 台湾外交部长吴钊燮：台海冲突将是全球灾难 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

台湾外交部长吴钊燮：台海冲突将是全球灾难

台湾外交部长吴钊燮称，台湾和中国若爆发任何冲突，不仅对台湾，对中国以及全世界而言，都将是一场灾难。他呼吁到访国家与台湾加强经济联系，作为 "民主供应链 "的一部分。中国已经对此提出抗议。

Slowakei | Taiwans Außenminster Wu bei Globsec Forum in Bratislava

（德国之声中文网）台湾外交部长吴钊燮周二（10月26日）告诉法新社，台湾和中国若爆发任何冲突，不仅对台湾，对中国以及全世界而言，都将是一场灾难。

吴钊燮在访问斯洛伐克时说，中国可能正在加剧与台湾的紧张关系，以 "转移国内对经济放缓和电力短缺的关注"，"专制政权的经典理论是，每当国内出现危机时，他们都希望制造外部危机来转移国内注意力。这可能是我们需要面对的问题。"

吴钊燮应斯洛伐克首都布拉迪斯拉发的智库全球安全论坛（GLOBSEC）邀请，26日在其举办的台湾论坛（Taiwan Forum）上发表专题演讲。随后，他接受了法新社记者的采访。

他说，"如果你看一下目前中国内部的情况，经济一直在放缓，西方对中国的制裁似乎正在产生影响，最近几个月我们看到那里电力严重短缺"，"此类情形可能会给专制领导人创造一个环境，让他考虑在外部采取一种行动，以转移国内的注意力"。

他说，"这种威胁存在，而且越来越严重。"

Slowakei | Taiwans Außenminster Wu bei Globsec Forum in Bratislava

吴钊燮在“台湾论坛”上演讲

DW.COM

台湾外交部周二宣布，为感谢中东欧国家捐赠疫苗以及支持台湾的情谊，台湾将于10月下旬派遣经贸考察团造访三个中东欧国家，以进一步强化双边经贸投资合作 。

斯洛伐克近日透过捐赠疫苗与宣布派代表团访台等方式来深化与台湾的互动。专家认为，这趋势不仅与该国内部政局变化有关，也凸显中国对中东欧国家的影响，不如想像中的深远。

捷克政府26日宣布将捐赠超过200万的新冠疫苗给全球多国，其中也包含3万剂给台湾的新冠疫苗。消息传出後，捷克多位政要对此消息做出正面回应，台湾外交部也发布声明感谢捷克的支持。

在布拉迪斯拉发的演讲中，吴钊燮还呼吁加强经济联系，作为 "民主供应链 "的一部分，他特别谈到了台湾支持汽车工业的潜力--这是斯洛伐克经济支柱。

"共享民主和自由信念的可靠供应商将为我们的经济注入活力。"他说，"尤其当独裁政权以贸易作为武器，以此威胁民主国家的时候，这一点尤其重要。"

吴钊燮访问斯洛伐克的同时，还有一个台湾商贸代表团正在出访捷克、斯洛伐克和立陶宛，目标是促进贸易和投资。该代表团由66名官员组成，代表包括生物技术、绿色能源、信息技术、机械和旅游在内的商业和研究团体。

中国已经对此提出抗议，威胁要采取报复性措施，但没有作出具体说明。

中国外交部发言人赵立坚称吴钊燮是典型的"台独"分裂分子。他说，中方对有关国家纵容"台独"分裂分子表示坚决反对，要求有关国家恪守一个中国原则，不为"台独"分裂活动提供平台。

 

（法新社、美联社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

         

相关内容

10.02.2020, China, Taipeh: --FILE--A view from a high point to view the city center, in which the highest building is the famous Taipei 101, Taipei city, southeast China's Taiwan province, 9 November 2019. *** Local Caption *** fachaoshi Foto: Yan Zhihong//dpa |

台湾经贸代表团将造访中东欧三国 14.09.2021

台湾外交部周二宣布，为感谢中东欧国家捐赠疫苗以及支持台湾的情谊，台湾将于10月下旬派遣经贸考察团造访三个中东欧国家，以进一步强化双边经贸投资合作 。

L: President Joe Biden speaks during the first formal press conference of his presidency in the East Room of the White House in Washington, D.C. on Thursday, March 25, 2021. (Photo by Oliver Contreras/Pool/ABACAPRESS.COM). M: January 1, 2021, Taipei, Taipei, Taiwan: Taiwan President Tsai Ing-wen delivers a New YearÃ¢â¬â¢s Talk at the Office of The President. Tsai Ing-wen says she is grateful for the supports of international community and she wishes every one a restful, safe new year. (Credit Image: Â© Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA Wire. R: (210210) -- BEIJING, Feb. 10, 2021 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China (CPC) Central Committee and chairman of the Central Military Commission, addresses a Chinese Lunar New Year reception at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Feb. 10, 2021. The CPC Central Committee and the State Council held the reception on Wednesday in Beijing. (Xinhua/Pang Xinglei)

客座评论：拜登“护台论”或使台海提前摊牌 26.10.2021

拜登日前接受访问时表示，一旦中国发起攻击，美国会保卫台湾。政论家邓聿文认为，美国”打台湾牌“遏制中国，可能加剧本已复杂而脆弱的台海和美中紧张关系，导致台湾问题提前摊牌。

The opening of the plenary session of the European Parliament in Strasbourg NEWS : ouverture de la session peniere du Parlement europeen - Strasbourg - 07/06/2021 ELYxandrocegarra/panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

欧洲议会高票通过对台决议 呼吁强化伙伴关系 21.10.2021

尽管面对来自中国的压力，欧洲议会仍在周四通过了“欧盟-台湾政治关系与合作”决议，称欧盟应该深化与台湾的伙伴关系，着眼于双边投资协议，并提议给欧盟驻台机构更名。此举很可能会激怒北京。

广告

媒体看中国

Taiwan Flagge

德语媒体：台湾属于联合国

中国对台湾发出的武力威胁，也使台湾问题得到了更多国际关注。大赦国际关闭香港办事处，反对派处境更加险恶。  