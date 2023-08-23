台湾在非洲唯一邦交国未收到南非金砖峰会邀请

（德国之声中文网）今年7月，中国官媒新华社报道称，南非外交部副总司长、南非金砖国家事务协调人阿尼尔·苏克拉尔（Anil Sooklal）表示，南非已邀请所有非洲国家元首出席约翰内斯堡的金砖国家领导人峰会。

不过南非《星报》（the Star）8月22日报道，非洲国家斯威士兰王国（也称“史瓦帝尼”）的国王恩史瓦帝三世（King Mswati Ⅲ）并未受到邀请。斯威士兰是台湾在非洲的唯一正式邦交国。

《星报》报道称，虽然斯威士兰不是金砖国家成员国，但因为是南非的近邻，外界原本预期国王恩史瓦帝三世也会受邀出席此次峰会。

不过该国的一名政府发言人在回复《星报》问询时表示：“没有人通知我们任何关于金砖国家峰会的邀请。当然，斯威士兰也并不是该集团的成员。”

本月早些时间《星报》曾询问南非国际关系与合作部(Dirco) 斯威士兰是否也受邀出席峰会。当时对方的回答是：“谁说他们被排除在外了？”

恩史瓦帝三世曾在2018年6月访问台湾。访台时他表示，“台湾可以说是我第二个家。”

台湾总统蔡英文在会晤致词时感谢斯威士兰在国际社会为台湾仗义执言：“台湾国际参与虽然很困难，但孤立主义从不在考虑之列。”她重申不做恶质金钱外交竞逐，也不会自绝于国际社会，希望实行踏实外交。“越多挫折，我们越会勇敢，而勇敢经常来自好友们的支持。”

台湾还有哪些邦交国？ 危地马拉 拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有8个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 巴拉圭 巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。巴拉圭将在2023年4月举行总统大选，在野党候选人已经表示，如果当选将考虑与台湾断交，转而与中国建交。

台湾还有哪些邦交国？ 貝里斯 又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。

台湾还有哪些邦交国？ 圣文森 全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 圣克里斯多福及尼维斯 又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。

台湾还有哪些邦交国？ 海地 海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 圣露西亚 又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。

台湾还有哪些邦交国？ 史瓦帝尼 又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 帕劳 又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。

台湾还有哪些邦交国？ 马绍尔群岛 马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。

台湾还有哪些邦交国？ 诺鲁共和国 又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英国、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。

台湾还有哪些邦交国？ 图瓦卢 图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。

台湾还有哪些邦交国？ 梵蒂冈 梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。 作者: 叶宣



金砖峰会讨论吸纳新成员

金砖国家领导人周三（8月23日）就接纳新成员加入金砖集团展开辩论。法新社报道指出，在中美竞争日益激烈的背景下，中国正寻求迅速壮大这个大型新兴经济体俱乐部，目前已有40多个国家表达出兴趣。不过金砖五国中的另一个大国印度对扩张持谨慎态度。

金砖峰会 南非迎接习近平、卢拉等领导人

中国党和国家领导人习近平在23日的会议讲话中说，“世界进入新的动荡变革期，……金砖国家是塑造国际格局的重要力量”，金砖国家应该“团结协作谋发展”。

金砖五国（巴西、俄罗斯、印度、中国和南非）约占世界人口的40%，约占全球经济的四分之一。

（南非《星报》，法新社等）

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