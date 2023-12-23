台湾大选临近 解放军再度越过台海中线

（德国之声中文网）台湾国防部称，自当地时间周六（12月23日）13点30分起，已「陆续侦获中共歼-10、歼-11、歼-16、运-8及空警-500等各型机出海活动」。同时表示，其中10架次逾越了台湾海峡中线及其延伸线，进入台湾北部、中部及西南空域，以配合共舰执行联合战备警巡。
而在同天稍早，台湾国防部还公布了自12月22日6点至23日6点，解放军机、军舰在台海周边的活动，总计24小时内侦获共机7架次、共舰2艘次。该部称，以上的解放军行踪都在台湾军方的掌握监控之中。
此外，本月台湾已二度侦获来自中国的空飘气球越过台湾海峡中线，但台湾当局研判应为气象气球。
解放军机越线次数大增
距离台湾明年1月13日总统大选仅剩下约三周，然而中国在台湾周边进行的军事行动并未随之减少。台湾海峡中线曾经是两岸之间的非官方屏障，但如今中国军机越线已是家常便饭。
据台湾军方统计，2020年解放军机扰台数为2900架次，其中进入台湾西南空域380架次。相较之下，近几年的次数明显增加，台湾国防部资料显示，仅2023年1月至10月就有4032架次中国军机扰台。
总统参选人反中或友中成焦点
由于两岸气氛长期处于紧张状态，在本届台湾总统选举当中，与中国的关系将来该如何持续也是各总统参选人聚焦的重点。
目前执政的民进党政府否定北京声称拥有对台湾的主权，表示只有台湾人才能决定他们的未来，并多次提出与中国进行谈判。当前民调显示，民进党籍的总统参选人赖清德是下一任总统的热门人选，而中国政府则谴责赖清德为「台独」分裂分子。
另一方面，主要在野党国民党向来支持与北京保持较为密切的关系，并承诺若赢得选举将重启与中国的对话。但国民党总统候选人侯友宜也曾表示，台湾的未来由台湾的2300万居民决定，两岸之间的歧异，必须用和平方式解决。
在本周三的总统参选人政见发表会上，赖清德重申明年大选是「民主或专制的选择」；侯友宜则将其形容为「战争与和平的选择」，批评民进党的「台独」会让和平越来越远。至于民众党总统参选人柯文哲则表示若他上任，将在维持台湾现有的民主自由体制下，「以对等尊严的方式和大陆展开交流」。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“务实的台独工作者”
今年4月，台湾现任副总统赖清德被民进党正式公告提名为2024年总统大选民进党候选人。2017年9月26日，时任行政院院长的赖清德在立法院公开答询时自称“主张台湾独立的政治工作者”，是首位任期内在立法院公开主张台湾独立的行政院院长。今年8月，赖清德在接受台湾媒体专访时又被主持人问到有关“务实的台独工作者”的阐述，他回答说，“务实”就是根据事实，台独是指“台湾不属于中华人民共和国的一部分”，“台湾斩钉截铁地就不是中华人民共和国一部分”。赖清德在台湾也被一部分人称为“台独金孙”。不过今年夏天他在媒体面前表示拒绝接受这个标签。他说，台湾政治只有“政治金童”，没有“台独金孙”。中国大陆国台办发言人已经多次直接点名赖清德是“顽固的台独分子”，指责“台独工作者”就是“麻烦制造者”、“战争制造者”。外界认为国台办在台湾大选前以如此强硬的方式直接点名批评候选人的做法并不多见。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
被中央台办两次列入制裁名单的台湾“战猫”
父亲为台湾人，母亲为美国人的萧美琴在2020年6月被任命为台湾驻美代表，她也是台湾首位女性驻美代表。《纽约时报》曾撰文称萧美琴是“驻华盛顿最有影响力的外国使节之一”，“身处灰色地带，她享有强大的内部人脉，但却忍受着一种特殊的局外人身份”。中国的外交官被称为“战狼”，萧美琴自称“战猫”。她说：“猫可以走钢丝，而且它们能够以非常敏捷和灵活的方式保持平衡。”去年美国众议院议长佩洛西访台后，作为访台的主要推动者萧美琴被中共中央台办点名，称她“必将遭到历史清算”并将她列入“台独顽固分子清单”。今年4月，台湾总统蔡英文同美国众议院议长麦卡锡在加州举行会晤后，中央台办宣布对萧美琴实施进一步制裁。台湾一些亲蓝的时评人士分析称，赖清德找到萧美琴做副手，主要看重的是萧美琴与华盛顿之间的良好关系，有利于加强台湾同美国的沟通和联系。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“黑道克星”出身的“温和派”
