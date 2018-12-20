台湾地方首长就任　2020总统大选朱立伦开跑

(德国之声中文网) 12月25日是台湾各县市首长正式交接的日子。担任新北市长8年的朱立伦，在卸任当天旋即宣佈投入2020年总统大选。

中央社报导，朱立伦受访时表示民众期待他投入总统选举。他说﹕「我的目标也很清楚，就是2020为台湾打拼。」他将会成立工作室筹备相关工作。

朱立伦在2016年代表国民党带职参选总统，最终以308万票败给蔡英文。

朱立伦表示，目前国民党仍未进入初选，所以会先「充电与学习」，走访台湾各地聆听民众心声，会见各领域的朋友，寻找解决问题之道。他也表明，如有机会会到国外参访。2015年，时任国民党主席的朱立伦曾在北京与习近平举行历史性会晤。

此前，国民党藉的总统府前秘书长罗智强也表态竞逐总统大选。

环时专访惹议

睽违20年国民党再次在高雄市执政，新任市长韩国瑜安排船队接载他到就职礼会场。他致词时称「要让春天由高雄出发」，强调未来四年「没有颜色只有幸福」。

就职前一天 (12月24日)，中国官媒《环球时报》刊登韩国瑜专访，他表示未来两岸关係政策發展方向是「民进党中央跟进地方走的」。文章引述他说﹕「目前我获得90万民意的最新授权，投票支持我的民众必然支持我的行为及我的政策，这已经没有『中央与地方』的分别，最后要回归一个本质--那就是民众要过怎样的生活，两岸政策就要以这个本质为依归。」

此番言论惹来陆委会即日反驳，强调两岸政策是中央职权。韩国瑜在就职礼后解释，是他的原意被曲解。他澄清所指的是「经济这一块」，希望中央重视高雄市民想过好日子的讯息，绝无取代中央军事、外交和国防的意思。

至于在选举中险胜对手的台北市长柯文哲，则在市政府举行简单的就职典礼，致词只有短短一句「大家我们努力工作」，全程仅5分钟就结束。