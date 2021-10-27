台湾外长将访布鲁塞尔 专家：欧盟无惧与台互动

(德国之声中文网) 台湾外交部长吴钊燮27日在捷克首都布拉格的一场研讨会中发表演说，他强调目前民主体制在全球各地遭受威胁，民主国家更要团结一致丶相互扶持；威权政府一再妄称独裁体制优於民主制度，但台湾就是最佳的反证。

吴钊燮以二战时期姑息主义导致纳粹对外扩张的历史为题，表示面对威权主义丶独裁政体与军事扩张，全球民主国家应该抱持坚定信心与意志，主动并积极捍卫彼此所认同的自由丶民主丶人权与法治价值。

吴钊燮也提到近期欧盟丶四方安全对话 (QUAD)丶七国集团等国际合作机制都关注台海情势，他认为这是因为维持印太地区的自由开放受到国际重视，而台湾在国际反制威权主义兴起中也扮演重要角色。

同日，英语媒体《Politico》也独家报导吴钊燮将出访布鲁塞尔，但他的行程并未公开。欧盟议会对华关系小组主席比蒂克菲尔 (Reinhard Bütikofer) 向《Politico》证实他收到吴钊燮将出访布鲁塞尔的消息。

一位不具名的欧盟发言人仅说她知道吴钊燮将到布鲁塞尔，并强调这些会晤都是「非政治性」的会晤。《Politico》在报导中称，这个消息暗示，吴钊燮将不会与欧盟任何正式官员会面。这名发言人说：「即便我们与台湾没有邦交关系，但欧盟仍旧在与台湾互动。」

专家：疫情让欧盟能更无惧与台湾互动

对於看似持续升温的欧台关系，专家认为，由於部分欧盟成员国因新冠疫情对中国产生更多的不信任，间接拉近了欧盟与台湾的关系。曾担任12年欧洲议会政治顾问的台湾世代智库高级研究员冯儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy) 告诉德国之声，目前正在塑造欧盟与台湾关系发展方向的主要是中东欧国家，他们是少数有用实际行动来回报台湾在疫情初期捐赠口罩的欧盟成员国。

她说：「如果双方都想要维持这种积极态势的话，这三个国家之间的协调很重要，因为这也会有助於提高台湾在欧洲议程中的地位。而在整个欧盟层级，我认为欧洲议会刚通过的台湾报告反应了该机构内部对台湾议题的看法。」

欧洲议会21日以580票赞成丶66票弃权丶26票反对通过了不具有法律约束力的对台决议，他们呼吁在一个中国政策的指导下，与台湾建立更紧密的关系。欧洲议会的议员们也提议为欧盟在台北的经济贸易办事处更名，改为欧盟驻台湾办事处。

冯儒莎解释，虽然欧盟的对台政策主要仍是由各成员国的领袖来决定，但这些决定往往仍会受到欧洲议会的影响。她指出，欧洲议会近日基於欧盟委员会的政策所提出的台湾决议案，在内容上并未出现太激烈的转变，不过该决议仍给欧盟委员会与欧盟成员国带来一定的压力，促使欧盟更愿意与台湾互动。

冯儒莎也提到，立陶宛对台湾的姿态正在影响整体的欧台关系，而中东欧国家正在做的事情也会慢慢激励该地区的对台看法。但相对的，由於欧洲各国仍普遍认为美国是影响台湾外交政策的根本因素，所以冯儒莎认为台湾必须提升他们在欧洲各国的存在感，并进行更多的在地宣传，这样才能让欧盟各国认为台湾希望被看成是一个合作夥伴。

她表示：「我认为台湾需要通过信息宣传与交流来塑造欧洲人对台湾的看法。在布鲁塞尔，我无法说出一个真正关注台湾的智库或机构。现在欧洲已经通过『台湾是什么』的这个关卡，所以我认为台湾必须保持这种态势，在欧洲国家注入更多的存在感。」

冯儒莎认为，在新冠疫情爆发之前，中国因素在欧盟的影响力比疫情爆发後还强得多。根据她的分析，疫情爆发後，欧盟内部认知到必须加强自我保护，并减少对第三方的依赖。她说：「我认为中国因素将继续存在，我也不认为欧盟成员国会对一个中国政策做出任何改变。然而，我认为欧洲成员国正在试图以不那么谨慎与害怕的方式与台湾交流。」

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