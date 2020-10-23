台湾声援12港人 3000人上街游行

(德国之声中文网) 过去这周，全球十多个城市同时举办了声援遭中国关押的12名香港人的游行活动，台湾也於10月25日下午在台北举行了一场撑港游行活动。除了多名政治人物到场声援外，主办单位也估算有约3000人参与了游行。

现场民众手持「Save 12 释放12港人」与呼吁建立亚太人权法院等各式标语外，参与人士也高喊「释放12港人」与自从港区国安法通过後便被禁的示威口号「光复香港丶时代革命」。民进党秘书长林飞帆丶台湾国会香港连线会长无党籍立法委员林昶佐、铜锣湾书店老板林荣基都到场参与了这场游行。

林飞帆在发言时表示，被中国政府关押於深圳的12名港人，是为了追求免於恐惧的自由丶实现民主的自由与实现梦想的自由才选择冒险离开家乡。他说，这些香港人追求的自由与每个人追求的自由是一样的。

林飞帆说：「我们必须持续关注这12名香港人，不要让他们陷落在无尽的黑牢里。面对中国持续的打压，越来越恐怖的手段，台湾会与香港同在对抗压迫的第一线。」

台湾国会香港连线会长立法委员林昶佐则提议亚洲各国串连起来，设立亚太人权法院。他指出，台湾是亚太地区最适合提议这个事情的国家，因为台湾在亚太地区扮演非常特别的角色，能够扮演关键力量，参与推进全世界人权的工作。

在现场人士结束短讲後，主办单位也带领现场群众，一一复诵12个香港人的名字，并高喊他们无罪。现场不少身着黑衣的在台港人也高举去年香港「反送中」示威中的标志旗帜，带领群众高喊「光复香港丶时代革命」与「民族自强丶香港独立」等现在於香港已被禁的示威口号。

游行过程中，群众除了持续喊口号外，也有不少人高举去年「反送中」示威中经常使用的手势来表达「五大诉求，缺一不可」的诉求。游行除了在台北市的中国银行大楼外短暂停留抗议外，最後在香港经济贸易文化办事处外结束。

台湾陆委会：将持续精进助港人措施

由於示威群众呼吁台湾政府建立法制，保障透过任何管道向台湾申请庇护的香港人的基本人权，台湾的大陆委员会25日晚间也透过书面形式表示，台湾政府会在既有的制度上，持续检视与精进相关措施。

陆委会表示，台湾目前已成立「香港人道援助关怀行动专案」，并设置「台港服务交流办公室」，透过公部门与私部门协力的方式来辅导丶协助需支援的香港人在台就学与就业。陆委会承诺将在既有的制度基础上，持续检视并精进相关措施，与爱好民主自由的港人共同捍卫普世价值。

此外，台湾的执政党民进党也在25日晚间发表相关声明，表示香港的年轻人与世界上其他追求自由与民主的年轻人一样，他们为了信仰的价值与更好的未来挺身而出，却得面临「无理与残酷的压迫」。民进党强调，为了共同信仰的民主价值，他们会结合民间与政府力量，力挺香港的自由。

林飞帆在脸书上也发言提到，台湾现行协助港人的制度涉及到相当多复杂的层面及考量，包含身份清询丶国安审查到後续安置与人道需要。林飞帆写道：「我们也在众多的困难之中，由民间跟政府一起合作，慢慢整合出现有的援助香港机制。目前现有机制的不足之处，这些都还需要更多的公丶民协力。台湾人撑香港，不只是为了支持我们共有的民主想望，也是在中国扩张下保护台湾的实际需要。」

12港人家属盼人大代表与中央沟通

同一天，「12名港人关注组」也在网路上发起集会，部分被关押的港人家属表示，他们担忧自己的家人在被关押期间遭虐待，期望港区人大代表能代表协助家属与中国政府沟通，尽快释放12名港人。

根据香港电台报导，被关押的港人黄伟然的太太说，虽然担心持续发声会使丈夫的惩罚加重，但她仍选择发声。她希望丈夫能在新年前返回香港，并希望香港人能继续关注这个事件。另一位被关押港人邓棨然的弟弟则感谢各界对12港人的关注，并希望社会大众能同样关心因参与社运流亡或被捕的香港人。

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