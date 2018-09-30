 台湾地方选举倒数 非典型政客受关注 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2018

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时政风云

台湾地方选举倒数 非典型政客受关注

台湾即将到来的地方选举被视为是蔡英文政府执政两年后的「期中考」。这次不只选举，还有10项公投，一位选民最多可能领到15张票。

Wahlen in Taiwan 29.11.2014 Ko Wen-je (Reuters/P.Chuang)

柯文哲虽然经常失言，但是人气不减。许多年轻人喜欢他务实无华的政治风格。

(德国之声中文网) 台湾即将在11月24日举办地方公职人员选举，俗称「九合一选举」。比起四年前，年轻人对改革感到失望，蓝绿主导和内部分裂依旧，选情走向不明。

在众多候选人中，最受关注的是两位台北和高雄市长候选人。现任台北市长柯文哲在民进党和亲绿媒体夹杀下，声势依然高涨。柯文哲「突破蓝绿」、「非典型」和「务实」吸引厌恶蓝绿恶斗的年轻人支持。

国民党高雄市长候选人韩国瑜。曾任台北县议员和立法委员，并在2017年角逐国民党主席失利。他宣布参选高雄市长后，打出经济牌吸引选民，也因为争议言行被政治名嘴比喻为「台湾特朗普」。目前外界仍在观察，韩国瑜的人气是否真正能反映在选举结果上。

九合一大选

「九合一」地方大选，顾名思义就是有9项选举同时进行，包括直辖市长、县市长、直辖市议员、县市议员、乡镇市长、市民代表。2014年选举时，因为选民对国民党亲中的普遍反弹，执政版图洗牌，民进党除了在6都中拿下桃园、台中、台南和高雄，总得票数率也以47.55%大幅领先国民党的40.70％。不过两年执政后，面对民怨高涨，民进党在许多地区选情吃紧。国民党虽然在野，但因为老旧包袱和贪污等犯罪起訴事件，并没有特别获得选民青睐。4年前崛起的其他小党则起起伏伏，未能撼动大党的地位。

Taiwan Präsidentin Tsai Ing-wen (ROC)

蔡英文政府積極接受外媒訪問，說明台灣民主遭受中國強權威脅。但是兩岸問題之外，許多人民期待政府將重心放在經濟議題上。

18岁可以投公投票

这次选举中还绑上了另外10项公投案，从能源发展、环境保护、价值对立的同性婚姻和性平教育正反5案，到东京奥运台湾正名。期间引发「死人连署」争议，通过10案后，日前也传出选务人力荒。至于公投内容，虽然各团体动员宣传，大部分台湾民众还是一知半解。与选举不同的是，只要年满18岁即可投公投票，预计将有60万首投族。依台湾中选会推估，18岁以上有投票权选举人总数约1979万1208人，创下选举人总数新高。依公投法规定换算，公投要获495万张同意票才算通过。然而许多案件目标也不在通过，而是带动「政治风向」。

对抗「假新闻」

根据台湾媒体报导，面对选举期间假消息充斥，台湾警政署刑事局主任秘书庄定凯日前在内政部例行记者会上表示，将结合侦查科、科技研发科、侦查第九大队成立专责小组。他提到，目前中央与地方共受理64件，移送40件，包括刑事警察局受理7件，移送4件。各县市警察受理57件，移送36件。他说，「案件追查境外IP位于东南亚、美国等国家，但也不排除背后有中国势力介入利用跳板IP操控」，后续将透过司法互助方式请求当地国协助，另如当地有警政署驻外联络官，也会直接寻求当地司法警察机关协助，持续追查幕后可能犯嫌。

夏立民/苗子 (综合报导)

 

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