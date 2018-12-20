 台湾地方首长就任　2020总统大选朱立伦开跑 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2018

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时政风云

台湾地方首长就任　2020总统大选朱立伦开跑

台湾九合一选举赛果出炉满月，各地方政府正式送旧迎新。新人一言一行备受瞩目，而刚刚卸任的“旧人”也迫不及待转换跑道，鸣枪开跑总统大选。

Taiwan Präsidentschaftswahl Kandidat Eric Chu (picture-alliance/epa/R. B. Tongo)

朱立伦在卸任新北市长的同一天宣佈投入2020年总统大选。图为他在2015年竞选总统期间的一场记者会。

(德国之声中文网) 12月25日是台湾各县市首长正式交接的日子。担任新北市长8年的朱立伦，在卸任当天旋即宣佈投入2020年总统大选。

中央社报导，朱立伦受访时表示民众期待他投入总统选举。他说﹕「我的目标也很清楚，就是2020为台湾打拼。」他将会成立工作室筹备相关工作。

朱立伦在2016年代表国民党带职参选总统，最终以308万票败给蔡英文。

朱立伦表示，目前国民党仍未进入初选，所以会先「充电与学习」，走访台湾各地聆听民众心声，会见各领域的朋友，寻找解决问题之道。他也表明，如有机会会到国外参访。2015年，时任国民党主席的朱立伦曾在北京与习近平举行历史性会晤。

此前，国民党藉的总统府前秘书长罗智强也表态竞逐总统大选。

Taiwan Kommunalwahlen in Kaohsiung | Han Kuo-Yu (Getty Images/AFP)

在九合一选举中，国民党的韩国瑜以15万票之差大胜民进党候选人陈其迈，替国民党重掌失落20年的高雄市。

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在台湾九合一地方选举中，民进党严重挫败，台湾总统蔡英文宣布辞去民进党主席。对于一年多之后的台湾总统大选，民进党此次“期中考”惨败会带来何种影响？蔡英文当选连任的可能性还有多大？ (26.11.2018)

台湾四年一度的「九合一选举」在民进党完全执政两年后格外受瞩目。民进党从四年前势如破竹到现在兵败山倒，不只丢失台中高雄，还让县市版图大洗牌。这对于2020年总统大选会造成什么影响？ (24.11.2018)

国民党在九合一地方选举中胜出，台湾地图一片「蓝天」。中国方面诠释为「民心朝向两岸和平发展」，但是国民党本身、以及数据专家都认为，原因并非如此。 (26.11.2018)

蔡英文领导的民进党在台湾版“中期选举”中惨败，中国官媒没有一呼而上看笑话，但还是留下了相当强硬的词句。有德语媒体指出这是“北京的胜利”，是民意给蔡英文带来的考验。 (25.11.2018)

环时专访惹议

睽违20年国民党再次在高雄市执政，新任市长韩国瑜安排船队接载他到就职礼会场。他致词时称「要让春天由高雄出发」，强调未来四年「没有颜色只有幸福」。

就职前一天 (12月24日)，中国官媒《环球时报》刊登韩国瑜专访，他表示未来两岸关係政策發展方向是「民进党中央跟进地方走的」。文章引述他说﹕「目前我获得90万民意的最新授权，投票支持我的民众必然支持我的行为及我的政策，这已经没有『中央与地方』的分别，最后要回归一个本质--那就是民众要过怎样的生活，两岸政策就要以这个本质为依归。」

此番言论惹来陆委会即日反驳，强调两岸政策是中央职权。韩国瑜在就职礼后解释，是他的原意被曲解。他澄清所指的是「经济这一块」，希望中央重视高雄市民想过好日子的讯息，绝无取代中央军事、外交和国防的意思。

至于在选举中险胜对手的台北市长柯文哲，则在市政府举行简单的就职典礼，致词只有短短一句「大家我们努力工作」，全程仅5分钟就结束。

  • Taiwan | Abstimmung | Unabhängigkeit (Getty Images/AFP/C. Stowers)

    台湾民主之问：“九”加“十”等于几？

    “九合一”+“十项公投”

    周六，台湾举行“九合一”地方选举，同时合并举行十个议题的全民公投。图为台北的一所学校内，民众正在排队投票。

  • Taiwan - Midterm Wahlen (picture-alliance/AP Photo/C. Ying-ying)

    台湾民主之问：“九”加“十”等于几？

    台北市长排队等候

    无党籍的台北市长柯文哲在本次地方选举中谋求连任，他的对手则是国民党的丁守中以及民进党的姚文智。本次“九合一”地方选举，总共将选举出11047名各级政府长官以及民意代表。

  • Taiwan - Midterm Wahlen (picture-alliance/AP Photo/C. Haoan)

    台湾民主之问：“九”加“十”等于几？

    蔡英文受考验

    此次选举，也被认为是对总统蔡英文的“期中考试”。她两年前上台后，改变了前总统马英九的“亲北京”路线，在迎合了部分民意的同时，也导致了台海关系的恶化。北京方面加大了对台湾的国际打压。图为蔡英文正在等待投票。

  • Taiwan | Abstimmung | Unabhängigkeit (Getty Images/AFP/S. Yeh)

    台湾民主之问：“九”加“十”等于几？

    台独民意

    就在大约一个月前，支持台湾独立的民众团体在台北市中心举行了游行，高举“拒绝霸凌”，“拒绝吞并”，“对中国说不，对台湾说是”等标语，抗议北京的打压，并支持东京奥运台湾正名运动。

  • Taiwan Kampagne für Ausrichtung Olympia 2020 (DW/Rofa)

    台湾民主之问：“九”加“十”等于几？

    台湾正名

    此次“九合一”地方选举，也首次捆绑了十项议题的公投。其中一项重要公投案就是“东京奥运台湾正名”。公投发起方希望，台湾奥委会能够突破四十年前与国际奥委会的相关协议，不再以“中华台北”、而直接以“台湾”名义参加包括奥运会在内的体育赛事。

  • Taiwan | Abstimmung | Unabhängigkeit (Reuters/T. Siu)

    台湾民主之问：“九”加“十”等于几？

    公投太多煽动民粹？

    台湾不少运动员则反对台湾奥运正名运动，认为这有可能导致参赛机会被剥夺。事实上，此次地方选举捆绑十项公投，这种做法本身就引发了不小的争议：在过去的十四年间，总共只有6项公投案。此次捆绑公投，导致民众每人最多要投15票。批评人士担心，这会煽动民粹主义。

  • Taiwan Gleichgeschlechtliche Partnerschaft (Reuters/A. Wang)

    台湾民主之问：“九”加“十”等于几？

    同性婚姻问题

    十项公投案中，有5项与同性婚姻争议有关，其中2条有支持同性婚姻的团体提出，还有3项则由“反同”派别提出。图为台北的晶晶书库，该书店被认为是支持同性恋的“堡垒”。此外，今年公投还包含核电、空气污染等环境相关议题。

    作者: 文山


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台湾民主之问：“九”加“十”等于几？

11月24日，台湾举行“九合一”选举以及“十项公投”。这将给蔡英文的后半个任期带来哪些影响？“台独”派别以及同性婚姻的支持及反对方，又是否能在此次公投中得到想要的结果？ (24.11.2018)  

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