台湾大选将近 美专家：各国担忧北京反应

(德国之声中文网) 各界期盼已久的台湾大选即将于明年1月登场，而来自美国的前国安顾问叶望辉(Steve Yates)今年再度组参访团来台观摩交流。 叶望辉在一场由外交部举办的座谈会中表示，他认为台湾是全球各地遭受网络攻击及外来渗透行动最密集的地区。 他说，有鉴于对抗假讯息成为这次台湾大选各界关注的议题，台湾政府在过去一年来也积极透过各种管道来打击假讯息，并借机教育台湾公民如何分辨假讯息。

叶望辉说：「透过立法院与行政单位的努力推广，台湾公民社会普遍对讯息战有一定程度的认知，而对一个民主社会来说，如果公民对外来威胁能有基本认知，这便是最佳的防御武器。 」

同为参访团成员的普勒思传播公司执行长斯尔博伯格 (John Silberberg) 则说，美国在针对假讯息的相关议题上，能从台湾身上学到不少宝贵经验。 他说：「全球许多民主国家都深受假讯息影响，但台湾的经验让我见识到民主社会中的各个机构如何有效发展计划来对抗假讯息。 」

「中国共产党眼中只有控制」

但叶望辉也坦承，进入2019年后，中国对待香港示威者的方式再次让国际社会认知到，中国共产党眼中没有和平，只有控制。 他说：「如果中国政府真的在乎和平、共存与繁荣的话，他们可以运用其他不同的方式去试图响应示威者提出的部分诉求。 犹如香港11月的区议会选举结果所反应出来的，绝大多数的香港人都希望中国政府能实现承诺，但很显然北京对此并不敢兴趣。 」

叶望辉指出，中国国家主席今年初在对台湾发表的演说中已说「一国两制」是推进两岸和平统一的最佳进程，但2019年6月开始在香港爆发的示威行动，让各界对中国眼中的「一国两制」有了更清楚的认知。

叶望辉说：「除非中国政府能证明他们可以与香港和平共存，否则，所有人都该立即终止任何与『一国两制是两岸统一理想方案』相关的讨论。 中国政府对香港人及维吾尔人的打压，以及试图介入远在加拿大大学校园选举的举动，都证明在中国共产党眼中，没有任何事是小到他们无法介入的。 同时，他们的做法也会令各国担忧北京会如何回应本次台湾大选的结果。 」

一同来台参访的美国保守派杂志 The American Conservative 的资深作家米尔斯 (Curt Mills) 则提到，他认为台湾与香港身处中国渗透行动的前线，所以两个地区都必须培养起长期奋战的韧性。虽然美国近年来介入国际事务的频率明显降低，但他觉得华盛顿还是应该思考怎么帮助这些在前线对抗中国渗透的民主伙伴。

面对中国政府过去几年在国际社会中频繁打压台湾的情况，叶望辉认为，美国及其他民主国家应该发展一套反制策略，让中国在打压台湾的同时，必须付出极高的代价。 他说：「如果台湾被排除在重要的国际行动外的话，这对美国及其他民主国家来说，也意味着利益上的损失。 所以当中国选择在国际会议上运用政治手段来打压台湾时，民主国家应该拿出有创意的策略来进行反制。 」