台湾大选临近 解放军再度越过台海中线

（德国之声中文网）台湾国防部称，自当地时间周六（12月23日）13点30分起，已「陆续侦获中共歼-10、歼-11、歼-16、运-8及空警-500等各型机出海活动」。同时表示，其中10架次逾越了台湾海峡中线及其延伸线，进入台湾北部、中部及西南空域，以配合共舰执行联合战备警巡。

而在同天稍早，台湾国防部还公布了自12月22日6点至23日6点，解放军机、军舰在台海周边的活动，总计24小时内侦获共机7架次、共舰2艘次。该部称，以上的解放军行踪都在台湾军方的掌握监控之中。

此外，本月台湾已二度侦获来自中国的空飘气球越过台湾海峡中线，但台湾当局研判应为气象气球。

解放军机越线次数大增

距离台湾明年1月13日总统大选仅剩下约三周，然而中国在台湾周边进行的军事行动并未随之减少。台湾海峡中线曾经是两岸之间的非官方屏障，但如今中国军机越线已是家常便饭。

据台湾军方统计，2020年解放军机扰台数为2900架次，其中进入台湾西南空域380架次。相较之下，近几年的次数明显增加，台湾国防部资料显示，仅2023年1月至10月就有4032架次中国军机扰台。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

总统参选人反中或友中成焦点

由于两岸气氛长期处于紧张状态，在本届台湾总统选举当中，与中国的关系将来该如何持续也是各总统参选人聚焦的重点。

目前执政的民进党政府否定北京声称拥有对台湾的主权，表示只有台湾人才能决定他们的未来，并多次提出与中国进行谈判。当前民调显示，民进党籍的总统参选人赖清德是下一任总统的热门人选，而中国政府则谴责赖清德为「台独」分裂分子。

另一方面，主要在野党国民党向来支持与北京保持较为密切的关系，并承诺若赢得选举将重启与中国的对话。但国民党总统候选人侯友宜也曾表示，台湾的未来由台湾的2300万居民决定，两岸之间的歧异，必须用和平方式解决。

在本周三的总统参选人政见发表会上，赖清德重申明年大选是「民主或专制的选择」；侯友宜则将其形容为「战争与和平的选择」，批评民进党的「台独」会让和平越来越远。至于民众党总统参选人柯文哲则表示若他上任，将在维持台湾现有的民主自由体制下，「以对等尊严的方式和大陆展开交流」。

（路透社、台湾国防部等）

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