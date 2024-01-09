台湾大选之际金门与厦门建桥更引争议

（德国之声中文网）坐在办公室里，陈沧江指着隔水相望的厦门的高楼大厦，回忆30年前厦门和金门一样都是低矮的房子。

而在这30年中，68岁的这位前政界人士眼看着厦门崛起为500万人的都市，而金门的森林、高粱地和村庄则鲜有变化。

台湾管辖的金门距离中国海岸仅约5公里。陈沧江说，金门所需要的是与厦门通桥，在经济上连接起来。

然而，台湾1月13日大选在即，金门与厦门建桥成为争议点。各党人士纷纷来到金门，谈及其建设问题或者国家安全问题。这触及到的其实是此次大选中的一个核心问题：台湾究竟应该与中国保持怎样的关系？

金门是台湾主要在野党国民党的重镇，传统上倾向于与中国保持紧密联系。与许多金门人一样，陈沧江认为，与中国联系是金门发展的关键，称金门居民应有权对修桥事宜进行公投。

"这个151平方公里、数万人生活的小岛，永远要成为海峡两岸的一枚棋子吗？我们没有选择吗？"他问道。

对台湾而言，金门是民主的前线，是距离中国最近的地方。对中国来说，金门是试水将台湾纳入北京控制的地方，是展开魅力攻势的重要目标。

去年9月，中国推出两岸融合的全面蓝图，包括加强厦门与金门之间的交通运输、能源和商贸往来。一名中国官员11月表示，已经在厦门一侧启动修建与金门连接的大桥工程。

国民党总统候选人侯友宜承诺会就这座桥举行公投，称如果居民想要这座桥，他将建造这一"海峡两岸和平的最重要象征"。

执政的民进党透过陆委会称北京的提议是一厢情愿，是企图通过经济利益拉拢台湾民众。陆委会称大桥是"特洛伊木马"，带来巨大的国家安全隐患。

中国称统一台湾是不可避免的，并从未放弃使用武力。中国特别对民进党总统候选人赖清德进行抨击，称他是危险的分裂分子。

赖清德表示他将维持现状，并称只有台湾人民能决定他们的未来。国民党也表示，台湾2300万民众应决定自己的未来，但国民党反对台湾独立。

修桥走得太远？

路透社记者在金门采访了二三十位居民。他们中一些人赞成修建这座桥，认为这是台北与北京可以合作的信号，会推动增长，也会减少轮渡的限制。

其他人、特别是年轻选民则担心，这会带来过度的投资，并侵蚀金门作为台湾一部分所享有的政治自由。持这一政见的群体在增加，他们中许多人希望推动金门的文化，而减少对中国在经济上的依赖。

翁郁文（Weng Yu-wen，音译）是其中之一。34岁的她开着一家书店。她是金门2020年投票给民进党候选人蔡英文的22%选民中的一位。这一比例几乎是2012年的三倍。

她的书店墙上有一张海报，上面写着：年轻人回家乡投票，为了更好的未来。书架上摆满了社会与政治类书籍，其中一本名为"民主是什么？"

与金门的年轻一代一样，翁在台湾主岛读书和工作，之后回到了金门。她说，希望这些书以及举办的活动能够激发对公共事务的讨论。

她说，疫情期间轮渡停运，"我们可以很清楚的感受到，我们的确是两个不同的国家"。

疫情前，金门居民经常乘轮渡前往厦门，许多人在那里有房子、生意或家人，也有人去娱乐或购物。

金门与厦门之间的轮渡在疫情期间停驶

翁说，鉴于地理位置上的靠近以及历史联系，这种频繁的接触是自然的，但她担心，如果修建一座大桥，两个政治体系之间的界限会进一步模糊。

"如果金门变得与中国大陆更紧密，那这里还会是一个我愿意居住的地方吗？"她问道。"为什么要发展看上去就好似只有一种可能？"

在1992年取消军事管制法以前，金门有数万名台湾驻军，居民为驻军提供服务营生。2001年，金门与厦门开通30分钟的轮渡，从此成为吸引中国游客的磁石。

在金门北部可以看到厦门正在建设一座大型机场。金门副县长李文良表示，连接厦门的大桥最有可能的路线就是经过该机场。他估计，这样一座桥可能长达8公里，耗资超过3.22亿美元。

金门首座提供公寓式服务的地产项目侨茂国际总经理Henry Lee表示，海峡两岸加强融合的前景促使台湾投资者购买了118套公寓中的大部分。

中国国家主席习近平2019年提出海峡两岸融合发展一年后，这座地产项目启动。其广告上显示，厦门的房价高过金门。一本画着金门与厦门大桥草图的小册子上写着：人来了，钱就来了。

（路透社）

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