台湾在印度孟买开设办事处 中国外交部提出严正交涉

台湾在印度孟买市开设了新的台北经济文化办事处。周三（10月16日）晚间，该办事处正式揭牌，从而成为继新德里和清奈之后，台湾在印度设立的第三个驻外机构。

（德国之声中文网）台湾外交部长林佳龙在预录的祝贺视频中表示，孟买办事处不但展现台湾对推动台印关系的承诺，也是政府"新南向政策"的体现。他说，台印度关系自1995年双方互设代表处以来持续升温，如今新设驻孟买办事处，展现台“新南向政策”及印度“东行政策”对接下互动的成果，并期许双方在经贸、投资、科技及文教等领域深化合作。

周三的活动由台湾驻印度代表葛葆萱及张均宇共同主持，后者也将担任孟买办事处代表。印度与台湾各界共约100人参加了揭牌仪式，根据台湾中央社的报道，印度未派政府官员参与活动。

中国向印度提出严正交涉

周四中国外交部发言人毛宁在例行记者会上表示，中方坚决反对任何建交国同台湾进行任何形式的官方接触和往来，包括互设代表机构。她说已向印方提出严正交涉。

"一个中国原则是印方作出的严肃政治承诺，是中印关系的政治基础。中方敦促印方严格遵守承诺，慎重妥善处理涉台问题，不同台湾地区开展任何形式的官方往来，防止干扰中印关系改善进程"，毛宁说。

（路透社）

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