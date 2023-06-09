 台湾外长到访捷克 呼吁欧洲盟友共促台海和平 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.06.2023

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新闻广角

台湾外长到访捷克 呼吁欧洲盟友共促台海和平

正在出访捷克首都布拉格的台湾外长吴钊燮周三表示，台湾希望同中国共享台湾海峡的和平稳定，并希望获得欧洲各国的支持。

Taiwan | Außenminister Joseph Wu im Interview mit der DW

（德国之声中文网）台湾外长吴钊燮在布拉格的一次会议上表示："为了让台湾保持强大的抗压能力，并继续推行维持现状的政策，我们需要欧洲盟友的帮助。"

中国视台湾为其领土的一部分，也从未承诺解决台湾问题时不会付诸武力。台湾则坚决反对中国提出的主权诉求，认为只有台湾民众才有权决定台湾的未来。
吴钊燮表示，吸取了乌克兰遭俄罗斯侵略的教训，台湾要加强针对PRC的抵御能力。吴钊燮在讲话中使用了中国的官方名称"中华人民共和国"的英文首字母（People's Republic of China)。

吴钊燮说："对世界很多观察家来说，（中国军队）对台湾的进攻并非迫在眉睫，也不是不可避免的。而台湾及其盟友则在努力避免战争的发生。但中国采用的则是孙子兵法里'不战而屈人之兵'的策略。就在我们现在展开讨论的时刻，中华人民共和国却正在炫耀武力，向台海中线派出大量战舰和军机。"

除梵蒂冈之外，台湾在欧洲并没有正式的邦交国。但台湾同很多欧洲国家维持着内容广泛的非正式双边关系。尤其是在俄乌战争爆发后，尽管北京表示强烈不满，但许多中东欧国家还是进一步加强了对台湾的支持力度，以帮助台湾摆脱国际孤立。

今年三月， 捷克众议院议长阿达莫娃率大型代表图访问台湾。

今年三月， 捷克众议院议长阿达莫娃率大型代表图访问台湾。



台湾外长吴钊燮是在布拉格一个智库举行的会议上发表上述讲话的，此前，捷克总统帕维尔为本次会议发表了开幕演说。

继2001年之后，吴钊燮已是第二次到访欧盟和北约成员国捷克。周二，吴钊燮同捷克参议院议长韦德齐（Milos Vystrcil）举行了会晤。韦德齐是捷克政界主张加强对台关系的领军人物，曾在2020年率团访台。

两个不愿透露姓名的消息来源对路透社表示，吴钊燮还将到访布鲁塞尔欧盟总部。

上周五，中国外交部敦促欧洲各国，不应同台湾开展官方往来，更不应对"台独"势力提供支持。北京指责以蔡英文为首的台湾政府在谋求独立，而蔡英文本人则承诺会努力维持台海的和平与稳定。

（路透社）

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