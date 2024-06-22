台湾国防部：41架次中国军机“四面夹台”

台湾国防部周六（6月22日）公布，在24小时内侦获41架次中国军机“四面夹台”。周五，中国公布“惩治台独顽固分子”的“意见”，称最高可判死刑，并且可“缺席审判”。

（德国之声中文网）台湾国防部周六（6月22日）公布，在24小时内侦获41架次中国军机“四面夹台”。此前一天，中国公布“惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见”，称最高可判死刑。

近年来，北京加大了对台北的施压力度。台湾新一任总统赖清德5月20日发表就职演说后，中国在台湾周围进行了大规模军事演习。

周六，台湾国防部称，从前一日早上6时到当日早上6时，陆续侦获计41架次中国军机出海活动，其中32架次逾越海峡中线，进入北部、西南、东部空域，形成“四面夹台挑衅之势”，另有7艘共舰持续在台海周围活动。

台湾国防部表示，台湾军队运用任务机、舰及岸置导弹系统严密监控与应处。

中国官媒报道，中国多个部门周五（6月21日）在国台办联合举行记者会，公布“关于依法惩治台独顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见”。“意见”称，“对首要分子或者罪行重大的，处无期徒刑或者十年以上有期徒刑，其中对国家和人民危害特别严重、情节特别恶劣的，可以判处死刑”。中国官员称该“意见”没有法律追溯期的限制，并可“缺席审判”。该“意见”于当日发布施行。

台湾陆委会回应表示，坚决捍卫台湾人的自由与权利，绝不接受中共威胁与恫吓。

相关报道 中国潜艇台海上浮 台湾国防部：已掌握情况

北京视民主台湾为其领土的一部分，近些年来，中国领导人称统一是“大势所趋，不可阻挡”。赖清德则被北京视为“危险的分裂分子”。

5月25日，台湾国防部公布，24小时内侦获中国军机62架次、军舰27艘次，持续在台海周边活动，创下今年单日最高记录。

（法新社等）



©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

