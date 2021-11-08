台湾外交部长吴钊燮：台海冲突将是全球灾难

（德国之声中文网）台湾外交部长吴钊燮周二（10月26日）告诉法新社，台湾和中国若爆发任何冲突，不仅对台湾，对中国以及全世界而言，都将是一场灾难。

吴钊燮在访问斯洛伐克时说，中国可能正在加剧与台湾的紧张关系，以 "转移国内对经济放缓和电力短缺的关注"，"专制政权的经典理论是，每当国内出现危机时，他们都希望制造外部危机来转移国内注意力。这可能是我们需要面对的问题。"

吴钊燮应斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的智库全球安全论坛（GLOBSEC）邀请，26日在其举办的台湾论坛（Taiwan Forum）上发表专题演讲。随后，他接受了法新社记者的采访。

他说，"如果你看一下目前中国内部的情况，经济一直在放缓，西方对中国的制裁似乎正在产生影响，最近几个月我们看到那里电力严重短缺"，"此类情形可能会给专制领导人创造一个环境，让他考虑在外部采取一种行动，以转移国内的注意力"。

他说，"这种威胁存在，而且越来越严重。"

在布拉迪斯拉发的演讲中，吴钊燮还呼吁加强经济联系，作为 "民主供应链 "的一部分，他特别谈到了台湾支持汽车工业的潜力--这是斯洛伐克经济支柱。

"共享民主和自由信念的可靠供应商将为我们的经济注入活力。"他说，"尤其当独裁政权以贸易作为武器，以此威胁民主国家的时候，这一点尤其重要。"

吴钊燮访问斯洛伐克的同时，还有一个台湾商贸代表团正在出访捷克、斯洛伐克和立陶宛，目标是促进贸易和投资。该代表团由66名官员组成，代表包括生物技术、绿色能源、信息技术、机械和旅游在内的商业和研究团体。

中国已经对此提出抗议，威胁要采取报复性措施，但没有作出具体说明。

中国外交部发言人赵立坚称吴钊燮是典型的"台独"分裂分子。他说，中方对有关国家纵容"台独"分裂分子表示坚决反对，要求有关国家恪守一个中国原则，不为"台独"分裂活动提供平台。

（法新社、美联社）

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