台湾地方首长就任　2020总统大选朱立伦开跑

(德国之声中文网) 12月25日是台湾各县市首长正式交接的日子。担任新北市长8年的朱立伦，在卸任当天旋即宣佈投入2020年总统大选。
中央社报导，朱立伦受访时表示民众期待他投入总统选举。他说﹕「我的目标也很清楚，就是2020为台湾打拼。」他将会成立工作室筹备相关工作。
朱立伦在2016年代表国民党带职参选总统，最终以308万票败给蔡英文。
朱立伦表示，目前国民党仍未进入初选，所以会先「充电与学习」，走访台湾各地聆听民众心声，会见各领域的朋友，寻找解决问题之道。他也表明，如有机会会到国外参访。2015年，时任国民党主席的朱立伦曾在北京与习近平举行历史性会晤。
此前，国民党藉的总统府前秘书长罗智强也表态竞逐总统大选。
在九合一选举中，国民党的韩国瑜以15万票之差大胜民进党候选人陈其迈，替国民党重掌失落20年的高雄市。
环时专访惹议
睽违20年国民党再次在高雄市执政，新任市长韩国瑜安排船队接载他到就职礼会场。他致词时称「要让春天由高雄出发」，强调未来四年「没有颜色只有幸福」。
就职前一天 (12月24日)，中国官媒《环球时报》刊登韩国瑜专访，他表示未来两岸关係政策發展方向是「民进党中央跟进地方走的」。文章引述他说﹕「目前我获得90万民意的最新授权，投票支持我的民众必然支持我的行为及我的政策，这已经没有『中央与地方』的分别，最后要回归一个本质--那就是民众要过怎样的生活，两岸政策就要以这个本质为依归。」
此番言论惹来陆委会即日反驳，强调两岸政策是中央职权。韩国瑜在就职礼后解释，是他的原意被曲解。他澄清所指的是「经济这一块」，希望中央重视高雄市民想过好日子的讯息，绝无取代中央军事、外交和国防的意思。
至于在选举中险胜对手的台北市长柯文哲，则在市政府举行简单的就职典礼，致词只有短短一句「大家我们努力工作」，全程仅5分钟就结束。
-
台湾民主之问：“九”加“十”等于几？
“九合一”+“十项公投”
周六，台湾举行“九合一”地方选举，同时合并举行十个议题的全民公投。图为台北的一所学校内，民众正在排队投票。
-
台湾民主之问：“九”加“十”等于几？
台北市长排队等候
无党籍的台北市长柯文哲在本次地方选举中谋求连任，他的对手则是国民党的丁守中以及民进党的姚文智。本次“九合一”地方选举，总共将选举出11047名各级政府长官以及民意代表。
-
台湾民主之问：“九”加“十”等于几？
蔡英文受考验
此次选举，也被认为是对总统蔡英文的“期中考试”。她两年前上台后，改变了前总统马英九的“亲北京”路线，在迎合了部分民意的同时，也导致了台海关系的恶化。北京方面加大了对台湾的国际打压。图为蔡英文正在等待投票。
-
台湾民主之问：“九”加“十”等于几？
台独民意
就在大约一个月前，支持台湾独立的民众团体在台北市中心举行了游行，高举“拒绝霸凌”，“拒绝吞并”，“对中国说不，对台湾说是”等标语，抗议北京的打压，并支持东京奥运台湾正名运动。
-
台湾民主之问：“九”加“十”等于几？
台湾正名
此次“九合一”地方选举，也首次捆绑了十项议题的公投。其中一项重要公投案就是“东京奥运台湾正名”。公投发起方希望，台湾奥委会能够突破四十年前与国际奥委会的相关协议，不再以“中华台北”、而直接以“台湾”名义参加包括奥运会在内的体育赛事。
-
台湾民主之问：“九”加“十”等于几？
公投太多煽动民粹？
台湾不少运动员则反对台湾奥运正名运动，认为这有可能导致参赛机会被剥夺。事实上，此次地方选举捆绑十项公投，这种做法本身就引发了不小的争议：在过去的十四年间，总共只有6项公投案。此次捆绑公投，导致民众每人最多要投15票。批评人士担心，这会煽动民粹主义。
-
台湾民主之问：“九”加“十”等于几？
同性婚姻问题
十项公投案中，有5项与同性婚姻争议有关，其中2条有支持同性婚姻的团体提出，还有3项则由“反同”派别提出。图为台北的晶晶书库，该书店被认为是支持同性恋的“堡垒”。此外，今年公投还包含核电、空气污染等环境相关议题。
作者: 文山