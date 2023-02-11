台湾外岛靶场捡到中国气球残骸

（德国之声中文网）台湾国防部表示，昨天（2月16日）上午11点左右，台湾外岛马祖东引岛上空发现一个正在向下飘落的气球。东引指挥部随后在靶场捡到气球残体。陆军司令部证实，整个气球直径大约1米，仪器盒上还有以简体字标示的“太原无线电一厂有限公司”、“GTS13型数字探空仪”以及“气象仪器”等字样。

美联社记者电话联系到太原无线电一厂有限公司品牌管理部的工作人员，对方表示公司只生产电子原件，并不生产气球。这名工作人员还说，太原无线电一厂是向中国气象局提供设备的众多企业中的一家。

他说，这个气球可能是每天发射的监测气象的气球之一。有可能在厦门放飞，但是气球没有固定飞行航线。

这名工作人员还说，这类气球达到大约3万米最高飞行高度之后会开始漏气。他说，这种气球经常在台湾海峡上空飞行，但最近才开始引起注意。

台湾国防部长邱国正指出会秉持“料敌从宽”的原则，派人针对在东引岛发现的气球进行研究后再做出结论。

台湾国防部初步判断，这是一只气象气球，而不是用于侦搜的间谍气球。

邱国正表示：“飞航或海航的实体，它如果逾越了国界那我们当然会有所处置，这就不叫第一击。”

台湾TVBS新闻报道指出，有民调显示，台湾高达6成6的民众赞成比照美军，将这类型的气球击落，另有2成左右民众表示反对。

本周一（2月13日），英国《金融时报》援引台湾高级官员报道，近几年有数十个中国军方气球飘入台湾空域，“最近一次就在几周之前”，平均每月发生一次。

周二，台湾国防部情次室黄文启少将在例行新闻会上表示，台海周边空域出现的空飘气球，绝大部分用于气象探测，体积较小、重量较轻，飞行到一定高度即自行爆裂消失。他还说，“这些气球大多在台湾的外海，而不上台湾的上空”。

包围台湾外岛的中国渔船

美联社报道称，中国定期派遣军机和军舰进入台湾航空识别区，并跨越海峡中线。这促使台湾增加从美国的军事采购，扩大本地军机、潜艇和战舰的生产，并延长义务兵役的期限。

昨天，美国总统拜登发表演说，详细说明美国对“气球事件”的立场。2月4日，美军击落了中国的高空气球，拜登说他“无须为此道歉”。他还说，美国将针对不明飞行物研拟更严格的規范，盼未来能更精准分辨哪些物体确实有害，哪些没有。此外，拜登也下令国安顾问沙利文和国务卿布林肯等人主导，建立飞行物的清单，改善美国侦测无人操控飞行物的能力，并推动在国际上建立相关規范。

（美联社等）

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