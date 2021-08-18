台湾国防部：19架中国军机进入西南防空识别区 

（德国之声中文网）台湾国防部5日发布中共军机动态指出，共有19架中共军机进入台湾西南防空识别区（ADIZ），分别为1架运8反潜机丶4架轰6丶10架歼16和4架苏恺30。其中，战机数量就有14架，但但并未进入台湾东南海空域，也没有逾越台湾海峡中线。

对此，美国前驻日大使丶共和党籍参议员海格提（Bill Hagerty）在推特上指出，由於总统拜登（Joe Biden）政府处理阿富汗不当，中共和其他敌人恐将持续试探美国的决心。他写道：「参议院必须催促拜登政府采取更强硬的姿态，防阻外来侵略」。

另外，担任美国国务卿期间积极抗中挺台的蓬佩奥（Mike Pompeo）今天在推特（Twitter）上对中共军机扰台表示忧虑，并表示：「美国必须永远与台湾站在一起，支持自由。」

针对19架共机扰台，美国白宫国安会一名发言人向中央社表示，台海和平稳定依然是美国持久利益，这对广泛印太区域的安全稳定也十分重要。这名发言人强调，美方会遵循「台湾关系法」下承诺，继续支持台湾自我防卫，也会持续反对任何单方面改变现状的作为。

《环球网》报导，中共解放军东部战区新闻发言人张春晖曾经表示，台湾及其附属岛屿是中国领土神圣不可分割的一部分，中国军队战备巡航完全正当合法，是针对当前台海安全形势和维护国家主权需要采取的必要行动。

张春晖还强调，战区部队有决心丶有能力挫败一切“台独”分裂活动，坚决捍卫国家主权安全和领土完整，坚决维护台海地区和平稳定。

「数量多但无特殊性」

台湾战略学者揭仲丶苏紫云向中央社表示，虽然架数多，但机群未有电战及预警机，推测仅各机群分开演练丶非打击机群，但指出，可以观察是否有歼16D电战机包括在10架歼16中。

台湾国防部智库丶国防安全研究院学者苏紫云指出，歼16战机的特性是可装设霹雳15长程对空飞弹丶射程达200公里，扮演对空压制丶击落对方预警机的角色；轰6及苏恺30则扮演对面丶对地打击角色，压制敌方部队集结点及指挥管制中心，若从5日的阵仗及区域观察，推测应是进行对海压制演练。

国家政策研究基金会高级助理研究员揭仲则认为，虽然整体架数较多，但观察组合与飞行路径，并未有预警机丶电侦机，也没有逾越台湾海峡中线，因此5日的状况较没有特殊性。

今年6月15日，台湾国防部称，当天有28台共机进入台湾西南空域，创下有史以来最高纪录，在这之前的最高纪录是在4月12日的25架次。

台湾执政党：彰显自我防卫重要性

针对中共军机多次进入台湾防空领域，民进党立法院党团书记长蔡适应6日表示，历史清楚表明国家安全不是靠和平协约就能保障，中国军机持续侵入台湾西南防空识别区，显现自我防卫与增加国防预算的重要性。

蔡适应向媒体表示，历史清楚表明，国家安全不是靠和平协约就能保障，自我防卫才是最重要的事情，否则第二次世界大战不会爆发。

国民党主席江启臣1日曾针对国防预算增加表示质疑，指预算中尚未看到增加预算的具体理由，只知有许多是在作业维持丶人员维持等等。

（综合报导）

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