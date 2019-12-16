台湾大选热词：假讯息分割世界

（德国之声中文网）随着总统大选越来越接近，坊间与政治有关的假消息也大量流窜。不论当事人或民间的事实查核团体如何出面澄清，都仿佛无法追上谣言传播的速度。

其中延宕最久、多次澄清都无法弭平的，当属台湾总统蔡英文的博士论文争议。今年5月20日，台湾大学法律系名誉教授贺德芬召开记者会，称在蔡英文母校伦敦政经学院（LSE）查找不到蔡英文的论文。 6月，知名主持人彭文正在脸书上附和美籍华裔评论家曹长青，质疑蔡英文论文造假。当时适逢民进党进行总统候选人党内初选民调，获得广大关注。

尽管蔡英文多次澄清，甚至进一步展示论文原稿、并且授权台湾的国家图书馆公开阅览，至今仍然有许多人以伦敦政经学院图书馆找不到蔡英文的论文为由，继续抨击蔡英文假造学历。

假新闻不只影响政治人物，也波及到老百姓。 12月初，云林县长张丽善在接受议会质询时，拿出一张单子，指控农业委员会11月开放花生进口冲击到本土产业。她拿出的文件是上载的金额为「关税配额进口权利金」，是针对2020年的进口花生所决定的「进口权利金额」，只是最终「进口价格」的一部分。然而，该文件上所载的金额之后却被误传为「进口价格」，导致花生的价格从原本11月初的每公斤约78元，跌落到每公斤43元左右。虽然农委会已经出面澄清，花生真正的进口成本每公斤成本要价65-81元，不是谣传的30多元，但是却仍然无法阻止价格狂跌。

之后，民进党与国民党互相攻击：民进党批评国民党制造假新闻、影响市场预期心理，是价格崩盘的罪魁祸首；国民党则持续批评进口花生的民进党才是造成价格崩盘的主因。国民党籍的张丽善与民进党籍的苏治芬演变成互相控告的局面。一直到12月17日，由中华海域渔业权益协会号召的挺韩国瑜、下架蔡英文活动中，抗议者从宣传车上砸下花生，谴责执政者造成花生跌价。

旧的没去，新的又来

「假新闻」是最广为人知的一个统称，但如果借用目前国际上最精确的用词，应该统称为「假讯息」，再细分成人为疏失造成的错误资讯（misinformation）、有心人士造假的资讯（ disinformation）以及蓄意使用真实资讯攻击他人的恶意资讯（malinformation）。

以主题而言，假新闻也可以区分成民生类型、医疗类型、政治类型等不同类型。

随着科技进步以及通讯软体的普及，假消息的散播也变得更加迅速，甚至大幅超越真消息传播的速度和广度。

公民协作事实查核团体「Cofacts真的假的」的共同创办人比邻从2016年团队创建之初就开始工作，至今长达3年之久。该团队专门针对LINE上传播的不实讯息进行事实查核。比邻点出，有时候事实查核的结果会随着新消息的出现而改变，使得澄清更加困难。

她举例：「像颜真卿的画作被搬到东京去展览这件事情，我在一次闭门会议上说，我查的结果是故宫的前一任馆长就已经同意出借了。在场的记者马上反驳我说我查的东西不是正确的。我当下当然说对不起，但是后来发现我查的结果是对的。」

她解释，会发生这样的争议是因为事情的发展有两个阶段：第一个是前任馆长说没有，第二个是故宫发文反驳前任馆长。 「记者们的资讯还停留在第一个阶段，但我查到的是第二阶段的事情。也就是说，查核的结果其实是会随时间演进的。」

矛盾的是，虽然事情的真相会随着时间推进逐渐揭晓，但是网路上流窜的讯息却不一定会。比邻从「Cofacts真的假的」后台观察到，假消息有随着社会事件「重出江湖」的现象：「2017年初，在同性婚姻准备要让大法官释宪的时候，LINE上面就有流传一张法国20万人上街反同婚的图片。虽然已经澄清过，但这个讯息在2018年九合一公投前，又再被拿回来流传。」

民间的应对方法

台湾的民间团体早在2015年就注意到假新闻对社会形成的威胁，开始进行查核工作。例如专注在LINE上面辟谣的「兰姆酒吐司」、「MyGoPen麦搁骗」都是在2015年创立，制作有趣的图文澄清不实讯息。 2016年底，「Cofacts真的假的」开启了聊天机器人的辟谣模式。 2018年初，媒体观察教育基金会也创立了事实查核中心，以发布事实查核报告的方式，谨慎的验证资讯。

这些团体工作多年，却一直没有获得大众的重视。一直到2018年9月社会才意识到假新闻的严重性。以台湾人主要使用的搜寻引擎Google上面的趋势分析工具Google Trends来看，「假新闻」这个字的搜寻热度一直到2018年9月，大阪办事处处长苏启程自缢之后才开始上扬，一直到现在都还维持着较高的水平，平均而言几乎是过去三年的两倍之多。

在那之后，不只是年轻人爱看的网路媒体，就连中高龄人爱看的电视台也开始制作假新闻报导。华视新闻台除了会在新闻下方用跑马灯澄清假讯息，也与事实查核中心合作，制作新闻单元「打假特攻队」。通讯软体LINE也和既有的民间事实查核团体合作，开启「LINE讯息查核官方帐号」。

除了线上辟谣之外，「假新闻清洁剂」也致力于与长辈面对面接触，教导不熟悉网路运作方式的中高年龄层如何分辨假资讯，并且告诉他们碰到可疑资讯可以向查核团体求证。他们在一年之内，踏遍台湾七个县市的公园、市场、登山口，举办超过80场志工培训、街头行动与宣讲。

「假新闻清洁剂」的Ivy告诉德国之声，她发现在街头行动的过程当中，长辈十分信赖人际网路提供的资讯，而因此遭受到经济上或是健康上的损失。她认为，透过面对面建立人际关系，能够有效的教导长辈如何分辨假新闻，也让他们认知转传会造成什么影响。

「我蛮乐观的。我们希望大家互相关心与连结。」Ivy 说：「假新闻最难的，是当人跟人之间的沟通越来越依赖网路，变得在现实生活中很少关心自己身边的人，导致身边的人默默受害也不晓得。」