 台湾大选投票开始 各投票所现人潮 ++實時更新++ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.01.2020

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台湾大选投票开始 各投票所现人潮 ++實時更新++

1月11日，中华民国第15任总统、副总统及第10届立委选举于当地时间上午8时开始投票，预计最快当晚10时完成开票。投票前一日，现任总统蔡英文和国民党总统候选人韩国瑜分别在台北和高雄举行了大规模造势大会，利用最后的机会争取拉到更多的选票。

Taiwan Präsidentswahl | Tsai Ing-Wen (DDP)

现任总统蔡英文一早便已完成投票

台湾大选投票开始 各投票所现人潮

（德国之声中文网）台湾今年的大选选民共可投3张选票，包括总统副总统的选票、区域或原住民立法委员的选票、以及选出不分区及侨居国外国民立法委员的政党票。总统副总统选举选民总数为1931万人。这场投票将于下午4时结束，选出总统、副总统，以及113名立法委员。

选民投票需要携带国民身分证、印章及投票通知单。一早，各投票所便出现长长的排队人潮。各政治人物也在媒体的关注下前往投票。

三立新闻报道，现任总统蔡英文一早便现身投票所投票。在蔡英文接受媒体访问时，表示"希望所有公民(国民)都可以出来投票，行使自己的权利，让台湾更强大，也希望整个投票过程都可以很顺利"。中央社报道，民进党副总统候选人赖清德在投票日当日在台南参加投票。

另一方面，国民党总统候选人韩国瑜在女儿韩冰陪同下，上午8点10分左右到高雄林园投票。韩国瑜完成投票后直接离去，并未多表示意见。

台北市市长柯文哲也一早就前往投票站投票，但是现场已经挤满投票选民。他自称排了30分钟的队才投上票。联合报报道，现场有选民直接向他抱怨"行政效率太差"。

三立新闻报道称，台湾知名网红"馆长"陈之汉也已经完成投票。他在脸书上贴出自己在投票站的照片，还表示现场"排队排到脸都歪了"。

Taiwan Präsidentenwahlen | Tsai Ing-Wens letzte Kundgebung in Taipei (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/Chan Long Hei)

现任总统蔡英文在选前一晚，在总统府前的凯达格兰大道举办造势晚会

选举前夜各方造势

另据中央社报道，选举投票前一夜，民进党正副总统候选人蔡英文和赖清德共同参加了在台北总统府前的凯达格兰大道举办的造势晚会。现场人潮涌动，很多民众身着蓝绿色竞选外套，挥舞旗帜、萤光棒表达支持，并在主持人带领下高喊"2020台湾要赢"、"蔡英文冻蒜"等口号，现场气氛热烈。

Taiwan Präsidentenwahlen | Han Kuo-Yu (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/Chan Long Hei)

国民党候选人韩国瑜则在高雄参加了"台湾安全、人民有钱"的竞选前夜。韩国瑜的女儿韩冰也压轴登台，她说，她对父亲有信心，更喊话韩国瑜"中华民国、年轻人的未来就靠你了！"中央社报道称，卖菜阿嬷陈树菊是晚会神秘嘉宾，她说，她是一个没有读书的人，还可以站在台上，让她有点不好意思。她希望大家眼睛要睁大一点，选一个可以为了台湾这块土地、百姓、下一代设想的领导人，人民的生活才会比较好过，并带领支持者高喊，"韩国瑜冻蒜"。

洪沙/罗法(综合报导)

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