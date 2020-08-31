台湾外长吴钊燮：面对中国动武可能 台湾从未掉以轻心

（德国之声中文网）捷克参议院议长维斯特奇尔(Milos Vystrcil)率领的代表团从8月31日开始对台湾进行为期5天访问，标志着台湾数周以来的第二个高级别外来访问。本次捷克议会代表团的到访显示，台湾在西方民主体制中正在扩大国际交往。两周前，美国派遣了自1979年断交以来最高级别的官员访台。

对台湾而言，捷克代表团的到来释放出同欧盟加深关系的信号。台湾外长吴钊燮对德国之声表示，"台湾同欧盟之间的交流日益深入，它广泛的内容不仅涵盖人权事务、同时也包括安全议题。"

他说，"捷克参议院议长访问台湾即是我们同捷克关系发展的一个亮点。我想，它将成为欧洲其它国家的样板，它们可以效仿捷克，不论在文化、经济和政治哪个领域改善同台湾的关系，台湾都非常欢迎。"

不过，中国外长王毅却向捷克参议院议长发出警告称，因违背"一个中国"的原则，捷克将付出高昂代价。王毅形容捷克政治家访问台湾是"挑衅"行为，重申"台湾是中国不可分割的一部分"这一北京立场。

中国加大军事压力

过去数周，正当台湾接连迎来高级别外国政要的时候，中国也加强了旨在威胁台湾的军事行动。本月早些时候，中国宣称在沿海区域举行4次实弹军演，并尤其强调，军演是在台海安全局势背景下举行的。

8月，美国在南中国海进行了军事演习，仅数天后，美军战舰又穿过台湾海峡。此外，中国还抗议美国侦察机在中国军演时起飞观察。

围绕台湾岛发生的一系列军事动作让人不无忧虑，担心台湾会夹在世界两大军事强国之间从而失去主动。台湾外长吴钊燮对德国之声表示，中国几十年来一直在说"必要时将对台动武"，台湾从未对此掉以轻心。"数十年来我们生活在威胁之下，我们密切关注中国针对台湾的军事行动"，吴钊燮说，"台湾军队已为两边发生冲突做好了应对的准备。"

吴钊燮认为，没有人希望台海发生军事冲突，因为它将破坏台海两岸和平与稳定的现状，"如果中国破坏两岸现状，我肯定这不符合任何关心台海和平与稳定人士的利益。"





吴钊燮提到，为提高防范能力，台湾逐步对其军备进行更新升级以及检视军事战略。今年8月28日，台湾宣布成立F-16战机维修中心，这也是华盛顿与台军事互动增长的最新信号。不久前，美国批准向台出售价值约80亿美元的F-16战斗机，使台湾该机型战机数量增至200架以上。

8月28日，台湾总统蔡英文在该中心揭牌典礼上表示，"捍卫中华民国台湾主权，维持区域和平稳定，不是靠卑躬屈膝，而是要有坚实的国防。"

充满忧虑香港局势发展

香港今年7月强制推行了国安法之后，从那里移民或者逃亡台湾的人数持续增长。2019年以来，已有超过200名香港人在台申请避难，上周，中国广东省海警截获了拟从香港逃往台湾的12名活动人士。

吴钊燮对德国之声强调，台湾支持香港人民。他称，香港的局面是一场"悲剧"，"只要他们抵达台湾，我们将会为他们提供安全。"他还说，"如果他们想转道第三国，我们也会同相关国家交涉以提供必要协助。在当下，我们会尽一切努力帮助愿意来台的港人。"

请友邦致函联合国秘书长歌特雷斯

望获联合国认可

为拓展国际空间，台湾再次呼吁联合国将台湾纳入它的体系。8月28日，台湾外交部召开"推动参与联合国案的新闻说明会"，向国际社会传达台湾人民对参与联合国体系的坚定期盼，请友邦致函联合国秘书长古特雷斯，解决台湾长期被排除于联合国体系之外的问题。新冠疫情仍在全世界持续猖獗的背景下，台湾计划展示其意愿以及技术能力，帮助灾情严重的国家克服困难。

吴钊燮说，"这是一项长期性安排，但台湾在国际机构中占有一席之地的决心非常坚定，不论是联合国、还是世界卫生组织。我们愿意捐献，并不设任何政治条件。我们只想施以援手。"

吴钊燮清楚中国会动员其盟友，阻挠一切有关台湾进入联合国的讨论。他还认为，抗议北京实施边缘化台湾的政策，意义不大，不如让国际社会更多地了解台湾，知道台湾不是中国的一部分。

"台湾就是台湾，它是一个民主体制的国家，受到世界上很多国家的钦羡。"吴钊燮说，"台湾公民和其他国家的公民一样，享有同样的权利。我很希望，国际组织将台湾看成是积极的力量，并考虑将之纳入自己的体系中。"





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