台湾外交部：武力威胁只会使台湾吸引更多支持

（德国之声中文网）台湾外交部15日晚间在其官方网页上发表声明指出，北京方面对台湾的武力威胁，“只会更坚定台湾人民捍卫自由民主的意志，也会吸引美国及更多民主伙伴对民主台湾的支持，和对台海和平稳定的重视。”

此前台湾总统蔡英文在总统府接见了以美国参议院外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）为首的议员代表团。蔡英文表示，台湾希望在新的印太战略中扮演积极角色，和美国等理念相近国家继续维持印太区域的和平稳定。

中国外交部发言人赵立坚对美国议员访台行动表示谴责，警告美国不要“在危险的道路上越走越远”。解放军东部战区新闻发言人施毅也证实了中国军队在台湾岛附近海空域组织战备警巡，展开对海突击等科目演练的消息。

台湾外交部的声明还强调，“民主台湾将继续与美国等理念相近国家深化合作，捍卫台海安全及自由开放的印太地区，防止中国共产党极权政府持续对外扩张”。

此次访台代表团成员之一，共和党参议员萨斯（Ben Sasse）发表声明指出，中国不能欺压美国及其民选产生的代表。

“美国人民对于暴君没有任何的喜爱，反而会本能地支持热爱和平的台湾人民”，萨斯表示。

另一位参与访问的共和党参议员葛瑞姆（Lindsey Graham）在周五的记者会上也表示，美国拥有强大军队不是为了征服他人，是为了保护盟友，“对美国来说，台湾就是盟友，美国若放弃台湾等于向全世界宣告，想被枪杆子统治而不要民主法制”。

拜登政府上任以来，台湾得到了来自美国的大力支持，华盛顿方面多次强调其对台湾的承诺“坚如磐石”。尽管美国和台湾之间并没有正式的外交关系，但华盛顿是台北在国际上最重要的支持者和武器供应方。

蔡英文在周六发表的一段视频讲话中表示，俄罗斯对乌克兰的入侵显示出，民主政体目前正面临来自威权政体的威胁。而台湾的立场就是“捍卫主权、捍卫民主”，携手“理念相同的国家”，贡献自己的力量。

美日重申合作承诺

另据美联社报道，美国议员代表团一行在离开台北之后访问了日本，并在周六与首相岸田文雄举行会谈。双方重申了美日在双边长期盟友关系框架下继续紧密合作的承诺，尤其是在包括来自中国和朝鲜的威胁持续，国际局势不断紧张的背景下。

据日本外务省透露，在周六的早餐会议上，美方代表团表示和岸田文雄首相一致认为，保持“自由开放的印太地区”非常重要。

美联社指出，日本长期以来一直对于中国存在武力攻台的可能性而深感不安。虽然日本官方并不承认台湾是一个主权国家，但是双方也保持着友好的合作关系。

假如北京武力攻台，美国是否会采取干预，这个问题目前悬而未决。分析人士指出，日本在这样的假设情况之下扮演的角色则更加不明朗，因为美国在日本仍有大量驻军。

（路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。