国民党推出的总统候选人侯友宜曾担任台湾警政署署长和新北市市长。早年他在警界被称作“黑道克星”。《华尔街日报》在一篇报道中评价说：“他在不同党派之间拥有罕见的吸引力，但在应对主导台湾未来的地缘政治洪流方面经验有限。”文章称，侯友宜本省籍背景和务实的声誉让他在颇为广泛的选民中很受欢迎，但他几乎没有与北京方面或华盛顿方面打交道的经验，以往也基本上避而不谈对中国的立场。在被提名为总统候选人后，侯友宜公开表示，反台独，但是也反对一国两制。今年9月侯友宜访问美国之后提出“三D战略”，即吓阻(Deterrence)、对话(Dialogue)、降低风险(De-escalation)。他表示“用负责的态度让台湾实现和平和稳定”。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
昔日“政治金童”
蓝白合破局之后，侯友宜宣布与台湾著名媒体人赵少康搭配登记参选令很多人大吃一惊。赵少康早年从政，曾是国民党少壮派的政治明星，有“政治金童”之称，也是新党的联合创办人之一。90年代后期他逐渐淡出政界投入媒体界并成为台湾最为知名的“名嘴”之一。他主持的电视时政讨论节目《少康战情室》 在中国大陆也拥有大量的粉丝和观众，成为大陆人了解台湾时事的一扇窗口。2021年2月，赵少康的国民党党籍获批准恢复，这也是他自1996年1月底卸任立委25年后重返政坛的第一步。当时他还表示，不排除争取代表国民党参加2024年总统选举。“侯康配”形成之后，有看法认为，赵少康的参选有助于稳住蓝营的基本盘，推动蓝营支持者回归。但也有人认为，赵少康更具“战斗力”，有可能在选战期间“喧宾夺主”，副手光芒盖过正手。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
“政坛怪咖”
医师出身的柯文哲2014年以无党籍身份参选台北市市长。他在选举辩论中说过“台湾政治上最大的问题就是蓝绿恶斗”。最终柯文哲以57.16%的得票率当选，成为台北市改制直辖市后首任无党籍市长。柯文哲是一位讲话“非典型”的政治人物，“有话直说、不假修饰”，容易讲出“争议性言论”，风格“我行我素”，面对敏感政治议题则回避和闪躲，被看作是“政坛怪咖”。2019年8月1日，柯文哲召开记者会向外界说明台湾民众党成立的理念，“以台湾为民、以民众为本，我们希望台湾就是我们，我们就是民众”。5天后，民众党举行创党成立大会，柯文哲被推举为党主席。今年5月，柯文哲获得民众党总统候选人提名。此后几个月，国民党与民众党在选战中持续讨论蓝白合的可能性，一路磕磕绊绊，直到11月24日正式破局。当天上午，柯文哲正式登记参选总统，并同时公布其竞选搭档为时任民众党籍立法委员吴欣盈。一般认为柯文哲的主要支持者是40岁以下的年轻人。
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2024台湾总统大选：竞逐大位的是哪些“大咖”？
从“新光公主”到副总统候选人
吴欣盈虽然是台湾的政治人物，也是企业高管，但她在台湾更广为人知的身份是新光集团第三代千金。即便被宣布与柯文哲搭配参选2024年总统大选之后，台湾媒体报道吴欣盈的消息时仍喜欢用“新光公主”这样的称呼方式，而且连去年的旧新闻也被重新挖出。去年吴欣盈以民众党不分区立委在国会参加质询时说：“我所了解就是说台湾人最富有的20%与最穷的20%之间，其实差距是越来越大的，那这个部分对我来说是比较担忧的。”但她这一天穿的是三宅一生的套装，提的是黑色爱马仕包，引来网友狂酸：“穿着三宅一生谈贫富差距，很多人连半宅都买不起好吗？她自己就是那20%里的3%。”当时柯文哲回呛说：“难道质询贫富的议题，一定要先穿补丁的衣服吗？”根据《荣泰创数据》最新公布的3位副手网络好感度，吴欣盈获得的好感度居中，低于萧美琴，但高于赵少康。
（路透社、台湾国防部等）
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