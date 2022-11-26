台湾地方选举落幕 谁将角逐2024总统之位？

（德国之声中文网）在11月27日举办的台湾九合一地方选举中，主要反对党国民党在县市长选举中大获全胜，赢得了21个席位中的13个，其中不意外地包括了首都台北。

一般而言，国民党与中国保持较为密切联系，但该党否认其立场为「亲北京」。自2020年总统选举失利以来，国民党一直在台湾政坛上处于劣势。 2021年12月，由国民党倡导的四项公投案全数未通过，被视为对国民党的重大打击。

国民党：无私无我奉献

国民党主席朱立伦11月27日发表感言时提到，这不只是国民党的胜利，更是台湾民主的胜利。他同时呼吁总统蔡英文，「回来担任总统吧，不要只做民进党的主席。」对于2024年的总统大选，朱立伦表示，国民党中央一定会提出对的人选，「无私无我」向台湾人民奉献。

蔡英文在民进党大败后辞去了民进党主席的职务，这次选举是民进党史上最糟糕的表现，仅拿下五个县市长席次。她在「2022年地方选举结果」记者会上说：民进党没有让台湾人民再次感动，赢得人民的托付，我们会深刻的检讨。

她先前在拜票活动中曾表示，「这次更不只是一次地方选举，也会决定我们要向世界传递什么样的讯息。」但本次九合一选举的投票率却创下新低，台湾的六个直辖市投票率仅达到59%，而2020年的总体投票率是75%左右。

蔡英文在民进党大败后辞去了民进党主席的职务

民进党抗中保台策略失灵

就在九合一选举的前一个月，中国二十大落幕，习近平打破惯例取得第三次任期，蔡英文在竞选活动中也多次提及了这一点。但这次，蔡英文的「抗中保台」策略显然未能打动选民，台海和平与地方选举对台湾民众来说是两回事，而此次选民更注重犯罪、污染、交通等地方性的问题。

民进党秘书长林锡耀向媒体表示，这次败选就是民意的展现，民进党完全尊重，必须好好检讨，把真正原因找出来。民进党籍的副总统赖清德在脸书上提到，「我们努力不够，要向所有支持者致上最深的歉意。」

中国向来将台湾视为领土的一部分，近年来更持续在该岛周边加强军事活动，以维护其主张。有鉴于台湾的半导体生产链在世界上占有举足轻重的地位，两岸之间冲突加剧引起全球关注。

国民党否认外界关于出卖台湾的指责，该党也批评民进党为了政治利益而故意夸大与北京的对立。民进党则称，蔡英文多次提出与中国进行会谈都遭到拒绝了，因为北京政府认为她是一个「台独份子」。

国台办：反应岛内主流民意

新华社报导，对于台湾九合一大选结果，中国国台办发言人朱凤莲回应：「我们注意到这次选举的结果。这一结果反映了岛内『求和平、求稳定、要过好日子』的主流民意。」她补充：「我们将继续团结广大台湾同胞，共同推动两岸关系和平发展、融合发展，增进两岸同胞福祉，坚决反对『台独分裂』和外部势力干涉，共创中华民族伟大复兴的光明未来。」

总统之位的竞争者

赖清德被党内人士认为是最有可能成为2024民进党总统候选人的人物，不过，亲民进党的《自由时报》周日刊登一篇社论指出，「蔡英文第二任期已过半，接班问题可能滋生（民进党的）内部矛盾，有损枪口一致对外的战力」。

至于国民党的总统候选人，目前呼声较高的人选包括刚以115万高票连任新北市长的侯友宜。在选举期间，面对竞争对手林佳龙质疑是否会「做好做满」市长任期，侯友宜仅以「我现在的身分是市长」带过。国民党新北市党部主任委员黄志雄向中央社表示：不讳言侯友宜是党内被看好人选之一，但未必是最后人选，「是否真的要投入大选，也只有侯友宜自己知道」。

现任台北市长、民众党主席柯文哲在卸任后便会重回医疗工作，面对媒体询问是否参与2024年的总统大选，仅表示「一切还是要先回台大医院看要怎么处理」。德国之声在选前曾采访台湾大学政治系教授左正东，他提到，一旦新竹市长高虹安选上，对于柯文哲会是很强的强心针。左正东表示：「蓝白合是很多人的期待，但蓝白能不能合的关键，在于柯文哲」。

