 台湾大选前夕 北京向台商抛″橄榄枝″ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.12.2019

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时政风云

台湾大选前夕 北京向台商抛"橄榄枝"

中国十三届全国人大常委会本周六通过了修改后的《台湾同胞投资保护法》，简化台商在陆投资规范，路透社指出，北京以此"惠台"政策向台湾示好。台湾将会在明年1月11日举行大选。

Flagge China und Taiwan (Getty Images/AFP/P. Lin)

修改后的《台胞投资保护法》将于2020年1月1日实施

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北京本周宣布了26条惠台措施，台湾总统蔡英文将其形容为"糖衣毒药"，国民党总统候选人韩国瑜则抱以"乐观其成"的态度。而央视主播喊话"湾湾，回家吧"也引起了许多台湾网民的不满。 (06.11.2019)

中国国台办公布了31条新的惠台措施，称新规让台企在多领域与陆企享受同等待遇。专家分析认为，旨在吸引台湾企业和专业人才前往中国大陆发展的这些措施，对企业和个人带来利好，但会让台湾面临人才和人心的流失。 (28.02.2018)

（德国之声中文网）中国十三届全国人大常委会12月28日通过了修改后的《台湾同胞投资保护法》。根据中国媒体《第一财经》报道，商务部条法司副司长蒋成华在新闻发布会上表示，此次修改台湾同胞投资保护法，目的就是要做好法律之间的衔接，使台湾同胞同步享受改革红利，以更好地鼓励和促进台湾同胞投资，更好地保护台湾同胞投资的合法权益。文章还指出，新法有利于优化台湾同胞来大陆投资的投资环境，能够进一步扩大两岸之间的经贸交流合作。

台湾政府认为北京一直在试图影响台湾选举，因此计划制定反渗透法进行对抗。台湾民进党希望推动该法下个星期在立法机构三读通过。

由于语言、文化的共同之处以及低廉的成本，大陆是许多台湾公司首选的投资地点。自70年代末期改革开放以来，台湾公司在陆投资额超过1000亿美元。

在台湾大选期间，北京向台湾伸出橄榄枝，包括对台湾投资者进一步开放市场。不过台湾政府发出警告，不要相信中国政府的承诺，也要小心对方的种种经济诱惑，并且向中国呼吁，应该保障民众的民主和自由言论权。

观看视频 02:02

台湾人是否愿意去中国大陆发展?

近年来，许多国际厂商和台湾公司经常因为在涉及台湾议题时被迫屈服于中国立场。因为就市场规模而言，台湾与中国大陆显然无法相提并论。

中国大陆是台湾最大的贸易伙伴，2018年，双方贸易总额达到2260亿美元。台湾对中国有高额贸易顺差。台湾一直在努力摆脱对这块市场的依赖，政府鼓励台湾企业回归本土，或者去其他国家，尤其是东南亚地区发展。

 

文木 / 王凡（路透社等）

 

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