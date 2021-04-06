台湾外长：如果中国来袭，台湾必将奋战到底

（德国之声中文网）本周三（4月7日），台湾国防部对外宣布将举行本年度“汉光演习”，具体将在4月底和7月中旬实施“复合式兵棋推演”与“实兵演练”。

据台湾中央社报道，2021年度的“汉光演习”是“以敌情威胁为场景，设计演习想定与课目，检视部队训练与战备成果，以及验证国军防卫战力与全民总力之整合力度，并据以修调作战计画与兵力组建，精进整体防卫作战实力”。

今年演习电脑兵推部分将于4月23日至30日举行，每天连续24小时，采取“复合式兵棋推演”方式实施。路透社报道称，兵推的内容将是“以严苛的敌情威胁景况，由攻击军模拟犯台各种可能行动，藉由电脑兵棋系统并用议题研讨方式，实施防卫作战推演与验证”。

实兵演习于7月12日至16日登场， 依据敌方武力犯台可能行动，演练“战力保存、整体防空、联合制海、联合国土防卫”等作战进程，进行三军联合防卫作战实兵操演。

汉光演习是台湾全面性防卫作战的军事演习，假想敌一般认为是中国人民解放军。1984年，汉光演习于首度登场。之后年年举行。

中央社报道称，往年汉光演习期间，美军都会派遣人员赴台，并在演习结束后给与回馈和意见。但去年由于受到新冠疫情的影响，美军并未派遣人员赴台观看演习。台湾国防部称，出于对新冠疫情的考量，今年没有邀请美军观后评估团赴台参与。

解放军军机本月已连续5天进入台湾西南空域

据台湾《自由时报》报道，进入4月以来，解放军军机已经连续5天进入台湾西南空域。

本周三清晨4时许就3度进入，创下今年最早纪录。截止周三中午12点，解放军军机7度进入台湾西南空域。

《自由时报》报道称，周二晚间，台湾军方在执行广播驱离任务时，解放军飞行员竟反呛“这里都是中国空域！”

据脸书上“台湾西南空域”粉丝专页记录，今年4月解放军军机累计进入台湾空域6天，台湾军方广播驱离纪录共计21次。 2021年累计进入台湾空域81天，广播驱离纪录共计231次。

吴钊燮：“中国若来袭，台湾必奋战到最后一刻”

两天前，中国海军发言人高秀成对外界确认"中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练”的消息。

据路透社报道，本周三，台湾外长吴钊燮在一场新闻记者会上说：“根据我对美国决策者关注该地区事态发展的有限了解，他们清楚地看到了中国（大陆）可能对台湾发动攻击的危险。”

吴钊燮说：“我们愿意毫无保留地保卫自己。如果需要战争，我们将参与战争。如果我们需要自卫到最后一天，我们就将这样做。”

吴钊燮还表示，台湾决心提高自身军事能力，增加国防开支。他说：“捍卫台湾是我们的责任。我们将竭尽全力提高我们的防御能力。”

2019年2月，台湾行政院长苏贞昌在立法院备询时曾表示过，如果两岸真的开战，“有只扫把，我都拿起来，绝不投降”，要表达“保护自我的决心”。后来他还在脸书上再度强调，身为一个台湾人，他有一颗保护国家的决心，“就算只有一支扫帚，我也会跟敌人周旋到底！”

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



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