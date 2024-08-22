台湾国防预算创新高 超过GDP增长预期

台湾的国防支出将在明年增加7.7%，增幅超过预期的经济增长。台湾行政院周四表示，台湾将增加更多战斗机和飞弹，以加强对抗来自北京日益增长的威胁。

（德国之声中文网）台湾行政院周四（8月22日）通过了2025年中央政府总预算案，这也是赖清德政府执政后首度编列的总预算案。其中，国防支出将同比增长7.7%，整体国防预算为6470亿新台币（202.5亿美元），占GDP约2.45%，高于今年的2.38%，也超过了政府对全年经济增长3.26%的预期。

这笔国防经费包括价值904亿新台币的特别预算，用于新式战机采购及提升海空战力。台湾在2021年拍板通过为期五年的“海空战力提升计划采购特别条例”，以特别预算方式编列，用于采购岸置反舰飞弹系统、野战防空系统、陆基防空系统、无人攻击载具系统等，上限为2400亿新台币。

台湾国防部主计局局长谢其贤解释，增加的国防预算在人员维持、作业维持和军事投资三个面向。在行政院会后记者会上，对于国防预算是否会达到GDP的3%，谢其贤强调，预算的编列是依照作战需求， “不会去跟其他国家做军备竞赛”。

“我们会依照我们的需求，朝稳健成长的方式，最近几年国防预算已经达到稳定成长；稳定成长是我们现阶段的目标，至于是否会达到GDP3%，我想那是期望达成的目标。”

谢其贤还补充道，未来的支出还取决于台湾能否获得“关键、重要的武器装备”，“随着装备的获得，国防预算规模也会往上成长”。

路透社指出，台湾政府已将军事现代化作为关键政策平台，并多次承诺在面对来自中国的日益增长的威胁时增加国防支出，包括研发台制潜舰。

中国解放军如今几乎每天都在台湾附近空域执行任务。在台湾总统赖清德5月上任后不久，解放军在台湾周边进行大规模军演。北京将赖清德视为“分裂主义者”，后者则拒绝中国的主权主张，表示只有台湾人民才能决定自己的未来。

中国也在迅速实现军事现代化，装备新型航空母舰、隐形战斗机和导弹。

中国在3月份宣布今年国防支出增加7.2%，达到1.67万亿元人民币（2341亿美元），增幅超过2024年5%左右的经济增长目标，尽管据分析师称，解放军预算仅占中国GDP的 1.3%左右。

历届美国政府都敦促台湾实现军事现代化并增加军费支出。尽管美台没有正式外交关系，美国仍是台湾最重要的武器提供方和国际支持者。

本周三，曾在特朗普执政期间担任联合国大使的黑利（Nikki Haley）在台北举行的“凯达格兰论坛：2024印太安全对话”上称赞了台湾在增加国防支出方面的承诺。

“其他自由国家应该向他们学习，尤其是许多美国的盟友。”

（路透社、台湾行政院）

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