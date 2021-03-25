 台湾国防部： 未来建军目标重点为“远程打击” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2021

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台湾国防部： 未来建军目标重点为“远程打击”

本周四，台湾国防部公布的四年期国防总检讨（QDR）报告指出， 台湾军方未来建军目标重点为“远程打击”，将持续发展可大幅增程的空射飞弹、远距遥攻武器，借此延伸防卫作战纵深，建立重层吓阻力量。

Taiwan China Taiwan's Indigenous Defense Fighter

（德国之声中文网）据台湾中央社报道，3月25日，台湾国防部最新公布的四年期国防总检讨（QDR）报告将台湾军方未来建军目标重点为“远程打击”。

台湾新任国防部长邱国正在立法院接受质询时称，远程打击能力是要项之一，自制飞弹希望能达到远距、精准与机动三项目标，目前所采购、制作的武器也都朝此方向迈进，中山科学研究院的研发也没有停止。

中央社报道称，台湾中科院副院长冷金绪透露，目前国造、具远程打击战力的有陆基型飞弹1种，但打击距离涉及机密，不便透露，另外，还有3项远程打击飞弹科学研究案进行中。

2017年BBC中文网发表的一篇客座文章中曾指出，“美国对台湾发展武器有着一条秘而不宣而且不成文的红线，以导弹为例，基本上就是台湾的导弹射程不能足以攻击中国本土”。文章称，“台湾的地对地导弹发展也就在美国的压力之下被迫放弃，一直到进入21世纪，才传出台湾在美国的默许和技术支援之下，正在发展射程可达三峡大坝、上海、成都等华南城市的巡弋飞弹（巡航导弹）以弥补台海军力严重的失衡”。

据可公开查阅的资料显示，台湾中科院研发且量产的雄风二E巡航导弹是一款地对地巡航导弹。2011年的射程公开说法为600公里，并以3000公里为目标增加射程距离。可对中国大陆的东南地区目标造成威胁。射程可达香港、澳门、广州、长沙、福建、上海、南京等东南沿岸重要的城市，以及深入腹地攻击长江三峡大坝。

去年10月《南华早报》18日引述中国大陆消息人士指出，“东风-17”超音速导弹将逐渐取代已在东南沿海地区部署几十年的东风-11和东风-15导弹，“东风-17”的射程更长，且更精准。报道指出，东风-17射程最远可达2500公里。东风-17将解放军的射程从台海扩及日本横须贺的美国军事基地。 

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