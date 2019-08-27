台湾大选：韩国瑜的两岸政策决战场

(德国之声中文网) 韩国瑜竞选团队两岸组召集人，前陆委会副主委赵建民表示，韩政营将会提出「稳住两岸和平」且以「对话取代对抗」的两岸政策。

被问到如何回应竞选团队总召、前行政院长张善政所建议的，少谈「九二共识」，改谈「宪法一中，台湾优先」。他强调，「当前的两岸关系比起马政府时代全面倒退，官方和准官方的联系管道全部中断」。如果再继续下去，「邦交国恐归零」，甚至北京鹰派主张的「武统」都可能无法避免。

他提到，韩政营主打的两岸政策将会以「和平」为主轴，用一把鑰匙「打开两岸僵局」并「维护中华民国的主权、安全和尊严」。至于这把鑰匙是什么，他表示，还不到公布细节的时间。

有关于习近平今年初提出的「一国两制，台湾方案」，赵建民认为不用随着北京起舞，台湾决不可能接受。他说，是蔡英文政府促使北京加速统一进程，民进党应该自我反省为何让对方「提前出手，解决他不想解决的问题」。

不过对于赵建民的说法，台湾成功大学政治系教授洪敬富认为是「一厢情愿」。他强调两岸的问题不能只考虑北京和台北，应该放到更大的地缘政治格局来看。他提到，习近平的说法的确「把国民党更掐住了」，韩国瑜团队要想办法在两岸政策上有新突破。

国民党选战主轴未定

洪敬富表示，相对于民进党已经打出「民主社会制度保卫战」，国民党还提不出核心论述，对国民党选情不利。

他提醒，若国民党想承袭马英九时代的两岸政策，透过「外交休兵」降低两岸衝突恐怕有困难。他说:「传统国民党的论述已经没有办法因应新形态两岸和国际局势，因为政治的动能都已经改变了。」

他强调，两岸关系现在受到「三种气候」影响，大气候是中美对立，包括贸易战、一带一路等等。他认为，除了传统的盟国，美国也把台湾视作伙伴，要压制中国在国际的「锐实力」。中气候是目前还无解的香港「反送中」运动。小气候则是台湾的政治局势。他说:「大中小气候对韩国瑜都不利。」

大气候--中美关系

赵建民认为，台湾目前夹在两强之间。美国是台湾最友好的国家，共享民主价值。他解释说，泛蓝会跟美国维持很友好的关系，不会选择靠向中国大陆。重点是让两岸「和平和解」，但同时还是能保持强大军力和外交实力，并且让中国大陆的影响是积极正面的，没有不好的影响，利用中国的市场继续壮大。他批评现在政府采的是下下策，并说现在国安团队的做法有问题。

洪敬富认为赵建民这样的思考是相对「静态的」，从宽广的地缘政治格局来看，美中之间的政治动能已经改变，目前赵的论点很难找到一个新的动态的平衡。他说，国民党过去会认为，把外交关系稳固了，不要点燃烽火，两岸关系自然就可以保持和平。但韩国瑜没有讲说外交要休兵，还与民进党一样，针对美国对台军售表示感谢。他说:「如果国民党没有找到可以不同于民进党的论述，只是去比谁更能保卫台湾，那显然高下立判。」

洪敬富表示，愈来愈多亲蓝的学者和名嘴都开始出现隐忧。他提到:「当国民党闪躲，用『统独摆两边，民生，和平摆中间』，但又无法让民生议题发酵。议程就被民进党绑架了」。

中气候--香港「反送中」运动

赵建民批评蔡英文「今天香港，明日台湾」的说法是矮化台湾，自贬国格。他说:「香港是1997年回归中华人民共和国。但我们是中华民国，中国跟香港都是我们的领土。」 他强调韩国瑜完全支持香港示威者要求自治的声音，也呼吁香港政府回应五大诉求，成立独立调查委员会，并请北京严肃考虑面对香港的双真普选。

不过韩国瑜近日才表示支持「反送中」被台北市长柯文哲评论为「太迟了」，也像洪敬富提到的，再次落入跟民进党同样的论述。而面对外界质疑韩国瑜之前进「中联办」，赵建民说只是「到人家家里作客」。他提到马政府时，「跟对方见面，都被称乎官衔」，不像现在常被「已读不回」。

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小气候--台湾政治局势

洪敬富直言，「韩国瑜最大的对照组就是柯文哲」。他说同样是现任市长的柯文哲若只组党不参选，就会让韩国瑜诚信持续受到质疑。「会让人有刚当市长不久就弃他的选民于不顾这种感觉」。他认为，若国民两党对决，民进党的胜算高。但是第三势力进来的话，就产生了不确定性，但对国民党还是最伤的。

近来柯文哲对韩国瑜的炮声隆隆，不但说韩国瑜笃定他会参选是「猜错了」，还说「韩国瑜的可怕是说不出来的可怕」等等。面对柯文哲、郭台铭和王金平结盟来势汹汹，赵建民说:「柯文哲两岸一家亲讲得摇摇摆摆，几乎不可能拿出一个中间的两岸的论述」。他不担心这个第三势力挑战。

针对韩国瑜近来民调下降，赵建民也不烦恼。他说:「泛蓝这么多年来终于找到一个一般庶民可以觉得有共同语言文化和思想的人。」他也以美国总统特朗普的崛起为例，表示「菁英阶层只是一时之间无法接受」。

议程设定成关键

会不会再提「九二共识，一中各表」?国政白皮书中有没有「两岸和平协议」?两岸组召集人赵建民都语多保留。洪敬富说，提出「九二共识」的苏起也在韩国瑜的国政顾问团。现在看来这个团队里还有矛盾尚未协调清楚。他说:［韩国瑜找了很多人，但是很多人都有自己的调。」他也谈到:「韩政营怎么定位两岸关系?乃至于在外交国防，还没有整合出来清晰的战略架构图。」

随着「大中小气候」不断变化，韩国瑜团队要如何跳脱目前「挨打」的被动局势，像「韩流」刚刚兴起时一样主动创造话题，并提出令人耳目一新的具体两岸政策，已成为国民党选战接下来的重要关键。