台湾外交部：武力威胁只会使台湾吸引更多支持

（德国之声中文网）台湾外交部15日晚间在其官方网页上发表声明指出，北京方面对台湾的武力威胁，“只会更坚定台湾人民捍卫自由民主的意志，也会吸引美国及更多民主伙伴对民主台湾的支持，和对台海和平稳定的重视。”

此前台湾总统蔡英文在总统府接见了以美国参议院外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）为首的议员代表团。蔡英文表示，台湾希望在新的印太战略中扮演积极角色，和美国等理念相近国家继续维持印太区域的和平稳定。

中国外交部发言人赵立坚对美国议员访台行动表示谴责，警告美国不要“在危险的道路上越走越远”。解放军东部战区新闻发言人施毅也证实了中国军队在台湾岛附近海空域组织战备警巡，展开对海突击等科目演练的消息。

台湾外交部的声明还强调，“民主台湾将继续与美国等理念相近国家深化合作，捍卫台海安全及自由开放的印太地区，防止中国共产党极权政府持续对外扩张”。

此次访台代表团成员之一，共和党参议员萨斯（Ben Sasse）发表声明指出，中国不能欺压美国及其民选产生的代表。

“美国人民对于暴君没有任何的喜爱，反而会本能地支持热爱和平的台湾人民”，萨斯表示。

另一位参与访问的共和党参议员葛瑞姆（Lindsey Graham）在周五的记者会上也表示，美国拥有强大军队不是为了征服他人，是为了保护盟友，“对美国来说，台湾就是盟友，美国若放弃台湾等于向全世界宣告，想被枪杆子统治而不要民主法制”。

拜登政府上任以来，台湾得到了来自美国的大力支持，华盛顿方面多次强调其对台湾的承诺“坚如磐石”。尽管美国和台湾之间并没有正式的外交关系，但华盛顿是台北在国际上最重要的支持者和武器供应方。

蔡英文在周六发表的一段视频讲话中表示，俄罗斯对乌克兰的入侵显示出，民主政体目前正面临来自威权政体的威胁。而台湾的立场就是“捍卫主权、捍卫民主”，携手“理念相同的国家”，贡献自己的力量。



（路透社等）

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