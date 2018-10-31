台湾地方大选倒数 高雄百里侯激战

(德国之声中文网) 台湾四年一度的「九合一选举」将在週六 (11月24日) 登场。除了备受各界关注的六都市长选情，本次地方选举也被视为总统蔡英文完全执政两年的期中考。蔡英文日前全国民调创执政以来新低。民进党执政是否获得民众认可，本次选举成为关键。

伦敦大学亚非学院台湾研究中心主任罗达菲教授 (Dr. Dafyyd Fell) 接受德国之声专访。他表示，通常在总统大选后，随之而来的是民间赋予的高度期待。当期待过高时，人民对总统施政的满意度也容易快速下跌。这个现象在陈水扁跟马英九时期都发生过，而蔡英文也正在经历这个阶段。在他看来，蔡英文过去两年将包括年金改革、转型正义及增强台美关係等竞选承诺都兑现了。但这似乎无法满足台湾民众的期望。

他说：「她在婚姻平权这个议题上表现出来的态度，被支持者认为太过保守。不少支持者因此而失望。」

美国内华达大学拉斯维加斯分校政治系助理教授王宏恩博士则认为，总统民调是否成选战关键，仍然取决于民进党候选人的素质及过去四年的表现。他表示，民进党过去四年在桃园与新竹政绩受肯定，以至于此次选情似乎很早就大势底定。反观在台北与高雄，民进党的候选人素质相对没这麽理想，导致蔡英文过去两年的表现给了一些选民用选票「教训」民进党的理由。他表示：「由于蔡英文现在民调很低，这也相对影响民进党在台北市与高雄市的选情。」

台式民粹崛起？

国民党高雄市长候选人韩国瑜在过去几个月内声势高涨，在台湾带起一股「韩流」，也连带拉抬了国民党在部分县市的选情。对此现象，专家都表示并不在预测内。王宏恩认为，台湾政坛出现「韩流」是因为民进党在2016首次完全执政后，选民对他们抱有高度期待。但两年过去了，民进党表现不如预期，这也让选民意识到，蓝绿两党都不够好。他表示，政治大学所做的一份调查显示，目前超过一半台湾民众没有政党认同。这个比例是台湾史上新高。

他説：「当人们开始对大部分政党失去信心时，他们开始专注在能立即见效的政策上，民粹主义便因此崛起。以这次选举为例，台北市选民认同柯文哲替北市府还了520亿的债务，而高雄市民则支持韩国瑜禁止意识形态抗议上街的口号。」

罗达菲则认为，在民进党治理高雄市将近20年后，加上本次提名的候选人并不是特别有魅力，这给了国民党一个机会，而韩国瑜也成功利用此优势获取不少选民支持。就这一点，罗达菲认为，韩国瑜竞选团队的努力值得肯定。

2020总统大选前哨战

週六选举除了决定各政党的地方版图外，专家也认为，这会是2020总统及立委选举的前哨战。王宏恩认为，不管高雄市长选举结果如何，韩国瑜在这次竞选过程中已累积足够的声势与支持，这将对他选后挑战国民党主席的位置有非常大的帮助。如果顺利成为国民党党主席，他将有足够的资源跟声势代表国民党挑战2020总统大位。

专门研究台湾与香港政党政治的加州大学尔湾分校博士生南乐 (Lev Nachman) 认为，柯文哲与韩国瑜这次选举的表现将关乎两人是否趁势挑战2020总统大选。他表示，两人这次选举的得票率与得票结构将决定两人参与2020总统大选的机率有多大。然而他也提醒，单就两人在台北市跟高雄市的表现并不足以预测两人在2020的胜选机率。

他说 :「如果你假设韩国瑜能在高雄市帮国民党翻盘，代表他能将这个模式複製到台湾其他地区，那这个假设就错了。韩国瑜在高雄得到的支持并不完全代表选民支持国民党。这只是证明韩国瑜彷效柯文哲论述风格的策略奏效了。」

除了各界关注的六都市长选举外，南乐认为另一个值得关注的趋势是第三势力各党的市议员选情。他指出时代力量这次提名了39位候选人，而最后有几位选上，也将关乎他们2020年的立委选举能有多大作为。他说：「我希望国际社会在谈论台湾政治时，能开始注意到第三势力政党的扩张，而不是只关注蓝绿两党。」

王宏恩认为，高雄市长选举结果关乎蔡英文是否能继续担任民进党党主席一职。如果韩国瑜当选，蔡英文势必得请辞党主席职位，而这也有可能影响民进党接下来两年重大政策的走向。

他说：「如果由偏独立的派系人士接掌党主席，民进党可能开始採取更具侵略性的策略。反观如果仍由新潮流的人士接掌党主席，我预期民进党的政策不会有太大变化。」