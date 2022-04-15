 台湾外交部：武力威胁只会使台湾吸引更多支持 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2022

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时政风云

台湾外交部：武力威胁只会使台湾吸引更多支持

美国议员代表团访问台湾一事继续发酵，在北京方面表示抗议并证实解放军在台湾岛附近进行军事演习之后，台湾外交部也对此作出回应，指出相关武力威胁只会“吸引更多伙伴对民主台湾的支持”。

Taiwan | Vor dem Nationalfeiertag

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台湾总统蔡英文会见到访的美国跨党派参、众议员访问团。访问团一成员表示：“美国如果抛弃台湾，会对全世界从本质上带来很坏的改变，未来谁会想当美国的盟友？”同日，解放军东部战区在台湾周边海空域进行多军兵种联合战备警巡及对海突击等科目演练。

美國重量級議員訪團週四晚間抵台。台灣總統府發布聲明稱，這次訪問顯示了美國兩黨的對台支持。與此同時，美國國安顧問蘇利文在談及俄烏戰爭與中國立場時，再次重申對台安全承諾。

美国众议院议长佩洛西原订4月10日的访台行程因确诊新冠延期，中方要求取消访台计划。政论家邓聿文认为，此事在佩洛西康复后是否会续进，华盛顿自会评估，但再次凸显台海问题的敏感性。

俄乌战争继续焦灼之际，台湾国防部发布了《全民国防手册范本》，向民众普及战时知识，其相关内容也受到了一定程度的质疑。同时台海究竟有多大可能开战？长期关注两岸局势的德国政治学者也就此发表看法。

（德国之声中文网）台湾外交部15日晚间在其官方网页上发表声明指出，北京方面对台湾的武力威胁，“只会更坚定台湾人民捍卫自由民主的意志，也会吸引美国及更多民主伙伴对民主台湾的支持，和对台海和平稳定的重视。” 

此前台湾总统蔡英文在总统府接见了以美国参议院外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）为首的议员代表团。蔡英文表示，台湾希望在新的印太战略中扮演积极角色，和美国等理念相近国家继续维持印太区域的和平稳定。 

中国外交部发言人赵立坚对美国议员访台行动表示谴责，警告美国不要“在危险的道路上越走越远”。解放军东部战区新闻发言人施毅也证实了中国军队在台湾岛附近海空域组织战备警巡，展开对海突击等科目演练的消息。 

台湾外交部的声明还强调，“民主台湾将继续与美国等理念相近国家深化合作，捍卫台海安全及自由开放的印太地区，防止中国共产党极权政府持续对外扩张”。 

此次访台代表团成员之一，共和党参议员萨斯（Ben Sasse）发表声明指出，中国不能欺压美国及其民选产生的代表。 

“美国人民对于暴君没有任何的喜爱，反而会本能地支持热爱和平的台湾人民”，萨斯表示。 

另一位参与访问的共和党参议员葛瑞姆（Lindsey Graham）在周五的记者会上也表示，美国拥有强大军队不是为了征服他人，是为了保护盟友，“对美国来说，台湾就是盟友，美国若放弃台湾等于向全世界宣告，想被枪杆子统治而不要民主法制”。 

Taiwan | Besuch US Delegation bei Präsidentin Tsai Ing-wen

参议员葛瑞姆：“美国如果抛弃台湾，未来谁会想当美国的盟友？”

拜登政府上任以来，台湾得到了来自美国的大力支持，华盛顿方面多次强调其对台湾的承诺“坚如磐石”。尽管美国和台湾之间并没有正式的外交关系，但华盛顿是台北在国际上最重要的支持者和武器供应方。 

蔡英文在周六发表的一段视频讲话中表示，俄罗斯对乌克兰的入侵显示出，民主政体目前正面临来自威权政体的威胁。而台湾的立场就是“捍卫主权、捍卫民主”，携手“理念相同的国家”，贡献自己的力量。 
 

（路透社等）

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