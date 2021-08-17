台湾国防预算创新高 但增幅并无显着提升

（德国之声中文网）台湾26日宣布明年度国防预算为新台币3726亿元（约美金133亿元），创下历年新高。然而年增幅与往年比较并无显着提升，相较于去年仅增加了3%。此外，台湾政府另编列了新台币401亿元（约美金14.4亿元）的特别预算採购66架F-16V新式战机，来回应来自北京的军事压力。

中国近来在台湾周边的军事活动不断升级，除了派遣军机进入台湾航空识别区以外，上週更曾在台湾附近举行海空兵力实战演习。中国将台湾视为必须被收復的领土，且不放弃必要时动用武力来攻台。

自台湾总统蔡英文上任以来，国防预算从2017年的新台币3217亿元（约美金115亿元）到今年已成长了15.8%。国防预算是台湾政府明年度的第三大开支项目，仅次于社会福利和教育、科学和文化的综合开支。

中央社报导，2022年的台湾国防预算包含了108辆M1A2T新式战车、66架F-16V（Block70）战机等採购规划。美国在2019年便已批准向台湾出售80亿美元的F-16战机，这使台湾的F-16战机总数超过200架，是亚洲最大的F-16战队。

此外，2022年度国防预算也包括了台湾自製防御潜舰的「潜舰国造」计划，以及沱江级军舰、两栖船坞运输舰等自造舰艇专案，以及各型云豹甲车等装备。

路透社报导，该预算将于8月底送入国会等待立法委员批准。由于蔡英文的民进党在国会佔多数席次，该笔预算规划预计将会被批准。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「玉山舰」下水 「玉山舰」是新型两栖运输舰，该舰于2021年4月13日在高雄港区下水。中央社援引台湾海军报道称，此军舰将担负两栖作战、外离岛物资支援、人道救援等任务。此运输舰以台湾最高峰为典故，命名「玉山舰」，预计2022年交舰。

这些年，台湾自制的那些军事装备 「国舰国造」的里程碑 台湾总统蔡英文和国防部长邱国正等人出席了「玉山舰」的下水典礼。蔡英文表示，玉山舰除了是台湾海军首艘万吨级两栖运输舰外，「更是依据国防战训需求而设计建造，是国舰国造的另一里程碑，相信有了这艘运输舰加入，能强化海军执行任务能力，让国防力量更加坚实」。

这些年，台湾自制的那些军事装备 沱江级巡逻舰 根据中华民国海军网站，台湾「國艦國造」计划对于沱江軍艦建造、磐石軍艦建造和光華六號後續艇建造给出详细说明。其中沱江軍艦係（图）為迅海計畫建置的多功能三級艦；具有雷达隐身功能和“強大的打擊火力以及高存活性設計”。第一艘原型舰2012年11月动工建造，2014年3月举行下水仪式，同年12月交付。

这些年，台湾自制的那些军事装备 磐石軍艦——台湾海军吨位最大的船舰 磐石舰的全名“磐石号快速战斗支援舰”，属于油弹补给舰。其名称典故来于台湾百岳之磐石山，在2015年1月交舰，是台湾排水量最大的船舰。据报道，磐石舰担负油弹补给与人道救援任务，舰上有野战医院，甲板与机库可以各停放一架33吨直升机。

这些年，台湾自制的那些军事装备 光华六号后续艇 光华六号后续艇是台湾国际造船（CSBC）为中华民国海军制造的导弹快艇，属于近岸作战打击兵力。这是依据中华民国海军“光华六号”计划案建造的导弹快艇，中华民国海军网站表示，“因应台海战备需求，海军需筹建性能较优、耐波性较佳之大型飞弹快艇”。“光华六号”计划共建造30艘导弹快艇，全案已于2011年12月2日完成。

这些年，台湾自制的那些军事装备 正在制造的防御潜舰 除了「國艦國造」外，也有「潜舰国造」，也就是自制防御潜舰。中华民国海军自行研究并设计建造的柴电潜舰在2014年时开始规划，并于2016年首度正项编列预算启动。该自制防御潜舰由台湾国家中山科学研究院负责规划并与美国企业洛克希德马丁共同研制，排水量大约2500吨到3000吨之间，由台湾国际造船公司负责建造。预计首艘原型潜舰最快2024年下水、 2025年正式成军。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雄风系列反舰飞弹 除了舰艇外，台湾在反舰飞弹和制海武器领域也进行自主研发，最有名的当属“雄风”系列。该类型的反舰飞弹普遍装备于大中小型作战舰艇上，其研制始于上世纪70年代末期，分I/II/III三个型号，其中图为III型（简称“雄三”）超音速反舰飞弹。台湾军方没有正式公布“雄三”的有效射程。

