。

苏巧宁说：「国际运动赛事是最容易激发一个国家共同情感丶建立认同的场合，当媒体还在『中华民国』和『台湾』的称谓之间摇摆不定时，社群媒体上高涨的民族主义已经给出答 — 台湾人也许对国号仍有歧异，但身分认同却是趋於一致。一如日前台湾政治大学选举研究中心发布的最新民调：高达63.3%的台湾民众认同自己是台湾人。」

北京的不满

在几家外国媒体发表了关于台湾奥运参赛名称的报导後，北京对BBC中文网站上周发表的一篇报道做出了愤怒的回应。

在8月2日发表的文章中，BBC解释了台湾奥运代表队多年来使用的各种名称。8月4日，中国驻伦敦大使馆发言人表示北京坚决反对BBC中文网继续炒作「中国台北」代表队参与东京奥运会问题。他说，中国政府强烈敦促有关媒体遵循国际共识和职业操守，停止将体育运动政治化，停止干扰东京奥运赛事。

中国大使馆发言人在声明中说：「世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。无论少数媒体如何炒作，都改变不了这一不容置疑的客观事实，也改变不了国际社会坚持一个中国原则的普遍共识。」

美国哈佛大学费正清中国研究中心的博士後研究员南乐告诉德国之声，北京的反应是非常可预测的。他说：「如果中华人民共和国听到有人以任何一种正面的方式提到台湾，他们就会不高兴，所以这个现象并不特别。相反地，国际社会在奥运期间对台湾的高度关注才是更新颖地，尤其是当很多非往常与台湾有密切关系的国家，因为奥运会而积极讨论台湾相关议题的时候。」

台湾再次尝试奥运正名公投？

随着国际上关于台湾奥运队名的讨论越来越多，这也再次掀起了台湾内部关於奥运正名的相关讨论。曾在2018年推动东奥正名公投的前台湾奥运国手纪政，近期再次表示明年将再发起「2024年巴黎奥运正名公投」。

台湾各界对於这个消息也做出不同的表态。台湾的立法院长游锡坤8月5日接受媒体访问时表示，自己支持奥运正名，但强调过程中一定要确保国手权益。他说：「如果要问我态度，我在立法院长职位上，不能只考虑个人想法，我是觉得应该兼顾选手权益之下推动正名。」

台湾前总统马英九则在7月31日表示，2018年的东奥正名公投已经被否决，而他认为推动2024巴黎奥运正名对台湾没意义，因为只会害台湾。2018年的东奥正名公投由纪政发起，最终在多名高知名度的运动员出面反对的情况下，公投以54.8%的不同意票被否决。

哈佛大学研究员南乐指出，如果台湾再发起一次关于奥运正名的公投，值得观察的是民进党的反应。他告诉德国之声：「奥运正名就像打开一个潘朵拉的盒子，我不认为民进党现在想处理这个问题。」

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