另外，即将成为最年轻台北市长的蒋万安，则被看好是未来的储备总统候选人。日媒「每日新闻」、「产经新闻」将他描述为国民党的「明日之星」。报导以陈水扁和马英九为例，指出台北市长是当总统的跳板。蒋万安身为蒋家后代的背景，也为他吸引了不少国民党忠实支持者的选票。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 时间地点人物事件 2022年台湾“九合一”选举的日期是11月26日。这一天的上午8点至下午4点，从理论上来说，全台湾17600多处的近1930万选民将选出9种地方公职人员，包市、区、里、县、乡、镇、村的最高行政长官和民众代表。 “合一”指的是这些公职人员合并于同一天选出。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 “六都”为上 九合一是台湾每四年的总统任期中间举行的地方选举。最重要的关注点是“六都”的市长选举。这“六都”是指台湾的六个直辖市，分别为台北、新北、桃园、台中、高雄和台南。因为这些地方聚集着大量的选民，所以其选举动向也能够从很大的程度上反映出台湾社会整体的政治光谱。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 台北重镇 “六都”选举中，最受关注的莫过于台北市长的选举。因为自从台北1994年举行首次直辖市长选举后，四名出任台北市长的两人后来都成为台湾总统。他们分别是陈水扁（左一）和马英九（右一）。但从历史来看，台北市是国民党（蓝营）的“票仓”，具有稳定的民众支持率。民进党（绿营）的候选人（陈水扁）则只赢得过一次台北市长选举。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 文哲Bye Bye 而对于现任台北市长柯文哲来说，他已经通过4年前的连任走到了台北市长法定最长任期的尽头。这位台湾民众党的创始人曾经支持民进党籍的蔡英文竞选总统，也曾表示过自己持“深绿”立场，呼吁“台湾人要做台湾这片土地的主人”。但后来以“无党派人士”的身份参选并成功出任台北市市长。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 台北第一？ 任期满的政治人物为各自阵营的新选手摇旗呐喊助威，是台湾地方选举中的传统。在任市长柯文哲的副手——台北前副市长黄珊珊（右二）代以无党籍身份出选，需要面对的对手是国民党的蒋万安和民进党的陈时中。如果她能当选，将是台北市的第一位女性市长。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 蒋家后代 陈时钟和蒋万安，也属于此次台湾地方九合一大选中最受关注的候选人。两位分别代表蓝绿两党的政治人物各有特色。蒋万安是蒋家后代，蒋经国的孙子，蒋介石的曾孙。父亲蒋孝严曾任国民党副主席，行政院副院长，外交部部长等职。蒋万安本人2015年放弃美国绿卡，投入台湾政治。被视为国民党内朝气蓬勃的青年骨干。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 防疫模范 和台北现任市长柯文哲一样，民进党候选人陈时中也有从医背景，曾任卫生福利部部长。在新冠期间兼任中央流行疫情指挥中心指挥官，为疫情初期和中期的台湾在全球范围内一度树立了“防疫模范生”的形象。陈时中的父亲陈棋炎为国立台湾大学法律学者，曾教导过现任总统蔡英文。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 18岁平权 除了台北市长的人选以外，此次台湾“九合一选举”的重点议题之一当属18岁公民权修宪的复决投票。根据台湾现行法律，年满20岁的公民才有选举权。支持声音指出，包括中国在内的全球近9成国家都将投票法定年龄定为18岁，台湾与此存在明显落差。反对声音则表示，18岁的年轻人许多人不懂政治，也不知道该如何正确行使投票权。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 青年谋独？ 针对18岁公民权的投票，中国大陆方面认为这暴露了民进党当局的“谋独本性”。背景是近几年大部分民调显示，台湾社会青少年的五至六成支持台湾独立成为一个国家。从身份认同上来说鲜有人认为自己是中国人。如果修宪通过将新增约41万余人青年选民，占台湾约1930万选民的2%。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 耀眼女性 此次台湾地方九合一选举的另外一个亮点是县市长、议员女性候选人数创纪录。直辖市及县市长候选人有四分之一是女性，创下自1980年代台湾民主化以来的最高纪录；而县市长议员女性参选率也超过三分之一，是近13年来最高。

你需要知道的：台湾2022九合一选举 指向意义 大多评论认为，此次台湾九合一地方选举的结果，对2024年总统大选的指向性意义不大。因为地方选举更多关注经济和民生议题，而总统选举的政党色彩更浓，关注的焦点更加集中在两岸和国际议题。所以，尽管国民党在目前的九合一选举中占据上风，但这并不代表着2024年台湾下一届总统更可能是国民党人。 2018年的九合一选举中，国民党虽然胜出，但却在2020年总统选举中大败，更是证明了这一点。 作者: 闫骏



（综合报导）

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