这些年，台湾自制的那些军事装备 经国号战斗机 经国号战斗机又称F-CK-1战斗机，这是台湾在美国技术协助下设计、开发的一种轻型超音速多用途喷气战斗机。在中华民国空军的规划下，此战斗机与台湾从法国采购的幻影2000-5战斗机以及从美国采购的F-16战斗机，一同构成台湾空军防卫的主力。这是1980年代在时任中华民国总统蒋经国指示下展开的“自制防御战机”，命名为“经国号”以纪念蒋经国。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “经国”配“天剑” 台湾自主制造战机的发展专案分四个部分，分别为“鹰扬”、“云汉”、“天雷”和“天剑”。其中“鹰扬”发展机身，“云汉”发展引擎及其相关系 统，“天雷”发展航电系统，“天剑”发展空对空导弹。图为天剑二型空对空导弹，此中程导弹是由中华民国中山科学研究院在美国协助下为经国号战机所研发生产的装备。

这些年，台湾自制的那些军事装备 自制的高教机“勇鹰” 蔡英文上台后力推 “国机国造”计划，图为被视为台湾本土制造代表之一的新式军用高级教练机 “勇鹰”，该原型机在2019年9月亮相。据媒体报道，勇鹰（T-5 Brave Eagle）属于第五代高级喷气教练机，也能在“平战转换”的需求下转换为攻击机的角色，执行防卫作战的任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 锐鸢无人机 锐鸢无人机，原名 “中翔二号”无人机，是台湾中科院研发的战术型无人飞机系统。据报道， 此系统具有快速部署、长时滞空巡侦、目标监侦定位、电子反干扰与即时影像传输等功能，目前在台湾岛地面部署，进行战场侦察、不对称作战与提供天然灾害救灾资讯等任务。

这些年，台湾自制的那些军事装备 “天弓三型”地對空武器系統 除了“国机国造”计划外，台湾也在反战术弹道导弹方面推出 “层系计划”，由中华民国中山科学研究院研发天弓防空系列。其中，天弓三型（简称“弓三”）被专门编列为 “强弓专案”。据研发者介绍，弓三武器系統除了飛彈及箱之外，其射控系統包含相列雷達、戰術中心、電源車、通信中繼及發射架，可同時接戰高性能戰機、巡弋飛彈、反輻射飛彈及短程戰術彈道飛彈等多目標威脅。

这些年，台湾自制的那些军事装备 雷霆2000多管火箭系统 雷霆2000多管火箭系统是高度整合的射击指挥系统，是台湾参考各国现代化设计后自力研制的多管火箭炮。该系统1997年正式公开，2012年9月1日移交台湾陆军。据报道，整套系统以射击指挥车、炮车、AT8X8弹药车和三种规格的炮兵火箭组成。这一射击指挥系统具有可自行判断弹种、自动依弹种计算射击诸元、自动调整发射器高低角度与射界等特点。

这些年，台湾自制的那些军事装备 云豹装甲车 云豹装甲车（CM-32/33/34）是中华民国陆军兵工整备发展中心研发的八轮传动装甲车，于2002年完成首辆原型车。图为CM-32指挥车型。而CM-33为榴弹机枪装步战斗车， CM-34 为30毫米机炮装步战斗车。据中央社援引台湾國防部資料，雲豹八輪甲車共可乘坐9人，巡航里程達800公里，轉向半徑11公尺，采用八輪全時傳動模式，具高度機動、越野與涉水能力。 作者: 王凡



蔡英文在国防政策上首要考量，是加速台湾军队现代化、并增加国防开支。然而面对大幅跃进的中国军队，台湾仍旧面临极大挑战。中国政府3月曾表示，其2021年的国防开支比2020年增长6.8%，为人民币13553亿元（约2091亿美元）—— 将近是台湾的16倍。

美国之音採访台湾前参谋总长李喜明，他认为台湾国防面临4大困境，一是中共灰色地带侵扰不断，二是要有中共武力犯台的准备，三是国防经费不足，四是时间不够。他说，中共现阶段仍不具犯台能力，但2027年可做到。

李喜明说：「台湾安全不能寄望中国善意，也不能寄望美国友谊，唯有建构『刺蝟台湾』，利用以小博大『不对称战力』，让中共达不到战争的目的，才是唯一出路。」

（综合报导）

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