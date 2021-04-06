台湾外长：如果中国来袭，台湾必将奋战到底

台湾国防部宣布今年4月底和7月中旬将举行年度“汉光演习”。出于对疫情管控的考虑，这场以解放军作为假想敌的军演已经连续两年未邀请美军参与。同一天，台湾外长吴钊燮也对外表示，如果中国大陆来袭，台湾必将奋战到底。
（德国之声中文网）本周三（4月7日），台湾国防部对外宣布将举行本年度“汉光演习”，具体将在4月底和7月中旬实施“复合式兵棋推演”与“实兵演练”。
据台湾中央社报道，2021年度的“汉光演习”是“以敌情威胁为场景，设计演习想定与课目，检视部队训练与战备成果，以及验证国军防卫战力与全民总力之整合力度，并据以修调作战计画与兵力组建，精进整体防卫作战实力”。
今年演习电脑兵推部分将于4月23日至30日举行，每天连续24小时，采取“复合式兵棋推演”方式实施。路透社报道称，兵推的内容将是“以严苛的敌情威胁景况，由攻击军模拟犯台各种可能行动，藉由电脑兵棋系统并用议题研讨方式，实施防卫作战推演与验证”。
实兵演习于7月12日至16日登场， 依据敌方武力犯台可能行动，演练“战力保存、整体防空、联合制海、联合国土防卫”等作战进程，进行三军联合防卫作战实兵操演。
汉光演习是台湾全面性防卫作战的军事演习，假想敌一般认为是中国人民解放军。1984年，汉光演习于首度登场。之后年年举行。
中央社报道称，往年汉光演习期间，美军都会派遣人员赴台，并在演习结束后给与回馈和意见。但去年由于受到新冠疫情的影响，美军并未派遣人员赴台观看演习。台湾国防部称，出于对新冠疫情的考量，今年没有邀请美军观后评估团赴台参与。
据台湾《自由时报》报道，进入4月以来，解放军军机已经连续5天进入台湾西南空域。
本周三清晨4时许就3度进入，创下今年最早纪录。截止周三中午12点，解放军军机7度进入台湾西南空域。
《自由时报》报道称，周二晚间，台湾军方在执行广播驱离任务时，解放军飞行员竟反呛“这里都是中国空域！”
据脸书上“台湾西南空域”粉丝专页记录，今年4月解放军军机累计进入台湾空域6天，台湾军方广播驱离纪录共计21次。 2021年累计进入台湾空域81天，广播驱离纪录共计231次。
两天前，中国海军发言人高秀成对外界确认"中国海军组织辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练”的消息。
据路透社报道，本周三，台湾外长吴钊燮在一场新闻记者会上说：“根据我对美国决策者关注该地区事态发展的有限了解，他们清楚地看到了中国（大陆）可能对台湾发动攻击的危险。”
吴钊燮说：“我们愿意毫无保留地保卫自己。如果需要战争，我们将参与战争。如果我们需要自卫到最后一天，我们就将这样做。”
吴钊燮还表示，台湾决心提高自身军事能力，增加国防开支。他说：“捍卫台湾是我们的责任。我们将竭尽全力提高我们的防御能力。”
2019年2月，台湾行政院长苏贞昌在立法院备询时曾表示过，如果两岸真的开战，“有只扫把，我都拿起来，绝不投降”，要表达“保护自我的决心”。后来他还在脸书上再度强调，身为一个台湾人，他有一颗保护国家的决心，“就算只有一支扫帚，我也会跟敌人周旋到底！”
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去年，平均每三天就会有一批次解放军军机飞入台湾航空识别区。德国《日报》发表文章分析为什么台湾民众面对北京的武吓依然泰然自若地追求小确幸。瑞士《新苏黎世报周日版》评论指出， 很多国家不想在美中之间选边站，但是美中之间的竞争会逼迫其它国家以这样或者那样的方式表明自己的立场。